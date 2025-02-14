ЗИЛ-3207 Юность. Уникальный автобус-лимузин, ставший гордостью завода

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Согласно легенды, команда молодых дизайнеров и конструкторов решила создать люксовый автобус-лимузин.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ЗИЛ-3207 "Юность"

Назвали его ЗИЛ "Юность".

И вот 1960-х годах на ЗИЛе был создан первый прототип микроавтобуса "Юность" — ЗИЛ-118. Этот автобус был разработан на базе правительственного лимузина ЗИЛ-111 и отличался комфортабельным салоном и оригинальным дизайном. Однако в серийное производство ЗИЛ-118 "Юность" не пошёл.

Якобы сделан он был в свободное от работы время за два года. Первый опытный образец был собран в 1962-м году. Автобус получился невиданный, оригинальный и очень "зиловский".

Это уже позже, ЗИЛ-3207 "Юность" стал визитной карточкой Завода имени Лихачёва. Правда, серийный выпуск, хоть и небольшой партии, начался лишь в 1990-х годах. Кстати сказать, что автобус получил Гран-при на автосалоне в Ницце.

С 1991-й по 1995-й годы ЗИЛ продал 30 таких машин. Характерно, что было выпущено всего 31 машина. Цену поставили 120 000 долларов, что было эквивалентно самым дорогим и престижным легковым иномаркам. Но, как видим, все автобусы быстро разобрали.

Кстати ещё один факт, ЗИЛ-3207 "Юность" оценил Михаил Горбачёв. И с 1985 года он использовал этот автомобиль для поездок по стране. Пользовался "Юностью" сначала и Борис Ельцин, но потом Гараж особого назначения закупил иномарки.

О чём речь

ЗИЛ-3207 "Юность" — советский и российский микроавтобус, выпускавшийся на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) с 1991 по 1995 год. Машина предназначалась для перевозки высокопоставленных лиц и гостей СССР в комфортных условиях.

История создания основного авто

В 1970-х годах на ЗИЛе началась работа над созданием нового поколения микроавтобусов "Юность". В 1980-х годах было выпущено несколько опытных образцов, а в 1991 году микроавтобус ЗИЛ-3207 был запущен в серийное производство.

Технические характеристики

ЗИЛ-3207 имел рамную конструкцию и задний привод. Автобус оснащался бензиновым двигателем ЗИЛ-130 мощностью 150 л. с. и трёхступенчатой автоматической коробкой передач.

Максимальная скорость автобуса составляла 120 км/ч.

Дизайн

ЗИЛ-3207 имел современный для своего времени дизайн. Автобус отличался большим панорамным лобовым стеклом, оригинальной формой кузова и комфортабельным салоном. В салоне могли разместиться до 15 пассажиров.

Модификации

На базе ЗИЛ-3207 было создано несколько модификаций, в том числе:

ЗИЛ-32071 — санитарная машина;

ЗИЛ-32072 — маршрутное такси;

ЗИЛ-32073 — грузопассажирский автомобиль для аэропортов;

ЗИЛ-32071 — передвижной офис.

Интересные факты

Микроавтобус ЗИЛ-3207 "Юность" был создан для обслуживания делегатов XXVII съезда КПСС.

Всего было выпущено около 100 экземпляров автобусов ЗИЛ-3207.

В настоящее время микроавтобусы ЗИЛ-3207 являются раритетными и пользуются спросом у коллекционеров.

Почему он особенный?

ЗИЛ-3207 "Юность" — это символ элитного автотранспорта СССР, сочетавший комфорт представительских лимузинов и вместимость микроавтобуса. Его использовали чиновники, партийные деятели и иностранные делегации на важных мероприятиях.