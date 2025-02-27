Легковушки 50-60-х годов в СССР обычно носили цифровой индекс, и он не менялся при "рестайлинге".
На Московском заводе малолитражных автомобилей для "Москвичей" применяли запутанную нумерацию. Первая модель семейства носила индекс "402", потом ей на смену пришёл "407-й", а последний вариант был "Москвич-403". Эта непоследовательная система сбивала с толку. Но виноваты тут индексы кузовов и двигателей.
"Москвич-403" — это модернизированный вариант Москвича-407, выпускавшаяся на МЗМА — Московском заводе малолитражных автомобилей с 1962 по 1965 год. Разработка "Москвича-403" началась ещё в конце 1950-х годов.
Он вобрал в себя элементы "Москвича-407" и "Москвича-408", поскольку производство велось параллельно с этими моделями, что позволило обеспечить плавный переход между поколениями. За время производства было выпущено значительное количество автомобилей:
Всего было выпущено несколько модификаций 403-х:
Интересный факт — выпуск автомобиля сопровождался значительным повышением цены — с 2500 до 3400 рублей по сравнению с "Москвичом-407”. Это привело к тому, что многие покупатели, получившие право на приобретение автомобиля, отказывались от покупки, что ускорило продвижение очереди.
Есть версия, будто компания из Франции Peugeot предъявила заводу претензии на трехзначный индекс с нулём посередине. Но никто точно не объяснил, по поводу какого индекса и когда это было. Почему тогда "Пежо" столько лет терпел в Европе модели "402", "407", "403", а потом и "408"? А главное, что ни одного документа, доказывающего, что индекс "409" заменили на "412" из-за французов, не найдено.
Впервые в советском автомобилестроении на этой модели были установлены телескопические амортизаторы.
Некоторые детали от Москвича-403 использовались и в ранних Москвичах-408.
Кузовная база оставалась той же, что и у 407-го, но с небольшими изменениями в дизайне.
Москвич-403 был надёжным и комфортным автомобилем своего времени, став последним представителем классической "округлой" серии перед выходом более современного Москвича-408.
"Москвич-403" сыграл важную роль в развитии советского автомобилестроения. Он позволил внедрить новые конструктивные решения и подготовить почву для выпуска "Москвича-408". Автомобиль пользовался популярностью среди населения благодаря своей надёжности и неприхотливости.
Реста́йлинг (от англ. restyling «модернизация; смена стиля») в автомобилестроении — изменение экстерьера и интерьера автомобиля в угоду модным тенденциям или изменившемуся корпоративному стилю марки.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.