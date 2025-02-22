Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР

Мотоцикл в Советском Союзе был больше чем мотоцикл.
Дешёвый и простой транспорт был невероятно популярен и у городского населения, и у сельского жителя.
В сельской местности больше ценились мотоциклы "Иж Планета", "Иж Юпитер", "Восходы" да "Мински", "Днепры" да "Уралы". В городе больше предпочитали элегантные "Чезеты" (CZ-350) и "Явы". Но мотоцикл из Чехословакии Jawa был любим всеми. И к концу 1970-х годов вишнёвые байки на дорогах СССР были довольно частным явлением.
Кстати, надо сказать, что на этих мотоциклах было модно путешествовать. Туристы разъезжали на них как раз из-за простоты ремонта, надёжности мотоцикла и большого ресурса деталей. Большинство из туристов предпочитали 350-й двигатель, но были и фанаты младшей версии — 250-го мотора.
"Ява" (Jawa) — марка дорожных мотоциклов, производимых в городе Тынец-над-Сазавоу одноимённым концерном в Чехии. Мотоциклы "Ява" были доступны в продаже на территории СССР.
Марка "Ява" была основана в 1929 году Франтишеком Янечеком, который купил лицензию на производство мотоциклов у немецкой компании Wanderer. Название "Jawa" было образовано из первых букв фамилии владельца (JAneček) и названия первого поставщика двигателей (WAnderer).
Первые мотоциклы "Ява" были выпущены в 1929 году. Это были мотоциклы с двигателями объёмом 500 см³. В 1930-е годы компания "Ява" начала выпускать мотоциклы с двигателями меньшего объёма, а также мотоциклы с двухтактными двигателями.
В 1946 году компания "Ява" представила мотоцикл "Ява 250 Перак", который получил золотую медаль на Парижской выставке. Этот мотоцикл стал очень популярным в СССР и других странах. В 1960-е годы компания "Ява" начала выпускать мотоциклы с двигателями объемом 350 см³. Эти мотоциклы также стали очень популярными в СССР.
В 1990-е годы компания "Ява" переживала трудности, связанные с распадом СССР и переходом к рыночной экономике. В 1997 году компания "Ява" была приватизирована.
В настоящее время компания "Ява" продолжает выпускать мотоциклы, но они уже не так популярны, как в советское время.
Наиболее популярными моделями мотоциклов Jawa в СССР были:
Ява 250 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 248,5 см³.
Ява 350 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 343,4 см³.
Ява 350-638 — мотоцикл с двухтактным двигателем объемом 343,4 см³.
Мотоциклы "Ява" были очень популярны в СССР. Они были доступны по цене и надежны.
Мотоциклы "Ява" часто использовались в кинофильмах.
В СССР существовал культ мотоциклов "Ява".
В 2017 году компания "Ява" представила новые модели мотоциклов, которые выполнены в стиле ретро.
В Индии, компания "Махиндра" имеет лицензию на выпуск мотоциклов "Ява".
Надо отметить, что "Ява" постоянно участвовала почти во всех мотоциклетных соревнованиях. Причём во всех классах двигателей. И во многих чехословацкие машины выигрывали. Начав спортивную жизнь с эндуро (шестидневные гонки), мотоцикл быстро освоил ледовый спидвей, гаревую дорожку и мотокросс.
В настоящее время компания Jawa выпускает следующие модели мотоциклов:
Сегодня бренд Jawa продолжает выпуск мотоциклов, сочетая классический стиль с современными технологиями. А те мотоциклы продолжают пользоваться популярностью среди любителей ретро-мотоциклов.
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