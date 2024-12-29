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Дмитрий Плотников

Автобус ПАЗ-672. Легендарный советский сельский труженник

Авто

Этот небольшой юркий автобус в советское время в основном работал в сельской местности или был служебным транспортом.

2014 Erywań, Autobus PAZ-672
Фото: commons.wikimedia.org by Marcin Konsek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2014 Erywań, Autobus PAZ-672

Выпускался он на Павловском автобусном заводе и имя ему ПАЗ-672. Его производство началось в конце ноября 1967 года. За остаток осени и декабрь было сделано 10 машин — и это была первая опытная партия этого пассажирского автобуса. Однако серийный выпуск ПАЗ-672 постоянно откладывался из-за реконструкции завода. Поэтому серийный выпуск начался только в конце 1968 года, а следующие образцы отправлялись сразу покупателю.

Ясно, что современные автобусы Павловского завода (группа ГАЗ) намного комфортабельнее тех советских. А поскольку в СССР о комфорте шофёров не сильно задумывались, то и забраться в кабину было довольно проблематично. При этом водитель всячески старался не разбить себе колени о панель приборов. А окончательный дискомфорт ему доставлял двигатель, который тарахтел и подогревал прямо сбоку.

Салон довольно аскетичный, но довольно просторный и светлый. Помимо пассажирских окон над ними были полупрозрачные форточки. На крыше люки с рычажным приводом. Ну на этом, пожалуй, и всё.

Бегал "пазик" неплохо, особенно на первых двух передачах. На четвёртой ездить он часто отказывался, вернее, отказывался переключаться на неё. Сперва приходилось сильно раскручивать мотор на третьей скорости, и лишь потом включать "прямую" передачу.

Разгонялся этот небольшой автобус для сельской местности достаточно — до 70 километров в час. А быстрее ездить ему не позволяли советские дороги.

О чём речь

ПАЗ-672 — это легендарный советский автобус малого класса, который на протяжении многих лет был одним из основных видов общественного транспорта в городах и поселках Советского Союза. Производился Павловским автобусным заводом с 1967 по 1989 годы.

История создания и развития

ПАЗ-672 стал продолжением модели ПАЗ-652. Автобус отличался более современным дизайном, улучшенными характеристиками двигателя и трансмиссии. Модернизировался этот автобус однажды, в 1982-м году, а последний ПАЗ-672 сошёл с конвейера в 1989-м году.
Всего выпущено около 290 тысяч этих работяг.

Характеристики и преимущества

  • Компактность: ПАЗ-672 был относительно небольшим автобусом, что позволяло ему маневрировать в городских условиях.
  • Вместимость: несмотря на свои компактные размеры, автобус мог вместить значительное количество пассажиров.
  • Надёжность: простая и надёжная конструкция позволяла ПАЗ-672 эксплуатироваться в самых суровых условиях.
  • Универсальность: на базе ПАЗ-672 было создано множество модификаций, включая санитарные автомобили, школьные автобусы и даже специальные автобусы для кинопередвижек.

ПАЗ-672 в современном мире

Несмотря на то, что производство ПАЗ-672 было прекращено более 30 лет назад, этот автобус до сих пор можно встретить на дорогах многих стран постсоветского пространства. Многие экземпляры были восстановлены и используются в качестве ретро-транспорта или в качестве аттракционов.

Интересные факты о ПАЗ-672

  • Прозвища: в народе ПАЗ-672 получил множество прозвищ, таких как "пазик", "коробочка" и "колбаса".
  • Модификации: на базе ПАЗ-672 было создано множество модификаций, включая полноприводный ПАЗ-3201, который использовался в сельской местности и на строительных площадках.
  • Культурное влияние: ПАЗ-672 стал неотъемлемой частью советской культуры и часто встречается в кинофильмах и литературе.

Вывод

ПАЗ-672 — это настоящий символ советской эпохи, который до сих пор вызывает ностальгию у многих людей. И если сегодня этот автобус похож на ретро-технику, то 50 лет назад нам он казался довольно симпатичным и работящим. Да, наверное, так оно и было...

Уточнения

«Группа ГАЗ» — российская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира — в Нижнем Новгороде. «Группа ГАЗ» объединяет 13 производственных предприятий в восьми регионах России, а также сбытовые и сервисные организации. «Группа ГАЗ» выпускает лёгкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, тяжёлые грузовики, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Почему автобусы ПАЗ 672 были уникальными
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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