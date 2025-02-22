Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР

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Мотоцикл в Советском Союзе был больше чем мотоцикл.

Фото: commons.wikimedia.org by Віктор Ходєєв /Viktor Khodyeyev, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jawa 634 8

Дешёвый и простой транспорт был невероятно популярен и у городского населения, и у сельского жителя.

В сельской местности больше ценились мотоциклы "Иж Планета", "Иж Юпитер", "Восходы" да "Мински", "Днепры" да "Уралы". В городе больше предпочитали элегантные "Чезеты" (CZ-350) и "Явы". Но мотоцикл из Чехословакии Jawa был любим всеми. И к концу 1970-х годов вишнёвые байки на дорогах СССР были довольно частным явлением.

Кстати, надо сказать, что на этих мотоциклах было модно путешествовать. Туристы разъезжали на них как раз из-за простоты ремонта, надёжности мотоцикла и большого ресурса деталей. Большинство из туристов предпочитали 350-й двигатель, но были и фанаты младшей версии — 250-го мотора.

О чём речь

"Ява" (Jawa) — марка дорожных мотоциклов, производимых в городе Тынец-над-Сазавоу одноимённым концерном в Чехии. Мотоциклы "Ява" были доступны в продаже на территории СССР.

История

Марка "Ява" была основана в 1929 году Франтишеком Янечеком, который купил лицензию на производство мотоциклов у немецкой компании Wanderer. Название "Jawa" было образовано из первых букв фамилии владельца (JAneček) и названия первого поставщика двигателей (WAnderer).

Первые мотоциклы "Ява" были выпущены в 1929 году. Это были мотоциклы с двигателями объёмом 500 см³. В 1930-е годы компания "Ява" начала выпускать мотоциклы с двигателями меньшего объёма, а также мотоциклы с двухтактными двигателями.

В 1946 году компания "Ява" представила мотоцикл "Ява 250 Перак", который получил золотую медаль на Парижской выставке. Этот мотоцикл стал очень популярным в СССР и других странах. В 1960-е годы компания "Ява" начала выпускать мотоциклы с двигателями объемом 350 см³. Эти мотоциклы также стали очень популярными в СССР.

В 1990-е годы компания "Ява" переживала трудности, связанные с распадом СССР и переходом к рыночной экономике. В 1997 году компания "Ява" была приватизирована.

В настоящее время компания "Ява" продолжает выпускать мотоциклы, но они уже не так популярны, как в советское время.

Модели

Наиболее популярными моделями мотоциклов Jawa в СССР были:

Ява 250 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 248,5 см³.

Ява 350 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 343,4 см³.

Ява 350-638 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 343,4 см³.

Интересные факты

Мотоциклы "Ява" были очень популярны в СССР. Они были доступны по цене и надежны.

Мотоциклы "Ява" часто использовались в кинофильмах.

В СССР существовал культ мотоциклов "Ява".

В 2017 году компания "Ява" представила новые модели мотоциклов, которые выполнены в стиле ретро.

В Индии, компания "Махиндра" имеет лицензию на выпуск мотоциклов "Ява".

Надо отметить, что "Ява" постоянно участвовала почти во всех мотоциклетных соревнованиях. Причём во всех классах двигателей. И во многих чехословацкие машины выигрывали. Начав спортивную жизнь с эндуро (шестидневные гонки), мотоцикл быстро освоил ледовый спидвей, гаревую дорожку и мотокросс.

В настоящее время

В настоящее время компания Jawa выпускает следующие модели мотоциклов:

Jawa 300 CL,

Jawa 350 OHC,

Jawa 350 CL Pérák,

RVM 500 by Jawa Adventure,

RVM 500 by Jawa Scrambler,

Jawa 350 2T,

Jawa 400 Geeny.

Вывод

Сегодня бренд Jawa продолжает выпуск мотоциклов, сочетая классический стиль с современными технологиями. А те мотоциклы продолжают пользоваться популярностью среди любителей ретро-мотоциклов.