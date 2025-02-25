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Дмитрий Плотников

12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями

5:00
Авто

История создания ВАЗ-2103 тесно связана с сотрудничеством СССР и Италии.

Vaz 2103 1972 time series (3)
Фото: commons.wikimedia.org by Bricizar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Vaz 2103 1972 time series (3)

В конце 1960-х годов, когда только запускался проект ВАЗ, руководство Советского Союза заключило договор с итальянской компанией Fiat на лицензионное производство автомобиля Fiat 124. Однако советские инженеры не просто копировали итальянскую модель, а адаптировали её под условия СССР.

В 1966 году между Минавтопромом СССР и Fiat было подписано соглашение о строительстве автомобильного завода в Тольятти, под Самарой (тогда Куйбышев) и передаче технической документации на две модели: "норма" и "люкс". За основу "нормы" был взят Fiat 124, который после доработок стал ВАЗ-2101. Модель "люкс" — Fiat 124 Speciale, послужила прототипом для ВАЗ-2103.

О чём речь

ВАЗ-2103 "Жигули" — советский заднеприводный автомобиль II группы малого класса с кузовом седан. Был разработан совместно с итальянской фирмой Fiat на базе люксовской модели Fiat 124 и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1972 по 1984 год.

Разработка и особенности:

ВАЗ-2103 разрабатывался как более престижная и комфортабельная версия ВАЗ-2101.

Отличия включали:

  • Более мощный двигатель объёмом 1,5 литра.
  • Улучшенную отделку салона.
  • Хромированные элементы кузова.
  • Четыре фары.

Первые образцы автомобиля были выпущены в конце 60-х годов, а серийное производство началось в 1972 году. Первая партия в 1000 экземпляров, имела салон от ВАЗ-2101, и была распределена среди работников завода.

Основные характеристики:

  • Тип кузова: седан,
  • Количество дверей: 4,
  • Количество мест: 5,
  • Двигатель: бензиновый, рядный, 4-цилиндровый,
  • Объем двигателя: 1,5 л,
  • Мощность двигателя: 75 л. с.,
  • Коробка передач: механическая, 4-ступенчатая,
  • Привод: задний,
  • Максимальная скорость: 150 км/ч,
  • Разгон до 100 км/ч: 17 сек.,
  • Расход топлива: 8-10 л/100 км.

Особенности:

Автомобиль ВАЗ-2103 считался более престижной и комфортабельной моделью по сравнению с ВАЗ-2101. Отличался от "копейки" более мощным двигателем, улучшенной отделкой салона и хромированными элементами кузова. Был популярен как в СССР, так и за рубежом.

Экспортные модификации ВАЗ-21033 и ВАЗ-21035 оснащались двигателями ВАЗ-21011 объемом 1,3 литра. ВАЗ-2103 стал первым советским автомобилем, серийно оснащавшимся тахометром.
Автомобиль получил радиальные шины ИЯ-170, которые позволяли длительно двигаться на высоких скоростях.

Интересные факты:

Автомобиль ВАЗ-2103 считался престижной моделью в СССР и был дороже ВАЗ-2101.

Машина пользовалась популярностью среди таксистов и чиновников среднего уровня.

"Трёшка" выпускалась почти 12 лет, после чего была заменена на ВАЗ-2106, который унаследовал основные черты ВАЗ-2103.

Вывод

Работа над автомобилем велась в 1968–1972 годах. Основную часть проектирования выполнили специалисты Волжского автозавода совместно с инженерами Fiat. При этом советские инженеры внесли изменения, учитывая особенности дорог и климата СССР.

ВАЗ-2103 оставался флагманом завода до появления ВАЗ-2106 в 1976 году. Однако "тройка" продолжала выпускаться до 1984 года, а всего было собрано 1 304 899 экземпляров.

Автомобиль отличался классическим дизайном, характерным для советских машин того времени, и был популярен благодаря своей доступности и ремонтопригодности. ВАЗ-2103 стал основой для создания множества модификаций и использовался не только как личный транспорт, но и в такси, службах скорой помощи и других сферах.

Уточнения

FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — «Итальянская автомобильная фабрика Турина») — итальянская компания — производитель автомобилей. Штаб-квартира расположена в Турине (регион Пьемонт).

Знакомство с красной "троечкой" - ВАЗ 2103
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автоваз тольятти автомобиль
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