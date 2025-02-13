Автобус Кубань. Страшненький, но такой родной транспорт из СССР

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В апреле 1962 года после отказа со стороны Госплана в распределении автобусов для нужд Министерства культуры СССР, необходимо было принимать какие-то шаги.

Фото: commons.wikimedia.org by Artem Svetlov from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Moscow special bus Kuban G1x1 С723ХС90 (23690965781)

История создания

И вот для выпуска автобусов, в Краснодаре экстренно был перепрофилирован автобусно-мебельный цех Ремпромкомбината. Для этого с 1 мая 1962 года цех реорганизовали в новое предприятие, которое теперь стало называться "Краснодарский механический завод нестандартного оборудования".

А первый автобус продемонстрировать руководству министерства нужно было уже к концу лета. Первенцем нового предприятия стал автобус, созданный по чертежам "вагонников" из Литвы — КАГ-3 производства Каунасского авторемзавода №3.

Первенцу дали имя — "Кубань-62". Но первый концепт нового автобуса "Кубань-63" собрали в начале 1963 года. И именно его летом представили широкой публике.

В марте 1967 года наконец была выпущена опытная партия из 30 так называемых автоклубов необычного дизайна Кубань-66. Автобус посчитали хорошим образцом для массового производства, однако в пользу рационализации пришлось отказаться от многих дизайнерских решений. Упростили заднюю часть, отказавшись от панорамных задних стекол и выступающего багажника. По заводской классификации он получил индекс Кубань-Г1А, и пошёл в "серию" в марте 1967 года.

О чём речь

Автобус "Кубань" — это целая эпоха в истории советского и российского автомобилестроения. Он выпускался Краснодарским механическим заводом с 1962 по 2001 год и предназначался для перевозки пассажиров, а также для использования в качестве специальных автомобилей культурного назначения, таких как передвижные библиотеки, музеи и театры на колёсах.

Первые модели "Кубань" базировались на шасси грузовых автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-52. Они отличались простотой конструкции, что делало их надёжными и лёгкими в обслуживании. Правда красивыми их назвать было нельзя, но в то время изыски экстерьера были лишними.

С годами автобусы "Кубань" модернизировались, получая новые двигатели, более комфортабельный салон и улучшенную подвеску. Одной из самых популярных моделей стала "Кубань-Г1А1-02", созданная на шасси ГАЗ-53-11.

Особенности конструкции и применения

Автобусы "Кубань" отличались своей универсальностью. Они могли использоваться как для городских и пригородных перевозок, так и для междугородних поездок. Благодаря своей проходимости, "Кубань" мог эксплуатироваться даже на дорогах с плохим покрытием.

Особенностью автобусов "Кубань" было их широкое использование в культурно-просветительских целях. Они служили передвижными клубами, библиотеками, музеями и даже театрами.

Значение и наследие

Автобусы "Кубань" сыграли важную роль в развитии пассажирских перевозок в СССР и России. Они были доступны, надёжны и просты в эксплуатации, что делало их популярными среди населения.

Сегодня автобусы "Кубань" можно встретить в музеях техники и у коллекционеров. Они остаются символом своей эпохи и напоминанием о простоте и функциональности советского автопрома.

Интересные факты

Автобусы "Кубань" экспортировались в некоторые страны Восточной Европы и Азии.

Несколько экземпляров автобусов "Кубань" были переделаны в дома на колёсах для путешествий.

В 2017 году на Краснодарском механическом заводе была предпринята попытка возродить производство автобусов "Кубань", однако проект не получил развития.

Вывод

Автобус "Кубань" — это не просто транспортное средство, это часть истории нашей страны. Он оставил свой след в сердцах многих людей и до сих пор вызывает тёплые воспоминания.