Иж-2715. Уникальный советский фургон, он же Пирожок, он же Каблучок

4:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Этот автомобиль — один из самых оригинальных моделей времён СССР.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Izh 2715 in Seversk

Но оригинальность не мешала ему быть весьма востребованным. Недаром он смог продержаться на конвейере Ижевского автомобильного завода около 30 лет.

Имя ему ИЖ-2715.

Предыстория

А по сути, это первая советская грузопассажирская машина. Сегодня с коммерческой техникой проблем нет. Но в Советском Союзе всё было иначе. Конечно, в первое время к этому фургону относились недоверчиво. Однако после того, как его хорошо протестировали в народном хозяйстве, советский автолюбитель оценил все его достоинства.

А саму идею создать малотоннажный фургон советские автомобилестроители подсмотрели в странах Европы. В те годы там были востребованы такие компактные мини-грузовики на базе легкового автомобиля.

Сперва фургон создавался с таким расчётом, чтобы можно было снять жёсткий верх. После этого он бы превращался в пикап. В народе он получил прозвище "каблук" из-за формы задней части. Кстати, многие называли его "пирожок". Наверное, это связано с тем, что автомобиль часто использовали для развозки хлебобулочных изделий.

Кстати, по паспорту грузоподъемность у ИЖ-2715 была одна, но советский человек без проблем в него загружал в два, а то и в три раза больше груза.

Работа над этим проектом началась в 1960-е годы. Длилась она более 10 лет, поскольку продажа "пирожка" стартовала лишь в 1972-м году.

О чём речь

ИЖ-2715 — советский и российский малотоннажный грузовой автомобиль, выпускавшийся на Ижевском автомобильном заводе с 1972 по 2001 год. За годы производства было выпущено более 2,3 млн экземпляров этой модели.

Автомобиль имел несколько модификаций, включая фургон (ИЖ-2715), пикап (ИЖ-27151) и бортовой грузовик (ИЖ-27156). ИЖ-2715 был создан на базе легкового автомобиля "Москвич-412" и отличался простотой конструкции, надёжностью и неприхотливостью в эксплуатации.

Автомобиль оснащался бензиновым двигателем УЗАМ-412 объемом 1,5 литра и мощностью 75 л. с., что позволяло развивать скорость до 125 км/ч. Грузоподъёмность автомобиля составляла от 400 до 500 кг в зависимости от модификации.

Основные характеристики ИЖ-2715

Коробка передач: 4-ступенчатая механическая,

Кузов: фургон с откидными бортами или цельнометаллический (ИЖ-27151),

Привод: задний.

Особенности модели

Простая и надёжная конструкция, легко ремонтировался в полевых условиях.

Доступен в нескольких вариантах:

Классический фургон с глухим грузовым отсеком.

Бортовой вариант с деревянными бортами (позже заменёнными на металлические).

Экспортировался в соцстраны и даже в Финляндию под маркой "Elite".

Вывод

ИЖ-2715 широко использовался в различных сферах народного хозяйства, включая торговлю, строительство и коммунальное хозяйство.

В 1997 году на смену модели ИЖ-2715 пришло новое поколение автомобилей ИЖ-2717, однако производство ИЖ-2715 продолжалось до 2001 года.

ИЖ-2715 и сегодня остается популярным среди любителей ретро-автомобилей и используется в качестве основы для создания различных самодельных транспортных средств, таких как автодома и внедорожники. А бывалые водители до сих пор отмечают надёжность, грузоподъемность, и ремонтопригодность этого уникального советского работяги.