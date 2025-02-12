ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР

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В конце 1940-х годов, после Победы в Великой Отечественной войне, советское правительство решило создать новый автомобиль представительского класса, который бы заменил устаревший ГАЗ-М12 "ЗИМ". Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ГАЗ.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ГАЗ-12 ЗИМ

За основу нового автомобиля был взят американский автомобиль Packard Clipper 1947 года. Однако советские инженеры внесли в конструкцию Packard ряд изменений, направленных на адаптацию автомобиля к советским условиям эксплуатации.

В результате, получился автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ, который сочетал в себе комфорт и роскошь американского прототипа с надёжностью и проходимостью, необходимыми для эксплуатации в СССР.

О чём речь

ГАЗ-12 ЗИМ — советский автомобиль представительского класса, который выпускался на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1950 по 1959 год. Всего было выпущено 21 598 автомобилей.

Автомобиль создавался по заданию Иосифа Сталина как персональная машина для чиновников высшего ранга, которым ГАЗ-М20 "Победа" была уже маловата, а, например, до лимузина ЗИС-110 они ещё не дотягивали по статусу. При жизни Сталина ГАЗ-12 ЗИМ в свободную продажу, разумеется, не поступал и все выпущенные автомобили распределялись между государственными структурами.

Однако прошёл лишь месяц после похорон "отца народов", в аппарате нового главы правительства Маленкова уже занялись подготовкой к продаже этих машин советским гражданам за наличные.

Технические характеристики

ГАЗ-12 ЗИМ имел следующие технические характеристики

Тип кузова: длинный 4-дверный седан,

Длина: 5530 мм,

Ширина: 1900 мм,

Высота: 1660 мм,

Колесная база: 3200 мм,

Двигатель: 6-цилиндровый, рядный, объёмом 3,5 литра, мощностью 90 л. с.,

Коробка передач: 3-ступенчатая, механическая,

Максимальная скорость: 120 км/ч,

Расход топлива: 15,5 л/100 км,

Масса: 1940 кг.

Особенности конструкции

ГАЗ-12 ЗИМ имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:

* Несущий кузов,

* Независимая передняя подвеска,

* Гидравлические тормоза,

* Трехступенчатая коробка передач с гидромуфтой,

* Шестиместный салон.

Модификации

За годы производства ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в нескольких модификациях:

ГАЗ-12А — базовая модель,

ГАЗ-12Б — санитарный автомобиль,

ГАЗ-12Г — правительственный автомобиль,

ГАЗ-12 кабриолет — опытный образец.

Эксплуатация

ГАЗ-12 ЗИМ использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР, а также для руководителей крупных предприятий и организаций.

Интересные факты

ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с несущим кузовом.

ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с независимой передней подвеской.

ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами.

ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с трёхступенчатой коробкой передач с гидромуфтой.

ГАЗ-12 ЗИМ был самым дорогим советским автомобилем своего времени.

ГАЗ-12 ЗИМ экспортировался в некоторые страны социалистического лагеря.

Вывод

ГАЗ-12 ЗИМ был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и надёжность, и внёс большой вклад в создание имиджа советского государства.