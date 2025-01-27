ЗИЛ-130. Легенда советского грузового автопрома

ЗИЛ-130 — это, без преувеличения, легенда советского автопрома. Этот среднетоннажный грузовой автомобиль стал символом эпохи, его образ знаком каждому, кто жил в СССР или постсоветском пространстве.
Разработка грузовика ЗИЛ-130 началась в середине 1950-х годов. Целью было создать универсальный грузовой автомобиль, способный выполнять широкий спектр задач в различных условиях. Серийное производство началось в 1962 году на знаменитом Заводе имени Лихачева (ЗИЛ).
Автомобиль ЗИЛ-130 отличался простой и надёжной конструкцией. Его ключевые особенности:
ЗИЛ-130 выпускался в различных модификациях:
Бортовой грузовик: базовая модель, использовавшаяся для перевозки различных грузов.
Шасси: предназначалось для установки различных надстроек, таких как краны, автоцистерны, фургоны и т. д.
Самосвал: модель с самосвальной платформой для перевозки сыпучих грузов.
Автобус: на базе шасси ЗИЛ-130 выпускались автобусы для городских и междугородних перевозок.
ЗИЛ-130 широко использовался в народном хозяйстве СССР:
Надёжность: ЗИЛ-130 был невероятно надёжным автомобилем, способным работать в самых суровых условиях.
Универсальность: широкий спектр модификаций позволял использовать ЗИЛ-130 для решения самых разных задач.
Простота обслуживания: конструкция грузовика была простой и понятной, что значительно облегчало его ремонт и обслуживание.
Массовость: ЗИЛ-130 был одним из самых массовых грузовиков в СССР, что способствовало формированию его культового статуса.
За три десятилетия ЗИЛ‑130 (в первый год (1962) год сделали всего 15 машин, выпустили более 3,3 миллиона автомобилей с различными базами, двигателями, трёхосных и двухосных, в южных и северных комплектациях.
После прекращения производства ЗИЛ-130 в 1994 году завод представил модернизированные версии, такие как ЗИЛ-4331. Однако ЗИЛ-130 до сих пор можно встретить в работе в ряде стран, особенно на постсоветском пространстве. Его конструкция вдохновила многие другие модели грузовиков.
Несомненно, грузовой автомобиль ЗИЛ-130 навсегда останется в памяти как символ советской эпохи и один из лучших грузовиков своего времени.
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