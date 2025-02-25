Почему скрипят тормозные колодки автомобиля и что делать?

Скрип тормозных колодок — это весьма неприятное явление, которое может раздражать и указывать на возможные проблемы с тормозной системой вашего автомобиля.
А какие же основные причины этого скрипа? Как избежать скрипа при выборе колодок и способы устранения его.
Со временем фрикционный слой колодок стирается, и металлическое основание начинает тереться о диск, вызывая характерный скрежет.
Грязь, песок или металлические частицы могут забиваться между колодкой и диском, создавая неприятный звук при торможении.
Дешевые или неоригинальные колодки часто содержат слишком жесткие материалы или недостаточно качественные фрикционные смеси, из-за чего и скрипят.
Частое резкое торможение (например, в горах или при агрессивной езде) может привести к перегреву, изменению структуры колодок, а следовательно, и появлению скрипа.
Если колодки установлены с перекосом или без специальных шумоподавляющих пластин, это может вызвать свист и скрип.
Если автомобиль долго стоял без движения, на дисках образуется ржавчина, которая может вызывать шум при торможении.
Если колодки перегреваются, их поверхность может стать слишком гладкой и твердой, из-за чего ухудшается сцепление с диском и появляется скрип.
Если колодки изношены, их необходимо заменить. Одновременно с этим стоит проверить диски на выработку и при необходимости проточить или заменить.
Разберите тормоза, уберите грязь и пыль, продуйте сжатым воздухом и обработайте специальные направляющие суппортов смазкой.
Выбирайте колодки проверенных брендов, соответствующие вашему автомобилю. Хорошие производители добавляют антискрипные накладки и оптимальные фрикционные составы.
При замене колодок убедитесь, что они правильно сидят в суппорте, не болтаются и не перекошены.
После установки новых колодок их нужно правильно притереть — не тормозить резко в первые 200-300 км, а делать плавные остановки, чтобы фрикционный слой "уселся”.
На специальные места нанесите медную или керамическую смазку, чтобы уменьшить вибрации и предотвратить шум.
Выбирайте колодки от проверенных производителей, например, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Ferodo и др.
Следите за составом фрикционного слоя — органические смеси тише, а металлические компоненты могут давать шум.
Используйте антискрипные пластины — они гасят вибрации и уменьшают шум.
Периодически обслуживайте тормозную систему — чистите и смазывайте направляющие суппортов.
Если скрип не исчезает после замены колодок, стоит обратиться к специалисту — возможно, проблема в суппортах или тормозных дисках, отмечают специалисты компании "РОЛЬФ".
Скрип тормозов — это не просто раздражающий звук, но и сигнал к проверке системы. Не игнорируйте его!
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