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Дмитрий Плотников

Автошколы начнут оценивать по количеству ДТП их выпускников

4:47
Авто

Автошколы начнут оценивать по количеству ДТП их выпускников.

учебный автомобиль
Фото: Wikipedia by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
учебный автомобиль

Об этом накануне заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

Он предложил создать рейтинг, где будут учтены число аварий бывших учеников и результаты их экзаменов. Все данные появятся в открытом доступе — можно будет понять, где учат водить машину, а где банально торгуют правами.

А на вопросы, эффективная ли мера это будет, объективна ли она, и притормозят ли недобросовестные автошколы такой торговлей, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил автоэксперт, специалист по контраварийному вождению, автожурналист Егор Васильев.

Премьер предложил оценивать автошколу по количеству ДТП их выпускников, предложив создать такой рейтинг, где будут учтены все аварии бывших учеников школ и результат их экзаменов. Эффективна ли будет эта мера?

С одной стороны, наверное, это правильный подход, потому что ни для кого не секрет, что в автошколах зачастую учат не тому, чтобы управлять автомобилем, а тому, чтобы сдавать экзамены. Поэтому, конечно же, подобный рейтинг, наверное, может
сыграть свою роль с точки зрения более трепетного отношения к ученикам. А с другой стороны, есть ещё один момент, связанный непосредственно с тем, как себя ведет за рулём автомобиля человек, только что получивший права.

Дело в том, как правило, новички в аварию не попадают, если они прошли обучение. То есть они стараются ездить осторожно, перестраховываются, не превышают скоростной режим и так далее. Но по мере того, как начинает копиться опыт, это где-то год-полтора, скорости начинают расти, появляется такое ощущение, что "у меня всё получается". И в этот момент наступает пик аварий. Как это привязано к качеству обучения в школе, сказать не могу.
Вряд ли прямая связь какая-то есть. Всё-таки в аварии люди зачастую попадают не из-за того, что у них недостаточно навыков, а из-за того что они неправильно оценивают обстановку или относятся к процессу вождения как к соревнованиям.

Кстати, вся эта история очень активно продвигается через самые разнообразные фильмы. Любой фильм с погонями — там творится просто ужас. На оживлённых дорогах в городе, с пешеходами, мчатся машины, и положительный главный герой, устраивая за собой просто хаос из ДТП, тем не менее, в наших глазах выглядит
довольно неплохо. Странная такая история.

Здесь я хочу сказать, что этот параметр вряд ли напрямую отражает качество обучения в школах, сколько людей попало в ДТП, сколько не попало. Например, человек может отучиться в не очень качественной школе, но всю жизнь провести за рулём автомобиля где-нибудь в деревне, где раз в год встречается машина. А может оказаться сразу в мегаполисе, где вероятность аварии намного выше, особенно для новичка.

Так что здесь это довольно условные категории, не всегда они объективны, с одной стороны. Но с другой стороны, я так понимаю, что такой подход к оценке качеству работы школ направлен не чтобы сказать, здесь плохо, а здесь хорошо, а скорее на то, чтобы поменять отношение у курсантов к управлению автомобилем, чтобы школы всё-таки больше внимания обращали не столько на сдачу экзамена непосредственно, сколько на получение практических навыков.

Вот у меня, кстати, есть вопрос, на который я до сих пор не могу
получить никакого ответа. Все на самом деле прекрасно знают, что если мы говорим о современных автомобилях, то самым эффективным способом борьбы за жизнь в аварийных ситуация является навык экстренного торможения, потому что скорость
автомобиля замедляется максимально правильно и при этом в работу вступают системы пассивной безопасности, которые и спасают жизнь. Так вот, по какой-то причине навык
экстренного торможения в экзамен не входит. И человек, выезжая на обычную дорогу, банально не умеет правильно пользоваться педалью тормоза. Вот это уже странно. Почему этого нет, я не знаю.

Если этот рейтинг создадут, будут оценивать и отслеживать, недобросовестные автошколы притормозят "торговлю" правами?

Мне почему-то кажется, что это никак не повлияет именно на такой аспект, потому что, по большому счёту, если мы говорим о торговле правами, то тут главное — прибыль, и никого никогда не беспокоило, что потом с этими правами будет делать тот, кто их купил. То есть, продали и слава богу…

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы дтп михаил мишустин
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Автошколы начнут оценивать по количеству ДТП их выпускников
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