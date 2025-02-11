ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса

В 1980-х годах, в связи с обострением международной обстановки, советское правительство приняло решение о создании нового бронированного автомобиля для высших руководителей страны.
Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ЗИЛ.
За основу нового автомобиля был взят серийный ЗИЛ-41047. Однако инженеры ЗИЛ внесли в конструкцию автомобиля ряд изменений, направленных на повышение уровня безопасности и комфорта.
В результате, получился автомобиль ЗИЛ-41052, который сочетал в себе комфорт и роскошь представительского автомобиля с высоким уровнем защиты от пуль и взрывов.
ЗИЛ-41052 — это советский бронированный автомобиль представительского класса, который выпускался на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве с 1986 по 2002 год. Всего было выпущено около полутора десятка автомобилей этой модели.
ЗИЛ-41052 имел следующие технические характеристики:
ЗИЛ-41052 имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:
ЗИЛ-41052 использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР и России, включая генеральных секретарей ЦК КПСС, президентов СССР и России. В частное пользование автомобиль не поступал.
Предпоследний экземпляр бронированного автомобиля под заводским номером 013 включили в состав ГОНа в декабре 2003 года. Последний оставшийся на ЗИЛе образец с номером 014 в 2016 году довели до рабочего состояния уже частные владельцы.
По сути, на этом история бронелимузинов, да и в целом история машин высшего класса завода им. Лихачева закончилась. Несколько бронированных авто эпохи перестройки сейчас в руках частных владельцев, но часть машин по-прежнему в резерве ГОНа.
ЗИЛ-41052 был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и высокий уровень безопасности, и внёс большой вклад в обеспечение безопасности высших руководителей страны.
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