ЗИЛ-111. Советский лимузин, который догнал и перегнал Америку

В середине 1950-х годов, после смерти Иосифа Сталина, советское правительство решило создать новый автомобиль представительского класса, который бы заменил устаревший ЗИС-110.
Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ЗИЛ (Завода имени Лихачёва).
За основу нового автомобиля был взят американский автомобиль Packard Caribbean 1956 года. Однако, советские инженеры внесли в конструкцию Packard ряд изменений, направленных на адаптацию автомобиля к советским условиям эксплуатации.
В результате, получился автомобиль ЗИЛ-111, который сочетал в себе комфорт и роскошь американского прототипа с надежностью и проходимостью, необходимыми для эксплуатации в СССР.
Кстати, этот лимузин — первый отечественный автомобиль с серийным двигателем V8, плюс это первый легковой ЗИЛ, который собирался не на потоке, а штучно. А еще ЗИЛ-111 — первая машина СССР с кондиционером. Правда, ставили его лишь на вариант ЗИЛ-111А (на фото).
ЗИЛ-111 — советский автомобиль представительского класса, который выпускался на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве с 1958 по 1967 год. Всего было выпущено около 150 автомобилей этой модели.
ЗИЛ-111 имел следующие технические характеристики:
ЗИЛ-111 имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:
* Несущий кузов
* Независимая передняя подвеска
* Гидравлические тормоза с усилителем
* Автоматическая коробка передач
* Кондиционер (на части автомобилей)
* Электростеклоподъёмники
* Центральный замок
* Усилитель руля.
За годы производства ЗИЛ-111 выпускался в нескольких модификациях:
ЗИЛ-111 использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР, а также для руководителей крупных предприятий и организаций. В частное пользование автомобиль практически не поступал.
ЗИЛ-111 был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и надёжность, и внёс большой вклад в создание имиджа советского государства.
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