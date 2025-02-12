Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников

ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР

4:10
Авто

В конце 1940-х годов, после Победы в Великой Отечественной войне, советское правительство решило создать новый автомобиль представительского класса, который бы заменил устаревший ГАЗ-М12 "ЗИМ". Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ГАЗ.

ГАЗ-12 ЗИМ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
ГАЗ-12 ЗИМ

За основу нового автомобиля был взят американский автомобиль Packard Clipper 1947 года. Однако советские инженеры внесли в конструкцию Packard ряд изменений, направленных на адаптацию автомобиля к советским условиям эксплуатации.

В результате, получился автомобиль ГАЗ-12 ЗИМ, который сочетал в себе комфорт и роскошь американского прототипа с надёжностью и проходимостью, необходимыми для эксплуатации в СССР.

О чём речь

ГАЗ-12 ЗИМ — советский автомобиль представительского класса, который выпускался на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1950 по 1959 год. Всего было выпущено 21 598 автомобилей.

Автомобиль создавался по заданию Иосифа Сталина как персональная машина для чиновников высшего ранга, которым ГАЗ-М20 "Победа" была уже маловата, а, например, до лимузина ЗИС-110 они ещё не дотягивали по статусу. При жизни Сталина ГАЗ-12 ЗИМ в свободную продажу, разумеется, не поступал и все выпущенные автомобили распределялись между государственными структурами.

Однако прошёл лишь месяц после похорон "отца народов", в аппарате нового главы правительства Маленкова уже занялись подготовкой к продаже этих машин советским гражданам за наличные.

Технические характеристики

ГАЗ-12 ЗИМ имел следующие технические характеристики

  • Тип кузова: длинный 4-дверный седан,
  • Длина: 5530 мм,
  • Ширина: 1900 мм,
  • Высота: 1660 мм,
  • Колесная база: 3200 мм,
  • Двигатель: 6-цилиндровый, рядный, объёмом 3,5 литра, мощностью 90 л. с.,
  • Коробка передач: 3-ступенчатая, механическая,
  • Максимальная скорость: 120 км/ч,
  • Расход топлива: 15,5 л/100 км,
  • Масса: 1940 кг.

Особенности конструкции

ГАЗ-12 ЗИМ имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:

* Несущий кузов,
* Независимая передняя подвеска,
* Гидравлические тормоза,
* Трехступенчатая коробка передач с гидромуфтой,
* Шестиместный салон.

Модификации

За годы производства ГАЗ-12 ЗИМ выпускался в нескольких модификациях:

  • ГАЗ-12А — базовая модель,
  • ГАЗ-12Б — санитарный автомобиль,
  • ГАЗ-12Г — правительственный автомобиль,
  • ГАЗ-12 кабриолет — опытный образец.

Эксплуатация

ГАЗ-12 ЗИМ использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР, а также для руководителей крупных предприятий и организаций.

Интересные факты

  • ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с несущим кузовом.
  • ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с независимой передней подвеской.
  • ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с гидравлическими тормозами.
  • ГАЗ-12 ЗИМ был первым советским автомобилем с трёхступенчатой коробкой передач с гидромуфтой.
  • ГАЗ-12 ЗИМ был самым дорогим советским автомобилем своего времени.
  • ГАЗ-12 ЗИМ экспортировался в некоторые страны социалистического лагеря.

Вывод

ГАЗ-12 ЗИМ был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и надёжность, и внёс большой вклад в создание имиджа советского государства.

ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный советский автомобиль
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы газ автомобиль
Обсудить
Новости Все >
Поверхность внутреннего ядра Земли подвергается деформации, утверждают учёные
Сливочный крем без хлопот: просто смешайте сгущёнку с двумя ингредиентами
Засыпаете за рулём? Рассказываем, как не проснуться на подушке безопасности
Состояние Илона Маска уменьшилось: от Tesla отказываются
Шарлотка по-новому: добавьте этот ингредиент, и пирог заиграет новыми вкусами
Ржавчина исчезнет без следа: простые способы защитить металл без химии
Спорт и диета не помогают похудеть? Самое время сходить к стоматологу
Забудьте про боль в ногах: сочетания платья с кроссовками на любой случай
Стало известно, почему звезда Гарри Поттера Эмма Уотсон исчезла с экранов
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Сейчас читают
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
Недвижимость
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме Аудио 
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Еда и рецепты
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки Аудио 
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным
Наука и техника
Снегопад в Москве удивит даже коммунальщиков: вот сколько снега выпадет к выходным Аудио 
Популярное
Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки

Этот десерт идеально подойдёт для уютного чаепития. Сочетание нежного бисквита с кофейным ароматом и лёгкого творожного крема создаст гармоничный вкус.

Хочется тортика, а духовку включать не хочется? И не нужно — готовим кофейный торт без выпечки
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Александр Овечкин продолжает бить рекорды в НХЛ
Плесень исчезнет за секунды: немецкий способ борьбы с влажностью в доме
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР Дмитрий Плотников От благотворительности к бизнесу: новая политика Трампа по отношению к распродаже Украины Юрий Бочаров Как финские бойскауты стали предтечей немецкого гитлерюгенда Сергей Лебедев
Котлеты, которые покорят сердца: старинный рецепт без хлеба и яиц, но с двумя секретными ингредиентами
Голодная картошка – мелкая картошка: чем её угостить, чтобы выросла крупной
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Эти породы собак живут меньше всех: одна еле достигает 5 лет
Последние материалы
ГАЗ-12 ЗИМ. Легендарный шестиместный автомобиль представительского класса из СССР
Рынок труда России испытывает дефицит IT-специалистов
Вот как надо выращивать на даче салат, чтобы не отдавал горечью
Жена заправила солярку вместо бензина? Как быстро исправить ошибку и продолжить путь
Спартак установил рекорд по расходам на трансферы
От роскоши фараонов до современных трендов: захватывающая история ковров
Быстро, сытно и вкусно: как приготовить идеальные пельмени в микроволновке
Сенаторы ужесточили контроль за вывозом красной икры с Камчатки
Как сделать запечённую картошку невероятно вкусной: простой рецепт гарнира с беконом и сыром
Нанесение тонального крема без базы: неожиданные плюсы и минусы для вашего макияжа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.