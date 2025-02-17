РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР

В послевоенное время в СССР нужны были автобусы малых и средних форматов.
И вот в 1949 году на базе "Рижского авторемонтного завода № 2" создали "Рижский завод автобусных кузовов". Первоначально предприятие занималось ремонтом автобусов, но вскоре приступило к собственному производству.
Как раз производство средних автобусов и была задача завода. Первые 25 автобусов РАФ-651 завод выпустил уже в 1953 году. Капотный РАФ-651 был почти копией горьковского автобуса ГЗА-651 с деревянным корпусом, вмещал 25 пассажиров (16 мест для сидения).
В июне 1954 года Министерство автотранспорта реорганизован завод в "Рижский опытный автобусный завод", правда, уже в сентябре его снова переименовали — в этот раз он получил окончательное название: "Рижская Автобусная Фабрика" — РАФ.
За годы своего существования РАФ выпускал различные модели автомобилей, в том числе:
В 1960-х годах РАФ начал производство микроавтобусов РАФ-977 "Латвия", которые получили широкое распространение в СССР.
В 1976 году РАФ освоил выпуск той самой новой модели микроавтобуса — РАФ-2203 "Латвия". Этот автомобиль стал самым массовым и известным автомобилем РАФ. Его даже можно назвать знаменитым!
При создании этой машины использовали агрегаты автомобиля ГАЗ-24 "Волга". У "Рафика" был несущий цельнометаллический кузов, расположенная спереди силовая установка ЗМЗ объёмом 2,4 л. (85 л. с., после модернизации 95 "лошадей"). Привод — задний.
РАФ-2203 "Латвия" имел разные модификации. Читатели среднего поколения помнят, что одной из наиболее популярных модификаций являлся медицинский микроавтобус (РАФ-22031).
Кроме стандартной 11-местной версии, выпускали 8-местный вариант "люкс".
Автомобили РАФ отличались своей комфортабельностью, вместительностью и надёжностью. Они широко использовались в качестве маршрутных такси, автомобилей "скорой помощи", милиции и других служебных автомобилей.
В 1990-х годах, после распада Советского Союза, РАФ столкнулся с финансовыми трудностями и снижением спроса на свою продукцию. В 1997 году производство автомобилей РАФ было прекращено.
Автомобили РАФ сыграли важную роль в развитии советского автомобилестроения. Они были популярны в СССР и за его пределами благодаря своей комфортабельности, вместительности и надёжности.
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