Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

ГАЗ М-20 Победа. Как Сталин принимал первый народный автомобиль СССР

4:37
Авто

Ещё не закончилась Великая Отечественная война, а Наркомсредмаш (Народный комиссариат среднего машиностроения) уже провёл массовое совещание где представил план разработки новых машин.

ГАЗ М-20 "Победа"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ГАЗ М-20 "Победа"

История

Было это зимой 1943 года. В этом списке была и машина "Победа", уже имевшая чёткий эскиз и примерные характеристики. Легковушка отличалась неплохой производительностью и оригинальным внешним видом. Именно поэтому инженеры и конструкторы немедленно уселись за её разработку.

Через год был показан полноразмерный макет машины, который был изготовлен из дерева. Разумеется, постоянно находились дефекты и недочеты, а значит "Победу" постоянно видоизменяли. Работа двигалась — и уже осенью 1944 года был проведён тест-драйв образца автомобиля. А ещё через год, уже после Победы, летом 1945 года готовый автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" был представлен Иосифу Сталину.

Вождь Страны Советов машину принял, поставив ей лишь четвёрку. И летом 1946 года Завод имени Молотова начал массовое производство ГАЗ-М-20 "Победа". Кстати, за год она претерпела изменения, поскольку постоянно совершенствовалось а ещё через пару лет, в 1949-м году Сталину показали уже три автомобиля: кабриолет, обычный седан-фастбэк и модернизированный экземпляр. Осмотрев каждую из них, посидев в салоне, попрыгав на сидениях, Сталин полностью одобрил автомобиль.

С этого момента ГАЗ-М-20 "Победа" мог начинать отсчёт своей легендарной истории...

О чём речь

ГАЗ-М-20 "Победа" — советский легковой автомобиль, серийно выпускавшийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1946 по 1958 год. Это был один из первых советских автомобилей с несущим кузовом и передовым для своего времени дизайном, в котором использовались элементы аэродинамики.

Автомобиль был задуман как массовый и доступный, призванный заменить устаревшие модели ГАЗ-М1 и ГАЗ-61. "Победа" использовалась в такси, на службе у партийных чиновников и даже в автоспорте.

Технические характеристики

  • Двигатель: 4-цилиндровый, бензиновый, объёмом 2,1 л, мощностью 50 л. с.
  • Трансмиссия: 3-ступенчатая механическая коробка передач
  • Максимальная скорость: 105 км/ч
  • Расход топлива: 13-15 л/100 км
  • Кузов: 4-дверный седан.

Особенности конструкции

  • Несущий кузов
  • Передняя независимая подвеска
  • Гидравлический привод тормозов
  • Рулевое управление с глобоидной передачей.

Модификации

За время производства было выпущено несколько модификаций автомобиля, отличавшихся двигателем, отделкой и другими деталями. Наиболее известные:

ГАЗ-М20 "Победа" (1946-1948) — первая серийная модель,
ГАЗ-М20А (1948-1958) — модернизированная версия с улучшенными характеристиками,
ГАЗ-М20Б (1951-1958) — такси,
ГАЗ-М20 кабриолет (1949-1953) — открытая версия.

Интересные факты

  • Название "Победа" было выбрано в честь победы СССР в Великой Отечественной войне.
  • Дизайн автомобиля был вдохновлен американскими моделями того времени.
  • ГАЗ М-20 "Победа" стал первым советским автомобилем с несущим кузовом.
  • Автомобиль неоднократно появлялся в кинофильмах и литературных произведениях.

Вывод

ГАЗ М-20 "Победа" стал одним из символов советского автомобилестроения. Он сочетал в себе современный дизайн, комфорт и надёжность. Автомобиль пользовался большой популярностью в СССР и за рубежом, экспортировался во многие страны мира. Многие экземпляры дожили до наших дней, и сегодня они считаются ценными классическими автомобилями и остаются популярным среди коллекционеров и любителей ретро-автомобилей.

НАША Победа / ГАЗ М-20
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы автомобиль иосиф сталин
Обсудить
Новости Все >
Почему мы стесняемся самих себя? Психология стыда и самооценки
Как поддерживать здоровье при изменении атмосферного давления
Введен, а потом отменен. Несколько поселков и город в республике Татарстан отменили туристический налог
Бьянка Цензори удивила публику обращением к Канье Уэсту: что сказала жена рэпера
Лифтинг без операций — правда или миф? Разбираем самые популярные гаджеты
Армия РФ уничтожила группу наёмников с символикой ООН в ДНР
Джаред Лето сообщил о пожаре в отеле, в котором он остановился: это душераздирающе
Растения страдают от грибка? Опрыскайте их этим раствором
Ваш обмен веществ тормозит, как старый компьютер? Эти упражнения — кнопка "ускорить"
Что с вами делает гипноз: исследователи заглянули в мозг под гипнозом
Сейчас читают
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
ГАЗ М-20 Победа. Как Сталин принимал первый народный автомобиль СССР Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Ваш обмен веществ тормозит, как старый компьютер? Эти упражнения — кнопка "ускорить"
Что с вами делает гипноз: исследователи заглянули в мозг под гипнозом
Стилист откровенно высказался о провокационном наряде Бьянки Цензори
Ольга Бузова похвасталась подарком на День всех влюблённых: еле подняла
Юрий Куклачёв оценил новый проект Большого Московского цирка
Опасный перерасход масла: когда обычный долив превращается в серьёзную проблему
Появились кадры с завалом тел погибших солдат ВСУ под Курахово ДНР
Как сэкономить до 5 тысяч рублей на ЖКУ: советы эксперта
Этот лайфхак навсегда изменил моё отношение к бургерам
Какие зависимости труднее всего побороть: результаты уникального исследования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.