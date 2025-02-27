Автомобиль Москвич-403. Легендарная модификация московского семейства

Легковушки 50-60-х годов в СССР обычно носили цифровой индекс, и он не менялся при "рестайлинге".

Фото: commons.wikimedia.org by ALIGOR1997, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 20190830 Старый Москвич

На Московском заводе малолитражных автомобилей для "Москвичей" применяли запутанную нумерацию. Первая модель семейства носила индекс "402", потом ей на смену пришёл "407-й", а последний вариант был "Москвич-403". Эта непоследовательная система сбивала с толку. Но виноваты тут индексы кузовов и двигателей.

О чём речь

"Москвич-403" — это модернизированный вариант Москвича-407, выпускавшаяся на МЗМА — Московском заводе малолитражных автомобилей с 1962 по 1965 год. Разработка "Москвича-403" началась ещё в конце 1950-х годов.

Он вобрал в себя элементы "Москвича-407" и "Москвича-408", поскольку производство велось параллельно с этими моделями, что позволило обеспечить плавный переход между поколениями. За время производства было выпущено значительное количество автомобилей:

1962 год: 280 штук,

1963 год: 23 866 штук,

1964 год: 66 471 штук,

1965 год: 17 330 штук.

Всего было выпущено несколько модификаций 403-х:

Базовая модель седан, Такси (403Т), Экспортная версия (403Э), Тропическое исполнение (403Ю), Универсал (424), Фургон (432).

Интересный факт — выпуск автомобиля сопровождался значительным повышением цены — с 2500 до 3400 рублей по сравнению с "Москвичом-407”. Это привело к тому, что многие покупатели, получившие право на приобретение автомобиля, отказывались от покупки, что ускорило продвижение очереди.

Основные характеристики Москвича-403

Двигатель: 1.36 л, 4-цилиндровый (М-407Д1),

Мощность: 45 л. с.,

Расход топлива: 8,5-9 л/100 км,

Коробка передач: 4-ступенчатая (с синхронизаторами на 2-4 передачах),

Привод: задний,

Максимальная скорость: 115 км/ч,

Разгон 0-100 км/ч: около 30 секунд,

Масса: 955 кг.

Претензии от французов

Есть версия, будто компания из Франции Peugeot предъявила заводу претензии на трехзначный индекс с нулём посередине. Но никто точно не объяснил, по поводу какого индекса и когда это было. Почему тогда "Пежо" столько лет терпел в Европе модели "402", "407", "403", а потом и "408"? А главное, что ни одного документа, доказывающего, что индекс "409" заменили на "412" из-за французов, не найдено.

Отличия от "Москвича-407"

Улучшенный двигатель (более высокая степень сжатия, новые поршни),

Усиленное сцепление и модернизированная коробка передач,

Новая панель приборов с изменённым расположением элементов,

Электросистема 12 В (вместо 6 В у 407-го),

Улучшенная тормозная система и подвеска,

Обновленный салон с улучшенной шумоизоляцией.

Факты

Впервые в советском автомобилестроении на этой модели были установлены телескопические амортизаторы.

Некоторые детали от Москвича-403 использовались и в ранних Москвичах-408.

Кузовная база оставалась той же, что и у 407-го, но с небольшими изменениями в дизайне.

Москвич-403 был надёжным и комфортным автомобилем своего времени, став последним представителем классической "округлой" серии перед выходом более современного Москвича-408.

Вывод

"Москвич-403" сыграл важную роль в развитии советского автомобилестроения. Он позволил внедрить новые конструктивные решения и подготовить почву для выпуска "Москвича-408". Автомобиль пользовался популярностью среди населения благодаря своей надёжности и неприхотливости.

Уточнения

Реста́йлинг (от англ. restyling «модернизация; смена стиля») в автомобилестроении — изменение экстерьера и интерьера автомобиля в угоду модным тенденциям или изменившемуся корпоративному стилю марки.

