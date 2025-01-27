ЗИЛ-130. Легенда советского грузового автопрома

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ЗИЛ-130 — это, без преувеличения, легенда советского автопрома. Этот среднетоннажный грузовой автомобиль стал символом эпохи, его образ знаком каждому, кто жил в СССР или постсоветском пространстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Самарканд, ЗиЛ-130 на Имама Аль-Бухари

О чём речь

История создания и производства

Разработка грузовика ЗИЛ-130 началась в середине 1950-х годов. Целью было создать универсальный грузовой автомобиль, способный выполнять широкий спектр задач в различных условиях. Серийное производство началось в 1962 году на знаменитом Заводе имени Лихачева (ЗИЛ).

Конструкция и характеристики

Автомобиль ЗИЛ-130 отличался простой и надёжной конструкцией. Его ключевые особенности:

Двигатель: мощный V8 бензиновый двигатель ЗИЛ-130 обеспечивал грузовику высокую мощность и тягу.

Трансмиссия: механическая коробка передач с пятью передачами и двухступенчатая раздаточная коробка обеспечивали плавное переключение и высокую проходимость.

Шасси: рама лонжеронного типа, рессорная подвеска и большие колеса позволяли ЗИЛ-130 довольно легко преодолевать бездорожье.

Кабина: просторная кабина с двумя дверями и тремя сиденьями обеспечивала комфортные условия работы водителю и пассажирам.

Модификации

ЗИЛ-130 выпускался в различных модификациях:

Бортовой грузовик: базовая модель, использовавшаяся для перевозки различных грузов.

Шасси: предназначалось для установки различных надстроек, таких как краны, автоцистерны, фургоны и т. д.

Самосвал: модель с самосвальной платформой для перевозки сыпучих грузов.

Автобус: на базе шасси ЗИЛ-130 выпускались автобусы для городских и междугородних перевозок.

Использование

ЗИЛ-130 широко использовался в народном хозяйстве СССР:

Строительство: перевозка строительных материалов, бетона и других грузов.

Сельское хозяйство: перевозка сельхозпродукции, удобрений и техники.

Коммунальное хозяйство: уборка улиц, вывоз мусора.

Военные нужды: использовался в качестве транспортного средства для перевозки личного состава и грузов.

Почему ЗИЛ-130 стал легендой?

Надёжность: ЗИЛ-130 был невероятно надёжным автомобилем, способным работать в самых суровых условиях.

Универсальность: широкий спектр модификаций позволял использовать ЗИЛ-130 для решения самых разных задач.

Простота обслуживания: конструкция грузовика была простой и понятной, что значительно облегчало его ремонт и обслуживание.

Массовость: ЗИЛ-130 был одним из самых массовых грузовиков в СССР, что способствовало формированию его культового статуса.

За три десятилетия ЗИЛ‑130 (в первый год (1962) год сделали всего 15 машин, выпустили более 3,3 миллиона автомобилей с различными базами, двигателями, трёхосных и двухосных, в южных и северных комплектациях.

Наследие

После прекращения производства ЗИЛ-130 в 1994 году завод представил модернизированные версии, такие как ЗИЛ-4331. Однако ЗИЛ-130 до сих пор можно встретить в работе в ряде стран, особенно на постсоветском пространстве. Его конструкция вдохновила многие другие модели грузовиков.

Несомненно, грузовой автомобиль ЗИЛ-130 навсегда останется в памяти как символ советской эпохи и один из лучших грузовиков своего времени.