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Дмитрий Плотников

ТОП-5 автомобилей с разными приводами: что предпочитают россияне

Авто

Выбор автомобиля — всегда нелёгкая задача. Особенно, когда вариантов на рынке много.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Технические характеристики машины — главное, на что обращают внимание люди при покупке. А один из основных факторов — привод. Передний, задний или полный — выбор зависит от тех условий, в которых будет эксплуатироваться автомобиль, в первую очередь.

А на вопросы о том, какие модели с разными приводами выбирают покупатели автомобилей с пробегом в 2024 году, в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил директор департамента автомобилей с пробегом компании "РОЛЬФ” Вадим Черноусов.

Итак, Вадим, с чего начнёте?

Начну я, пожалуй, с переднего привода. Тут можно выделить четырёх лидеров (две марки одного производителя). На первом месте Volkswagen Polo V Рестайлинг (2014-2020), которых было продано 556 штук. Вторая позиция у Kia K5 III (2019-2025) c результатом — 553 продажи.

Третья строчка у Toyota Camry VIII (2017-2021), данную модель купили 534 раза. Четвертое место у ещё одного представителя KIA Rio IV (2017-2020) c 508 продажами. И замыкает пятёрку лидеров Hyundai Solaris II Рестайлинг (2020-2022), на долю которого пришлось 454 покупки.

А как дело обстоит у заднеприводных?

Итак, переходим к заднему приводу. Здесь — полное доминирование немецких автомобилей. В ТОПе-5 три Mercedes-Benz и два BMW.

Первая строка у C-класса IV (W205, 2014-2018). Всего таких моделей за 2024 год было продано 214 штук. Второе место у E-класса V (W213, S213, C238, 2016-2021), автолюбители сделали свой выбор в пользу этой модели 191 раз.

Третья позиция у BMW 3 серии VI (F3x, 2011-2016), реализовано было 183 автомобиля. Четвертое место у Mercedes-Benz C-класс III Рестайлинг (W204, 2011-2015), 149 продаж. И, наконец, пятое место у BMW 3 серии VI Рестайлинг (F3x, 2015-2020) — 139 проданных автомобиля.

Остаются полнопроводные автомобили?

Да, переходим к полному приводу. Единоличный лидер тут — Volkswagen Tiguan II (2016-2021). Продано таких моделей в прошлом году было 486 штук. Следом расположился BMW 5 серии VII (G30/G31, 2017-2020), с 371 продажей.

Третье место по итогам 2024 года досталось Skoda Kodiaq I (2016-2022), которых было реализовано 349 штук. Четвертая позиция у Mazda CX-5 II (2017-2021), с результатом 316 прода. Ну а пятое место по итогам прошлогодних продаж занял Mercedes-Benz E-класс V (W213, S213, C238, 2016-2021), которые приобрели 286 раз.

Справка

А какой привод выбрать?

  • Для городских условий: передний привод будет оптимальным выбором благодаря экономичности и устойчивости на дороге.
  • Для спортивной езды: задний привод предпочтителен из-за улучшенной динамики и манёвренности.
  • Для бездорожья и суровых погодных условий: полный привод обеспечит максимальную проходимость и сцепление.

Каждый вид привода имеет свои особенности, которые определяют поведение машины в разных ситуациях. Изучите плюсы и минусы каждого варианта, чтобы выбрать привод, который максимально отвечает вашим требованиям.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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