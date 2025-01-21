Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР

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Автомобиль Москвич-412 в Советском Союзе считался отнюдь не элиттной машиной.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Makeev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Moskvitch-412 izh in Elektrostal. img 01

Но это был автомобиль который могла позволить себе купить главная часть населения страны, то бишь так называемая трудовая прослойка.

Автомобиль был недорогой, непритязательный, однако очень производительный и, что называется, нужный. Особенно он нужен был в сельской местности, или же горожанам тем, которые имели дачу, на котором они мои могли выехать за город, на рыбалку, просто на пикник.

Да, этот автомобиль не был люксовым, однако не побоюсь этого слова, он поистине является настоящим народным автомобилем. Сегодня мы расскажем, а что же такое автомобиль Москвич-412

О чём речь

Москвич-412 — это советский легковой автомобиль малого класса, выпускавшийся на Московском автомобильном заводе (АЗЛК) и Ижевском автозаводе с 1967 по 1997 годы. Этот автомобиль стал одной из самых популярных моделей в СССР благодаря сочетанию надёжности, простоты обслуживания и относительно современного на тот момент дизайна.

Основные характеристики:

Кузов:

— Тип — седан.

— Длина — 4 250 мм.

— Ширина — 1 550 мм.

— Высота — 1 460 мм.

— Тип — седан. — Длина — 4 250 мм. — Ширина — 1 550 мм. — Высота — 1 460 мм. Двигатель:

— Четырёхцилиндровый, рядный, объём 1,5 л.

— Мощность — 75 л. с. при 5 800 об/мин.

— Максимальная скорость — до 145 км/ч.

— Четырёхцилиндровый, рядный, объём 1,5 л. — Мощность — 75 л. с. при 5 800 об/мин. — Максимальная скорость — до 145 км/ч. Трансмиссия:

— Четырёхступенчатая механическая коробка передач.

— Четырёхступенчатая механическая коробка передач. Подвеска:

— Передняя — независимая, пружинная.

— Задняя — зависимая, рессорная.

— Передняя — независимая, пружинная. — Задняя — зависимая, рессорная. Масса: 1 070 кг.

Расход топлива*: 8-10 л/100 км.

Особенности конструкции:

Двигатель М-412:

— Отличался алюминиевым блоком цилиндров и высокими оборотами.

— Работал на бензине АИ-93, что было прогрессивно для своего времени.

Тормозная система

— Передние тормоза дисковые, задние — барабанные.

— Наличие вакуумного усилителя тормозов (в более поздних версиях).

Дизайн:

— Прямые линии кузова, характерные для 60-70-х годов.

— Просторный салон с улучшенной эргономикой.

Преимущества:

1. *Надёжность*: Москвич-412 был известен своей выносливостью и проходимостью, что делало его подходящим для эксплуатации в тяжёлых условиях СССР.

2. *Простота обслуживания*: Конструкция автомобиля позволяла легко производить ремонт своими силами.

3. *Экспорт*: Автомобиль активно экспортировался в Европу, где получил положительные отзывы за доступность и функциональность.

Недостатки

1. Относительно высокий расход топлива.

2. Слабая коррозионная стойкость кузова.

3. Шумность двигателя при высоких оборотах.

История

Начало производства:

— Автомобиль появился в 1967 году как модернизированная версия Москвича-408.

Экспорт:

— Москвич-412 экспортировался в более чем 30 стран, включая Великобританию, Францию и Германию.

— В некоторых странах продавался под брендом *"Moskvich Elite"*.

Конец производства:

— Производство завершилось в 1997 году, когда модель устарела морально и технически.

Вывод

Москвич-412 стал символом своей эпохи и продолжает быть объектом интереса среди коллекционеров ретро-автомобилей.