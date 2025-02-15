ГАЗ М-20 Победа. Как Сталин принимал первый народный автомобиль СССР

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Ещё не закончилась Великая Отечественная война, а Наркомсредмаш (Народный комиссариат среднего машиностроения) уже провёл массовое совещание где представил план разработки новых машин.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ГАЗ М-20 "Победа"

История

Было это зимой 1943 года. В этом списке была и машина "Победа", уже имевшая чёткий эскиз и примерные характеристики. Легковушка отличалась неплохой производительностью и оригинальным внешним видом. Именно поэтому инженеры и конструкторы немедленно уселись за её разработку.

Через год был показан полноразмерный макет машины, который был изготовлен из дерева. Разумеется, постоянно находились дефекты и недочеты, а значит "Победу" постоянно видоизменяли. Работа двигалась — и уже осенью 1944 года был проведён тест-драйв образца автомобиля. А ещё через год, уже после Победы, летом 1945 года готовый автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" был представлен Иосифу Сталину.

Вождь Страны Советов машину принял, поставив ей лишь четвёрку. И летом 1946 года Завод имени Молотова начал массовое производство ГАЗ-М-20 "Победа". Кстати, за год она претерпела изменения, поскольку постоянно совершенствовалось а ещё через пару лет, в 1949-м году Сталину показали уже три автомобиля: кабриолет, обычный седан-фастбэк и модернизированный экземпляр. Осмотрев каждую из них, посидев в салоне, попрыгав на сидениях, Сталин полностью одобрил автомобиль.

С этого момента ГАЗ-М-20 "Победа" мог начинать отсчёт своей легендарной истории...

О чём речь

ГАЗ-М-20 "Победа" — советский легковой автомобиль, серийно выпускавшийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1946 по 1958 год. Это был один из первых советских автомобилей с несущим кузовом и передовым для своего времени дизайном, в котором использовались элементы аэродинамики.

Автомобиль был задуман как массовый и доступный, призванный заменить устаревшие модели ГАЗ-М1 и ГАЗ-61. "Победа" использовалась в такси, на службе у партийных чиновников и даже в автоспорте.

Технические характеристики

Двигатель: 4-цилиндровый, бензиновый, объёмом 2,1 л, мощностью 50 л. с.

Трансмиссия: 3-ступенчатая механическая коробка передач

Максимальная скорость: 105 км/ч

Расход топлива: 13-15 л/100 км

Кузов: 4-дверный седан.

Особенности конструкции

Несущий кузов

Передняя независимая подвеска

Гидравлический привод тормозов

Рулевое управление с глобоидной передачей.

Модификации

За время производства было выпущено несколько модификаций автомобиля, отличавшихся двигателем, отделкой и другими деталями. Наиболее известные:

ГАЗ-М20 "Победа" (1946-1948) — первая серийная модель,

ГАЗ-М20А (1948-1958) — модернизированная версия с улучшенными характеристиками,

ГАЗ-М20Б (1951-1958) — такси,

ГАЗ-М20 кабриолет (1949-1953) — открытая версия.

Интересные факты

Название "Победа" было выбрано в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.

Дизайн автомобиля был вдохновлен американскими моделями того времени.

ГАЗ М-20 "Победа" стал первым советским автомобилем с несущим кузовом.

Автомобиль неоднократно появлялся в кинофильмах и литературных произведениях.

Вывод

ГАЗ М-20 "Победа" стал одним из символов советского автомобилестроения. Он сочетал в себе современный дизайн, комфорт и надёжность. Автомобиль пользовался большой популярностью в СССР и за рубежом, экспортировался во многие страны мира. Многие экземпляры дожили до наших дней, и сегодня они считаются ценными классическими автомобилями и остаются популярным среди коллекционеров и любителей ретро-автомобилей.