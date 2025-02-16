ВАЗ-2101. История знаменитого народного автомобиля Копейка

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История создания легендарной "Копейки" началась в 1960-х гг., когда в Советском Союзе возникла потребность в доступной и массовой легковой машине.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ваз 2101

И вот в 1966 г. между итальянским концерном FIAT и СССР было достигнуто соглашение о строительстве автозавода под Куйбышевом (сегодня Самара) — городе Тольятти.

История и особенности ВАЗ-2101

Прототип для новой модели был выбран Fiat 124, получивший в Европе звание "Автомобиль года" в 1967 году. Конечно, советские автоконструкторы внесли несколько изменений в конструкцию авто, дабы адаптировать легковушку к местным условиям эксплуатации. Например, были усилены кузов и подвеска, увеличен клиренс и изменён дизайн передка будущего ВАЗ-2101. Также была изменена тормозная система (дисковые спереди, барабанные сзади), установлены другой мотор и генератор.

В народе автомобиль получил прозвище "Копейка" за свою компактность и индекс 2101.

В 1970 году на только что построенном Волжском автомобильном заводе с конвейера сошли первые шесть машин ВАЗ-2101, получивших название "Жигули". Серийное производство началось. До конца 1970 года на ВАЗе было собрано 21 530 автомобилей, в 1971 году это число выросло до 172 175 машин, а пик выпуска "Копейки" пришёлся на 1973 год, когда завод в Тольятти выпустил 379 007 авто. На проектную мощность завод вышел в 1974 году.

Машина быстро завоевала популярность среди автолюбителей СССР благодаря простоте в обслуживании, надёжности и доступной цене. Она стала настоящей народной любимицей и символом советской эпохи.

На базе "Жигулей" создан целое ряд автомобилей, известный как "классическое" семейство ВАЗ. Данные модели выпускались до 2012 года, что говорит о большом успехе и долговечности конструкции "Копейки".

В 2000 году по результатам опроса, проведённого журналом "За рулём" ВАЗ-2101 "Жигули" был признан "автомобилем века" в РФ.

О чём речь

ВАЗ-2101 "Жигули" — советский легковой автомобиль малого класса, выпускавшийся на Волжском автомобильном заводе (АвтоВАЗ) с 1970 по 1988 год. Это первая модель ВАЗа, созданная на базе Fiat 124, но адаптированная к советским условиям эксплуатации.

Основные характеристики ВАЗ-2101:

Кузов: 4-дверный седан,

Двигатель: бензиновый, 1.2 литра (59 л. с.),

Привод: задний,

Коробка передач: 4-ступенчатая механическая,

Подвеска: передняя — независимая, задняя — зависимая на пружинах,

Максимальная скорость: ~140 км/час,

Разгон 0-100 км/ч: ~17 секунд,

Расход топлива: 7-8 литров/100 км.

Модификации ВАЗ-2101:

ВАЗ-21011 (1974) — двигатель 1.3 л (64 л. с.), улучшенная отделка. ВАЗ-21013 — версия с двигателем 1.2 л, но с кузовом от 21011. ВАЗ-2102 — универсал на базе 2101.

Наследие и популярность

ВАЗ-2101 стал настоящей легендой советского автопрома и послужил основой для дальнейших моделей "классики" (2103, 2105, 2106, 2107). Был массовым и доступным автомобилем, что сделало его одним из самых популярных в СССР. Сейчас "Копейка" весьма ценится среди коллекционеров и ретро-автомобилистов.

Уточнения

Толья́тти (до 1964 года Ста́врополь, от греч. Σταυρούπολη, дословно — «Город креста»; встречаются и другие названия: Ста́врополь-на-Во́лге или Ста́врополь-Во́лжский) — город в Самарской области России, административный центр Ставропольского района, будучи городом областного значения, образует муниципальное образование городской округ Тольятти с единственным населённым пунктом в его составе. Входит в Самарско-Тольяттинскую агломерацию.

