Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии

Наша страна славится огромной территорией. Понятно, что на этой территории огромное количество дорог.

Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ IKARUS 256

А чтобы перевозить людей по этим дорогам, разумеется, нужна и пассажирская техника. Но с этим в СССР всегда были определённые проблемы. Поэтому и приходилось закупать такой транспорт за рубежом. В этом нам здорово помогали страны социалистического блока. Например, Венгрия, которая радовала нас такими полюбившимися советскому пассажиру автобусами "Икарус".

Венгерское чудо

Первые такие машины приехали к нам в 1955-м году. 150 автобусов Ikarus 60 были, что называется, первые ласточки. Они полюбились, и через четыре года в нашей стране бегало уже 300 таких работников пассажирского парка.

Кстати параллельно с ним Венгрия стала поставлять нам междугородные автобусы — Ikarus 55. В те времена он имел роскошный комфорт: 32 мягких пассажирских сиденья, замечательную мягкую подвеску, отличную вентиляцию и довольно неплохой бег.

Однако самые памятные были туристические автобусы Ikarus 250. Они приехали в Советский Союз в 1968-м году и сразу же стали символом комфорта, да и, наверное, визитной карточкой не только венгерской компании, но и советской фирмы "Интурист". Надо отметить. что в свои лучшие времена венгерский завод выпускал 12 тысяч автобусов в год. Всего венгры привезли к нам свыше 150 000 автобусов этой марки.

Если сравнивать с нашими автобусами Львовского завода — ЛАЗами, то венгры были надёжнее, имели лучшее управление плюс экономичный дизельный мотор, которых в СССР тогда ещё не было.

Кстати, был у него и "рабочий" собрат — городской автобус Ikarus 260. Он вмещал в себя 102 пассажира. Но если кто-то вспомнит час пик советских времён, то знает, что туда влазило влёгкую и по полторы сотни советских пассажиров. А в "гармошку" — Ikarus 280 и до двухсот (при номинале 160 человек)

О чём речь

Икарус — это марка автобусов, выпускавшихся венгерской компанией Ikarus Karosszéria és Járműgyár. Эти автобусы стали чрезвычайно популярны в СССР и других странах соцлагеря благодаря своей вместительности, надёжности и универсальности. Первые модели появились ещё в 1940-х годах, а пик их популярности пришёлся на 1970-1980-е годы.

Основные модели автобусов Икарус

Ikarus 250 (междугородный)

Длина: 12 м.

Пассажировместимость: до 55 мест.

Двигатель: дизельный Rába-MAN D2156.

Особенности: высокий уровень комфорта для своего времени (мягкие кресла, багажные отсеки, шторы на окнах).

Ikarus 260 (городской)

Длина: 11 м.

Пассажировместимость: до 110 человек (с учётом стоячих мест).

Двигатель: дизельный Rába-MAN D2156 или Cummins.

Особенности: низкопольный вариант был редкостью, большинство моделей имели высокую посадку.

Ikarus 280 (сочленённый городской)

Длина: 16,5 м.

Пассажировместимость: до 160 человек.

Двигатель: дизельный Rába-MAN.

Особенности: "Гармошка", удобная для перевозки большого числа пассажиров.

Особенности эксплуатации

Автобусы Икарус могли работать в самых суровых условиях — от жары до сильных морозов. Простая конструкция позволяла легко выполнять ремонт даже в небольших автопарках. Междугородные модели предлагали достаточно высокий уровень удобства для своего времени.

Понятно, что машины Ikarus постоянно модернизировались. В восьмидесятых годах на туристической версии появилась сдвижная пассажирская дверь, тогда это казалось чудом. Росла мощность мотора, менялись коробки передач, и можно сказать точно, что эти автобусы были лидерами по комфортной перевозке городских жителей СССР.

Уже после распада СССР — в России была начата сборка новых "Икарусов" на Курганском заводе, а также на Арзамасском машиностроительном заводе. Потом их стали собирать в Москве и Тольятти.

Достоинства

Вместимость.

Универсальность (подходили для городских, пригородных и междугородных маршрутов).

Простота в обслуживании.

Вывод

Сейчас завод выпускает современные электробусы. А люди среднего поколения прекрасно помнят, как замечательные оранжевые и красные автобусы радовали отечественного пассажира своим комфортом и качеством.