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Дмитрий Плотников

Коляска и полный привод: за что ценили Днепр в СССР и за его пределами

4:20
Авто

По решению советского Министерства центрального машиностроения КМЗ — Киевский мотоциклетный завод был создан в 1945 году после объединения Главмотовелопрома.

Мотоцикл "Днепр"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Мотоцикл "Днепр"

Разработку начали с легкого мотоцикла "Киевлянин K-1B" с 2-тактным одноцилиндровым мотором объёмом 98 куб. см. и 2,5 л. с. Документация и оборудование были получены в рамках военных репараций из Германии (прототип Wanderer 1SP).

На платформе "Киевлянина" создали первый в СССР 3-колесный велосипед для инвалидов К-1В, а мотоцикл был модернизирован до К-1Д с мощностью 3,3 л. с.

В 1949 году 100 инженеров ликвидированного Горьковского мотоциклетного завода приехали в Киев, чтобы оказать помощь в реконструкции завода тяжёлого машиностроения. Так был заложен фундамент "Днепра", с 1955 по 1970 гг. ежегодно выпускавшего 50 тыс. тяжёлых мотоциклов.

Разработка

Первый тяжёлый мотоцикл КМЗ К-750 1956 года был военной модернизированной версией М-72, сборка которого перешла к киевским специалистам. "Байк" с двумя цилиндрами был позже уменьшен до 650 куб. см., получил алюминиевые цилиндры, а также клапаны OHV. Так родился вариант К-650, позже названный "Днепр".

О чём речь

Мотоцикл "Днепр" — это тяжёлый дорожный мотоцикл с боковым прицепом, выпускавшийся Киевским мотоциклетным заводом (КМЗ). Он известен своей прочной конструкцией, проходимостью и часто использовался с боковым прицепом (коляской).

История

  • Происхождение: "Днепр" берёт начало от мотоцикла М-72, который, в свою очередь, был основан на немецком BMW R71. Производство М-72 началось в СССР в 1941 году.
  • Киевский мотоциклетный завод: КМЗ был основан в 1945 году и изначально занимался производством военной техники. После войны завод перешёл на выпуск гражданских мотоциклов.
  • Развитие: на протяжении десятилетий "Днепр" претерпел множество изменений и улучшений, но сохранил свою характерную конструкцию и стиль.
  • Первая модель "Днепр": первая модель, получившая собственное название "Днепр", К-650 появилась в 1968 году.
  • Завершение производства: в 2012 году проект был закрыт.

Особенности

Тяжёлый мотоцикл "Днепр" отличается прочной конструкцией и большим весом, что делает его устойчивым и проходимым. Большинство моделей оснащены двухцилиндровым оппозитным двигателем воздушного охлаждения. "Днепр" часто использовался с боковым прицепом (коляской), что делало его удобным для перевозки грузов и пассажиров.

Некоторые модели имели привод на колесо коляски, что значительно улучшало проходимость на бездорожье. Благодаря своей конструкции и приводу на коляску, полноприводный "Днепр" обладал высокой проходимостью на различных типах местности.

Модели

Наиболее известной моделью КМЗ стал "Днепр" МТ-11 (индекс КМЗ-8.155).

Так же популярной моделью является "Днепр" МТ10-36.

Использование

  • "Днепр" был популярен среди любителей мотоциклов, а также использовался в сельской местности и для активного отдыха.
  • Использовался в армии и милиции.

Интересные факты

"Днепр" известен своей простотой конструкции, что делает его относительно лёгким в обслуживании и ремонте.

Мотоциклы "Днепр" часто использовались в кино и телешоу благодаря своему уникальному внешнему виду.

Многие любители мототехники, занимаются тюнингом мотоциклов "Днепр".

Купили новый полноприводный мотоцикл Днепр МТ16
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы киев ссср днепр техника история производство
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