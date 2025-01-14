16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители

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Советы для решения повседневных внесезонных проблем всем автолюбителям.

Фото: Unsplash by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

1. Доливаем моторное масло не проливая ни капли

Для аккуратного долива масла вставьте тонкую отвёртку в отверстие бака. Масло будет стекать по отвертке прямо в ёмкость, исключая пролив.

2. Помощь при гололедице

Возьмите два коврика и поместите их перед ведущими колёсами. Это обеспечит сцепление, необходимое для движения по льду. Сдвиньте их немного, чтобы они не соскользнули, когда начнёте движение. Поезжайте осторожно и не забывайте о ковриках.

3. Автомашина на двоих

Если в авто нет функции памяти, используйте цветной скотч для отметки положения сиденья. Один водитель делает свои метки одним цветом, его напарник — другим.

4. Устранение прожога от сигареты

Используйте ткань из-под сиденья. Очистите место прожога, подложите ткань и зафиксируйте её клеем.

5. Не соскабливайте лёд с лобового стекла

Припаркуйте машину, чтобы стекло смотрело на восток — утреннее солнце растопит лёд. На зеркала можно надеть носки, чтобы они остались чистыми.

6. Удаление наклеек

Размягчите наклейки горячим воздухом из фена, а затем удалите их с помощью старой кредитной карты или пластикового скребка.

7. Очистка запотевших окон

Распылите воду, натрите окно половинкой луковицы, а затем промойте его с небольшим количеством моющего средства и вытрите насухо.

8. Замок ремня безопасности как открывалка для бутылок

Поместите язычок ремня безопасности на крышку бутылки, чтобы отверстие в середине закрывало крышку, затем с небольшим усилием наклоните её вверх. Если отверстие не подходит, нужно поместить язычок ремешка под крышку и плотно прижать его снизу большим пальцем.

9. Просушка салона зимой

Поставьте в салон контейнер с солью, рисом или наполнителем для кошачьего туалета. Это избавит от избыточной влаги и запотевших окон.

10. Определение нахождения крышки бензобака без визуального осмотра

Посмотрите на указатель уровня топлива: маленькая стрелка показывает, где находится крышка бака.

11. Парковка с помощью теннисного мяча

Подвесьте теннисный мяч на уровне номерного знака, чтобы ориентироваться при парковке.

12. Продление срока службы дворников

Очистите дворники спиртом, а затем нанесите силиконовый спрей. Это восстановит их эластичность.

13. Удаление собачьей шерсти

Собаки оставляют свою шерсть в багажнике и на сиденьях. Удаление с помощью пылесоса может оказаться как хлопотным делом, так и вредным для пылесоса. Побрызгайте шерсть водой из пульверизатора, затем соскребите её скребком. Это быстро и эффективно.

14. Бардачок как мини-холодильник

Для оптовых закупок такой способ вовсе не годится. По крайней мере, он может охладить напиток или шоколадный батончик в летнюю жару, если открыть доступ холодного воздуха в бардачок из кондиционера, но из-за небольшого объёма это работает непродолжительное время.

15. Чистка вентиляции

Со временем в вентиляционных отверстиях скапливается пыль и грязь. Оберните тканью ручку ложки и протрите ею все вентиляционные щели. Салон станет свежее, а воздух — чище.

16. Свежий аромат в салоне

Нанесите эфирное масло или парфюм на деревянную прищепку, клипсу и т.д. и закрепите её на одной из вентиляционных планок или прицепите на своё усмотрение где-нибудь в салоне.