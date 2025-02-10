ЗИЛ-111. Советский лимузин, который догнал и перегнал Америку

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В середине 1950-х годов, после смерти Иосифа Сталина, советское правительство решило создать новый автомобиль представительского класса, который бы заменил устаревший ЗИС-110.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ЗИЛ-111А

Разработка нового автомобиля была поручена конструкторскому бюро ЗИЛ (Завода имени Лихачёва).

За основу нового автомобиля был взят американский автомобиль Packard Caribbean 1956 года. Однако, советские инженеры внесли в конструкцию Packard ряд изменений, направленных на адаптацию автомобиля к советским условиям эксплуатации.

В результате, получился автомобиль ЗИЛ-111, который сочетал в себе комфорт и роскошь американского прототипа с надежностью и проходимостью, необходимыми для эксплуатации в СССР.

Кстати, этот лимузин — первый отечественный автомобиль с серийным двигателем V8, плюс это первый легковой ЗИЛ, который собирался не на потоке, а штучно. А еще ЗИЛ-111 — первая машина СССР с кондиционером. Правда, ставили его лишь на вариант ЗИЛ-111А (на фото).

О чём речь

ЗИЛ-111 — советский автомобиль представительского класса, который выпускался на Заводе имени Лихачёва (ЗИЛ) в Москве с 1958 по 1967 год. Всего было выпущено около 150 автомобилей этой модели.

Технические характеристики

ЗИЛ-111 имел следующие технические характеристики:

Тип кузова: длинный 4-дверный седан

Длина: 6140 мм

Ширина: 2040 мм

Высота: 1640 мм

Колёсная база: 3760 мм

Двигатель: 8-цилиндровый, V-образный, объёмом 6,0 литра, мощностью 200 л. с.

Коробка передач: 2-ступенчатая, автоматическая

Максимальная скорость: 170 км/ч

Расход топлива: 29 л/100 км

Масса: 2605 кг.

Особенности конструкции

ЗИЛ-111 имел ряд особенностей конструкции, которые отличали его от других советских автомобилей:

* Несущий кузов

* Независимая передняя подвеска

* Гидравлические тормоза с усилителем

* Автоматическая коробка передач

* Кондиционер (на части автомобилей)

* Электростеклоподъёмники

* Центральный замок

* Усилитель руля.

Модификации

За годы производства ЗИЛ-111 выпускался в нескольких модификациях:

ЗИЛ-111 — базовая модель

ЗИЛ-111А — модификация с кондиционером

ЗИЛ-111В — кабриолет

ЗИЛ-111Г — модернизированная модель (1962 год).

Эксплуатация

ЗИЛ-111 использовался в качестве служебного автомобиля для высших партийных и государственных деятелей СССР, а также для руководителей крупных предприятий и организаций. В частное пользование автомобиль практически не поступал.

Интересные факты

ЗИЛ-111 был первым советским автомобилем с серийным двигателем V8.

ЗИЛ-111 был первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач.

ЗИЛ-111 был первым советским автомобилем с кондиционером (на части автомобилей).

ЗИЛ-111 был первым советским автомобилем с электростеклоподъёмниками.

ЗИЛ-111 был самым дорогим советским автомобилем своего времени.

ЗИЛ-111 экспортировался в некоторые страны социалистического лагеря.

Вывод

ЗИЛ-111 был важным этапом в развитии советского автомобилестроения. Этот автомобиль сочетал в себе комфорт, роскошь и надёжность, и внёс большой вклад в создание имиджа советского государства.

Лозунг: «Догнать и перегнать Америку!» советские автомобилестроители конца 1950-х воплотили в жизнь. Правда не без помощи самой Америки...