ЗИЛ-41052. Советский бронированный автомобиль представительского класса

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В 1980-х годах, в связи с обострением международной обстановки, советское правительство приняло решение о создании нового бронированного автомобиля для высших руководителей страны.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ЗИЛ-41052

Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ЗИЛ.

За основу нового автомобиля был взят серийный ЗИЛ-41047. Однако инженеры ЗИЛ внесли в конструкцию автомобиля ряд изменений, направленных на повышение уровня безопасности и комфорта.

В результате, получился автомобиль ЗИЛ-41052, который сочетал в себе комфорт и роскошь представительского автомобиля с высоким уровнем защиты от пуль и взрывов.

О чём речь

ЗИЛ-41052 — это советский бронированный автомобиль представительского класса, который выпускался на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве с 1986 по 2002 год. Всего было выпущено около полутора десятка автомобилей этой модели.

Технические характеристики

ЗИЛ-41052 имел следующие технические характеристики:

Тип кузова: длинный 4-дверный седан,

Длина: 6339 мм,

Ширина: 2086 мм,

Высота: 1500 мм,

Колесная база: 3880 мм,

Двигатель: 8-цилиндровый, V-образный, объемом 7,7 литра, мощностью 315 л. с.,

Коробка передач: 3-ступенчатая, автоматическая,

Максимальная скорость: 190 км/ч,

Расход топлива: 30 л/100 км,

Масса: 5600 кг.

Особенности конструкции

ЗИЛ-41052 имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:

Бронированный кузов,

Пуленепробиваемые стекла,

Усиленная подвеска,

Специальные шины, позволяющие продолжать движение даже при проколе,

Система пожаротушения,

Система связи,

Кондиционер,

Электростеклоподъёмники,

Центральный замок,

Усилитель руля.

Эксплуатация

ЗИЛ-41052 использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР и России, включая генеральных секретарей ЦК КПСС, президентов СССР и России. В частное пользование автомобиль не поступал.

Предпоследний экземпляр бронированного автомобиля под заводским номером 013 включили в состав ГОНа в декабре 2003 года. Последний оставшийся на ЗИЛе образец с номером 014 в 2016 году довели до рабочего состояния уже частные владельцы.

По сути, на этом история бронелимузинов, да и в целом история машин высшего класса завода им. Лихачева закончилась. Несколько бронированных авто эпохи перестройки сейчас в руках частных владельцев, но часть машин по-прежнему в резерве ГОНа.

Интересные факты

ЗИЛ-41052 был одним из самых защищённых автомобилей в мире на момент своего создания.

Броня ЗИЛ-41052 выдерживала выстрелы из стрелкового оружия, включая снайперскую винтовку Драгунова.

Автомобиль был оснащён специальными шинами, которые позволяли ему продолжать движение даже при проколе всех четырёх колёс.

ЗИЛ-41052 имел систему пожаротушения, которая автоматически срабатывала при возгорании.

Автомобиль был оснащен системой связи, которая позволяла пассажирам связываться с охраной и другими службами.

Вывод

ЗИЛ-41052 был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и высокий уровень безопасности, и внёс большой вклад в обеспечение безопасности высших руководителей страны.