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Дмитрий Плотников

РАФ-2203 Латвия. Самый знаменитый и массовый микроавтобус СССР

4:10
Авто

В послевоенное время в СССР нужны были автобусы малых и средних форматов.

RAF-2203 VintageMotors
Фото: commons.wikimedia.org by VintageMotors, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
RAF-2203 VintageMotors

История "рафика"

И вот в 1949 году на базе "Рижского авторемонтного завода № 2" создали "Рижский завод автобусных кузовов". Первоначально предприятие занималось ремонтом автобусов, но вскоре приступило к собственному производству.

Как раз производство средних автобусов и была задача завода. Первые 25 автобусов РАФ-651 завод выпустил уже в 1953 году. Капотный РАФ-651 был почти копией горьковского автобуса ГЗА-651 с деревянным корпусом, вмещал 25 пассажиров (16 мест для сидения).

В июне 1954 года Министерство автотранспорта реорганизован завод в "Рижский опытный автобусный завод", правда, уже в сентябре его снова переименовали — в этот раз он получил окончательное название: "Рижская Автобусная Фабрика" — РАФ.

Модели автомобилей РАФ

За годы своего существования РАФ выпускал различные модели автомобилей, в том числе:

  • РАФ-251 — микроавтобус, созданный на базе ГАЗ-51.
  • РАФ-977 "Латвия" — микроавтобус, получивший широкое распространение в СССР.
  • РАФ-2203 "Латвия" — самый массовый и известный автомобиль РАФ.
  • РАФ-452 "Россиянка" — прототип микроавтобуса, не пошедший в серийное производство.
  • РАФ-М1 "Тарпан" — прототип микроавтобуса, не пошедший в серийное производство.
  • РАФ "Стилс" — прототип микроавтобуса, не пошедший в серийное производство.

О чём речь

В 1960-х годах РАФ начал производство микроавтобусов РАФ-977 "Латвия", которые получили широкое распространение в СССР.

В 1976 году РАФ освоил выпуск той самой новой модели микроавтобуса — РАФ-2203 "Латвия". Этот автомобиль стал самым массовым и известным автомобилем РАФ. Его даже можно назвать знаменитым!

При создании этой машины использовали агрегаты автомобиля ГАЗ-24 "Волга". У "Рафика" был несущий цельнометаллический кузов, расположенная спереди силовая установка ЗМЗ объёмом 2,4 л. (85 л. с., после модернизации 95 "лошадей"). Привод — задний.

РАФ-2203 "Латвия" имел разные модификации. Читатели среднего поколения помнят, что одной из наиболее популярных модификаций являлся медицинский микроавтобус (РАФ-22031).

Кроме стандартной 11-местной версии, выпускали 8-местный вариант "люкс".

Особенности автомобилей РАФ

Автомобили РАФ отличались своей комфортабельностью, вместительностью и надёжностью. Они широко использовались в качестве маршрутных такси, автомобилей "скорой помощи", милиции и других служебных автомобилей.

Закат РАФ

В 1990-х годах, после распада Советского Союза, РАФ столкнулся с финансовыми трудностями и снижением спроса на свою продукцию. В 1997 году производство автомобилей РАФ было прекращено.

Факты

  • Автомобили РАФ экспортировались во многие страны мира.
  • Автомобили РАФ принимали участие в различных автомобильных соревнованиях.
  • В Риге существует музей автомобилей РАФ.

Вывод

Автомобили РАФ сыграли важную роль в развитии советского автомобилестроения. Они были популярны в СССР и за его пределами благодаря своей комфортабельности, вместительности и надёжности.

РАФ-2203-06 «Латвия»
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы рига ссср латвия автомобиль
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