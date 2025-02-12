ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР

В конце 1940-х годов, после Победы в Великой Отечественной войне, советское правительство решило создать новый автомобиль представительского класса, который бы заменил устаревший ГАЗ-М12 "ЗИМ". Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ГАЗ.
За основу нового автомобиля был взят американский автомобиль Packard Clipper 1947 года. Однако советские инженеры внесли в конструкцию Packard ряд изменений, направленных на адаптацию автомобиля к советским условиям эксплуатации.
В результате, получился автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ, который сочетал в себе комфорт и роскошь американского прототипа с надёжностью и проходимостью, необходимыми для эксплуатации в СССР.
ГАЗ-12 ЗИМ — советский автомобиль представительского класса, который выпускался на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1950 по 1959 год. Всего было выпущено 21 598 автомобилей.
Автомобиль создавался по заданию Иосифа Сталина как персональная машина для чиновников высшего ранга, которым ГАЗ-М20 "Победа" была уже маловата, а, например, до лимузина ЗИС-110 они ещё не дотягивали по статусу. При жизни Сталина ГАЗ-12 ЗИМ в свободную продажу, разумеется, не поступал и все выпущенные автомобили распределялись между государственными структурами.
Однако прошёл лишь месяц после похорон "отца народов", в аппарате нового главы правительства Маленкова уже занялись подготовкой к продаже этих машин советским гражданам за наличные.
ГАЗ-12 ЗИМ имел следующие технические характеристики
ГАЗ-12 ЗИМ имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:
* Несущий кузов,
* Независимая передняя подвеска,
* Гидравлические тормоза,
* Трехступенчатая коробка передач с гидромуфтой,
* Шестиместный салон.
За годы производства ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в нескольких модификациях:
ГАЗ-12 ЗИМ использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР, а также для руководителей крупных предприятий и организаций.
ГАЗ-12 ЗИМ был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и надёжность, и внёс большой вклад в создание имиджа советского государства.
Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.