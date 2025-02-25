Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

Почему скрипят тормозные колодки автомобиля и что делать?

3:44
Авто

Скрип тормозных колодок — это весьма неприятное явление, которое может раздражать и указывать на возможные проблемы с тормозной системой вашего автомобиля.

тормозные колодки
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормозные колодки

А какие же основные причины этого скрипа? Как избежать скрипа при выборе колодок и способы устранения его.

Основные причины скрипа тормозных колодок

Естественный износ

Со временем фрикционный слой колодок стирается, и металлическое основание начинает тереться о диск, вызывая характерный скрежет.

Попадание грязи и пыли

Грязь, песок или металлические частицы могут забиваться между колодкой и диском, создавая неприятный звук при торможении.

Низкокачественные колодки

Дешевые или неоригинальные колодки часто содержат слишком жесткие материалы или недостаточно качественные фрикционные смеси, из-за чего и скрипят.

Перегрев тормозной системы

Частое резкое торможение (например, в горах или при агрессивной езде) может привести к перегреву, изменению структуры колодок, а следовательно, и появлению скрипа.

Неправильная установка

Если колодки установлены с перекосом или без специальных шумоподавляющих пластин, это может вызвать свист и скрип.

Коррозия тормозного диска

Если автомобиль долго стоял без движения, на дисках образуется ржавчина, которая может вызывать шум при торможении.

Эффект "стеклования”

Если колодки перегреваются, их поверхность может стать слишком гладкой и твердой, из-за чего ухудшается сцепление с диском и появляется скрип.

Что делать, если тормоза скрипят?

Проверить состояние колодок и дисков

Если колодки изношены, их необходимо заменить. Одновременно с этим стоит проверить диски на выработку и при необходимости проточить или заменить.

Очистить тормозную систему

Разберите тормоза, уберите грязь и пыль, продуйте сжатым воздухом и обработайте специальные направляющие суппортов смазкой.

Использовать качественные колодки

Выбирайте колодки проверенных брендов, соответствующие вашему автомобилю. Хорошие производители добавляют антискрипные накладки и оптимальные фрикционные составы.

Проверить правильность установки

При замене колодок убедитесь, что они правильно сидят в суппорте, не болтаются и не перекошены.

Притереть новые колодки

После установки новых колодок их нужно правильно притереть — не тормозить резко в первые 200-300 км, а делать плавные остановки, чтобы фрикционный слой "уселся”.

Обработать тыльную сторону колодок антискрипной смазкой

На специальные места нанесите медную или керамическую смазку, чтобы уменьшить вибрации и предотвратить шум.

Как избежать скрипа при выборе колодок?

Выбирайте колодки от проверенных производителей, например, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Ferodo и др.

Следите за составом фрикционного слоя — органические смеси тише, а металлические компоненты могут давать шум.

Используйте антискрипные пластины — они гасят вибрации и уменьшают шум.

Периодически обслуживайте тормозную систему — чистите и смазывайте направляющие суппортов.

Если скрип не исчезает после замены колодок, стоит обратиться к специалисту — возможно, проблема в суппортах или тормозных дисках, отмечают специалисты компании "РОЛЬФ".

Скрип тормозов — это не просто раздражающий звук, но и сигнал к проверке системы. Не игнорируйте его!

Скрипят тормоза - что делать Причины скрипа при торможении!
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль
Обсудить
Новости Все >
Алсу заявила, что виновата в распаде брака с Яном Абрамовым
Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная
Массаж головы: секрет быстрого роста волос, о котором все молчат
Экономил на масле, а потом смотрел на двигатель с тоской
Крушение в небе — как люди выжили в одной из самых ужасных авиакатастроф 20 века
Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце
Как сохранить объем волос: 5 простых шагов к идеальной прическе
Бомба на борту — почему ряд международных аэропортов отказался помогать пассажирскому рейсу?
Звезда телестройки честно ответила на вопрос, будет ли разводиться после скандала с изменами
Уникальная акула на грани исчезновения: как изменение климата угрожает её выживанию
Сейчас читают
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Российский шоу-бизнес
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады Аудио 
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа
Вредители и болезни
Мошки в горшках? Вот что поможет всего за 3 часа Аудио 
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром
Садоводство, цветоводство
Соседи не верят своим глазам: я просто переделал забор, и теперь он стал шедевром Аудио 
Популярное
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?

Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.

В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Куда направляетесь? Если ответите неправильно, беседа с ГИБДД может затянуться
Как проверить воду из-под крана без лаборатории — 3 простых способа
Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев Россия выигрывает войну с Западом и решит украинский вопрос в свою пользу Любовь Степушова
Ешьте яйца только так: самый безопасный и полезный способ приготовления
Один пшик — и шлейф на весь день: найдены духи, оставляющие неизгладимый след в памяти
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Ольга Зарубина назвала имена двух див российской эстрады
Последние материалы
Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная
Массаж головы: секрет быстрого роста волос, о котором все молчат
Экономил на масле, а потом смотрел на двигатель с тоской
Крушение в небе — как люди выжили в одной из самых ужасных авиакатастроф 20 века
Апельсиновый кекс: секретный рецепт, который покорит ваше сердце
Как сохранить объем волос: 5 простых шагов к идеальной прическе
Бомба на борту — почему ряд международных аэропортов отказался помогать пассажирскому рейсу?
Звезда телестройки честно ответила на вопрос, будет ли разводиться после скандала с изменами
Уникальная акула на грани исчезновения: как изменение климата угрожает её выживанию
Забудьте о врачах и лекарствах: вот что спасет от гипертонии и вирусов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.