Коляска и полный привод: за что ценили Днепр в СССР и за его пределами

По решению советского Министерства центрального машиностроения КМЗ — Киевский мотоциклетный завод был создан в 1945 году после объединения Главмотовелопрома.
Разработку начали с легкого мотоцикла "Киевлянин K-1B" с 2-тактным одноцилиндровым мотором объёмом 98 куб. см. и 2,5 л. с. Документация и оборудование были получены в рамках военных репараций из Германии (прототип Wanderer 1SP).
На платформе "Киевлянина" создали первый в СССР 3-колесный велосипед для инвалидов К-1В, а мотоцикл был модернизирован до К-1Д с мощностью 3,3 л. с.
В 1949 году 100 инженеров ликвидированного Горьковского мотоциклетного завода приехали в Киев, чтобы оказать помощь в реконструкции завода тяжёлого машиностроения. Так был заложен фундамент "Днепра", с 1955 по 1970 гг. ежегодно выпускавшего 50 тыс. тяжёлых мотоциклов.
Первый тяжёлый мотоцикл КМЗ К-750 1956 года был военной модернизированной версией М-72, сборка которого перешла к киевским специалистам. "Байк" с двумя цилиндрами был позже уменьшен до 650 куб. см., получил алюминиевые цилиндры, а также клапаны OHV. Так родился вариант К-650, позже названный "Днепр".
Мотоцикл "Днепр" — это тяжёлый дорожный мотоцикл с боковым прицепом, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом (КМЗ). Он известен своей прочной конструкцией, проходимостью и часто использовался с боковым прицепом (коляской).
Тяжёлый мотоцикл "Днепр" отличается прочной конструкцией и большим весом, что делает его устойчивым и проходимым. Большинство моделей оснащены двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения. "Днепр" часто использовался с боковым прицепом (коляской), что делало его удобным для перевозки грузов и пассажиров.
Некоторые модели имели привод на колесо коляски, что значительно улучшало проходимость на бездорожье. Благодаря своей конструкции и приводу на коляску, полноприводный "Днепр" обладал высокой проходимостью на различных типах местности.
Наиболее известной моделью КМЗ стал "Днепр" МТ-11 (индекс КМЗ-8.155).
Так же популярной моделью является "Днепр" МТ10-36.
"Днепр" известен своей простотой конструкции, что делает его относительно лёгким в обслуживании и ремонте.
Мотоциклы "Днепр" часто использовались в кино и телешоу благодаря своему уникальному внешнему виду.
Многие любители мототехники, занимаются тюнингом мотоциклов "Днепр".
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