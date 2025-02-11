ГАЗ-24 Волга. Первый советский седан, ставший мечтой автолюбителей

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50 с лишним лет назад у жителей Советского Союза появилась новая четырёхколесная мечта.

Фото: commons.wikimedia.org by Victor Vizu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ГАЗ 24 ХАЮ

Почти недостижимая, но от этого не менее желанная.

Имя этой мечте — автомобиль ГАЗ-24 "Волга".

Разработка ГАЗ-24 "Волга" началась в 1960-х годах, когда стало ясно, что предшественник — ГАЗ-21 "Волга", выпускавшийся с 1956 года, уже весьма устарел (в первую очередь, в плане дизайна) и нуждается в замене.

В 1967 году были построены первые опытные образцы ГАЗ-24 "Волга", которые получили индекс "М-24". В 1970 году автомобиль был запущен в серийное производство.

О чём речь

ГАЗ-24 "Волга" — советский автомобиль среднего класса, серийно выпускавшийся на Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) с 1970 по 1985 год.

Дизайн

ГАЗ-24 имел современный и элегантный дизайн, который отличался от своего предшественника более угловатыми формами и хромированными элементами. Автомобиль получил новую решётку радиатора, фары и фонари, а также более просторный салон.

Технические характеристики

ГАЗ-24 "Волга" оснащался 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 95 л. с. Автомобиль имел задний привод и механическую коробку передач. Максимальная скорость ГАЗ-24 составляла 145 км/ч.

Модификации

За годы производства ГАЗ-24 "Волга" выпускался в различных модификациях, включая седан, универсал и такси. Автомобиль также поставлялся на экспорт под названием "Volga 24".

Автомобиль изначально проектировался под четыре разных мотора — модернизированный четырёхцилиндровый от ГАЗ-21, вновь разрабатывавшийся 3-литровый V6 (для базовой машины), имевшийся в производстве V8 объёмом 5,53 л. от ГАЗ-23, а также — дизельный I4 (для Европы).

Базовой предполагалась модификация с четырёхскоростной механической коробкой с напольным рычагом переключения, что соответствовало тогдашним тенденциям автомобилестроения. Так же планировали освоить версию с автоматической коробкой. Вариант с рычагом переключения на рулевой колонке разрабатывался, но в серию не пошёл. Помимо этого, планировались и версии с трёхскоростной механической трансмиссией и полуавтоматом.

Механические коробки переключения передач изначально предполагалось использовать на версии для такси. На практике же осталась лишь 4-ступенчатая механическая трансмиссия с рычагом в полу как самая простая, способствующая экономии топлива и более соответствующая уровню мирового (в основном, европейского) автомобилестроения.

Несмотря на изначальный задний привод, существовал и вариант 4х4. По заказу правительства в 1973 году было создано 5 штук полноприводных ГАЗ-24-95. Они получили переработанную подвеску и несколько комплектующих от УАЗика, в частности "коробку передач" и "раздатку".

Значение

ГАЗ-24 "Волга" стал одним из самых популярных и узнаваемых автомобилей в СССР. Он использовался в качестве служебного автомобиля, такси и личного транспорта. ГАЗ-24 также экспортировался во многие страны мира, где пользовался успехом благодаря своей надёжности и комфорту.

Интересные факты

ГАЗ-24 "Волга" был первым советским автомобилем, который получил дисковые тормоза на передних колёсах.

ГАЗ-24 "Волга" стал символом советской эпохи и часто появлялся в кинофильмах и литературных произведениях.

В настоящее время ГАЗ-24 "Волга" является популярным объектом коллекционирования, хотя и по дорогам их разъезжает тоже немало.