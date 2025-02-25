Почему скрипят тормозные колодки автомобиля и что делать?

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Скрип тормозных колодок — это весьма неприятное явление, которое может раздражать и указывать на возможные проблемы с тормозной системой вашего автомобиля.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain тормозные колодки

А какие же основные причины этого скрипа? Как избежать скрипа при выборе колодок и способы устранения его.

Основные причины скрипа тормозных колодок

Естественный износ

Со временем фрикционный слой колодок стирается, и металлическое основание начинает тереться о диск, вызывая характерный скрежет.

Попадание грязи и пыли

Грязь, песок или металлические частицы могут забиваться между колодкой и диском, создавая неприятный звук при торможении.

Низкокачественные колодки

Дешевые или неоригинальные колодки часто содержат слишком жесткие материалы или недостаточно качественные фрикционные смеси, из-за чего и скрипят.

Перегрев тормозной системы

Частое резкое торможение (например, в горах или при агрессивной езде) может привести к перегреву, изменению структуры колодок, а следовательно, и появлению скрипа.

Неправильная установка

Если колодки установлены с перекосом или без специальных шумоподавляющих пластин, это может вызвать свист и скрип.

Коррозия тормозного диска

Если автомобиль долго стоял без движения, на дисках образуется ржавчина, которая может вызывать шум при торможении.

Эффект "стеклования”

Если колодки перегреваются, их поверхность может стать слишком гладкой и твердой, из-за чего ухудшается сцепление с диском и появляется скрип.

Что делать, если тормоза скрипят?

Проверить состояние колодок и дисков

Если колодки изношены, их необходимо заменить. Одновременно с этим стоит проверить диски на выработку и при необходимости проточить или заменить.

Очистить тормозную систему

Разберите тормоза, уберите грязь и пыль, продуйте сжатым воздухом и обработайте специальные направляющие суппортов смазкой.

Использовать качественные колодки

Выбирайте колодки проверенных брендов, соответствующие вашему автомобилю. Хорошие производители добавляют антискрипные накладки и оптимальные фрикционные составы.

Проверить правильность установки

При замене колодок убедитесь, что они правильно сидят в суппорте, не болтаются и не перекошены.

Притереть новые колодки

После установки новых колодок их нужно правильно притереть — не тормозить резко в первые 200-300 км, а делать плавные остановки, чтобы фрикционный слой "уселся”.

Обработать тыльную сторону колодок антискрипной смазкой

На специальные места нанесите медную или керамическую смазку, чтобы уменьшить вибрации и предотвратить шум.

Как избежать скрипа при выборе колодок?

Выбирайте колодки от проверенных производителей, например, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Ferodo и др.

Следите за составом фрикционного слоя — органические смеси тише, а металлические компоненты могут давать шум.

Используйте антискрипные пластины — они гасят вибрации и уменьшают шум.

Периодически обслуживайте тормозную систему — чистите и смазывайте направляющие суппортов.

Если скрип не исчезает после замены колодок, стоит обратиться к специалисту — возможно, проблема в суппортах или тормозных дисках, отмечают специалисты компании "РОЛЬФ".

Скрип тормозов — это не просто раздражающий звук, но и сигнал к проверке системы. Не игнорируйте его!