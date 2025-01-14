Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители

4:05
Авто

Советы для решения повседневных внесезонных проблем всем автолюбителям.

Двигатель автомобиля
Фото: Unsplash by Daniela Cuevas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

1. Доливаем моторное масло не проливая ни капли

Для аккуратного долива масла вставьте тонкую отвёртку в отверстие бака. Масло будет стекать по отвертке прямо в ёмкость, исключая пролив.

2. Помощь при гололедице

Возьмите два коврика и поместите их перед ведущими колёсами. Это обеспечит сцепление, необходимое для движения по льду. Сдвиньте их немного, чтобы они не соскользнули, когда начнёте движение. Поезжайте осторожно и не забывайте о ковриках. 

3. Автомашина на двоих

Если в авто нет функции памяти, используйте цветной скотч для отметки положения сиденья. Один водитель делает свои метки одним цветом, его напарник — другим.

4. Устранение прожога от сигареты

Используйте ткань из-под сиденья. Очистите место прожога, подложите ткань и зафиксируйте её клеем.

5. Не соскабливайте лёд с лобового стекла

Припаркуйте машину, чтобы стекло смотрело на восток — утреннее солнце растопит лёд. На зеркала можно надеть носки, чтобы они остались чистыми.

6. Удаление наклеек

Размягчите наклейки горячим воздухом из фена, а затем удалите их с помощью старой кредитной карты или пластикового скребка.

7. Очистка запотевших окон

Распылите воду, натрите окно половинкой луковицы, а затем промойте его с небольшим количеством моющего средства и вытрите насухо.

8. Замок ремня безопасности как открывалка для бутылок

Поместите язычок ремня безопасности на крышку бутылки, чтобы отверстие в середине закрывало крышку, затем с небольшим усилием наклоните её вверх. Если отверстие не подходит, нужно поместить язычок ремешка под крышку и плотно прижать его снизу большим пальцем. 

9. Просушка салона зимой

Поставьте в салон контейнер с солью, рисом или наполнителем для кошачьего туалета. Это избавит от избыточной влаги и запотевших окон.

10. Определение нахождения крышки бензобака без визуального осмотра

Посмотрите на указатель уровня топлива: маленькая стрелка показывает, где находится крышка бака.

11. Парковка с помощью теннисного мяча

Подвесьте теннисный мяч на уровне номерного знака, чтобы ориентироваться при парковке.

12. Продление срока службы дворников

Очистите дворники спиртом, а затем нанесите силиконовый спрей. Это восстановит их эластичность.

13. Удаление собачьей шерсти

Собаки оставляют свою шерсть в багажнике и на сиденьях. Удаление с помощью пылесоса может оказаться как хлопотным делом, так и вредным для пылесоса. Побрызгайте шерсть водой из пульверизатора, затем соскребите её скребком. Это быстро и эффективно.

14. Бардачок как мини-холодильник

Для оптовых закупок такой способ вовсе не годится. По крайней мере, он может охладить напиток или шоколадный батончик в летнюю жару, если открыть доступ холодного воздуха в бардачок из кондиционера, но из-за небольшого объёма это работает непродолжительное время. 

15. Чистка вентиляции

Со временем в вентиляционных отверстиях скапливается пыль и грязь. Оберните тканью ручку ложки и протрите ею все вентиляционные щели. Салон станет свежее, а воздух — чище.

16. Свежий аромат в салоне

Нанесите эфирное масло или парфюм на деревянную прищепку, клипсу и т.д. и закрепите её на одной из вентиляционных планок или прицепите на своё усмотрение где-нибудь в салоне.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Новости Все >
Как успокоить агрессивную кошку
Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка
Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто
От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену
Атака дронов ВСУ на завод Оргсинтез в Казани: подробности
Масло авокадо или оливковое: ошибки, которых можно избежать на кухне
Вице-спикер парламента Словакии поделился впечатлениями о посещении Ашана в Москве
Не выбрасывайте кожуру мандаринов: поможет избавиться от тли и трипсов — простой рецепт
В ЮАР началась операция по спасению нелегальных золотоискателей с заброшенных шахт
Чем занимаются кошки, пока хозяина нет дома? Они не только спят
Сейчас читают
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно
Недвижимость
Что будет, если не платить за капитальный ремонт, и когда это возможно Аудио 
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит
Домашние животные
Почему кошка лежит на животе хозяина? Вот что это значит Аудио 
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману
Шоу-бизнес
Певец Шура дал пикантный совет певцу Шаману Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители Игорь Буккер Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Последние материалы
Как успокоить агрессивную кошку
Простор и уют: правила создания дома для вашего хомячка
Реальные истории провалов: как название убивает продажи авто
От семени до клумбы: простой способ вырастить вербену
Атака дронов ВСУ на завод Оргсинтез в Казани: подробности
Масло авокадо или оливковое: ошибки, которых можно избежать на кухне
Вице-спикер парламента Словакии поделился впечатлениями о посещении Ашана в Москве
Не выбрасывайте кожуру мандаринов: поможет избавиться от тли и трипсов — простой рецепт
16 хитростей, о которых не знают даже опытные автолюбители
В ЮАР началась операция по спасению нелегальных золотоискателей с заброшенных шахт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.