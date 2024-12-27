Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах

В послевоенное время в Советском Союзе стали восстанавливаться заводы, которые до войны выпускали гражданскую технику.
Ясно, что оборудование было ещё довоенным, а значит, приходилось его модернизировать, обновляя. Одна из крайне необходимой техникой для простых советских граждан — мотоциклы. С ними Советскому Союзу помогали страны соцлагеря, в частности, Чехословакия и Венгрия.
А среди поставляемых мотоциклов из социалистических стран была венгерская "Паннония" от машиностроительного завода Csepel. Мало кто знает, что почти 10 лет она была единственным конкурентам знаменитой "Явы".
Pannonia выпускалась и одиночкой, и в комплекте с алюминиевой, легкой и вместительной мотоколяской. Так, мотоцикл мог не только перевозить пассажиров, но и перевозить довольно объёмный груз. Надо отметить, что первые партии, которые в СССР попали в свободную продажу, были сразу раскуплены счастливыми владельцами.
Pannonia — это легендарная марка мотоциклов, выпускавшаяся венгерским комбинатом "Чепель" с 1956 по 1975 год. Эти мотоциклы были широко известны в СССР и многих других странах, завоевав сердца мотоциклистов своей надёжностью, неприхотливостью и характерным дизайном.
Производство мотоциклов под маркой Pannonia началось в середине 50-х годов. Первые модели были созданы на базе немецких мотоциклов BMW, но со временем венгерские инженеры внесли в конструкцию множество собственных решений.
Самыми популярными моделями Pannonia были:
Воодушевлённые первым успехом венгерские мотопроизводители остановились на достигнутом, и модернизировать свой модельный ряд сильно не стали. Этим и воспользовались инженеры из Чехословакии, которые постоянно модернизировали свои мотоциклы "Ява". Со временем именно чешский металлический конь и вытеснил "Паннонию".
Pannonia экспортировалась во многие страны, в том числе в СССР, страны Восточной Европы и Латинской Америки. На базе Pannonia были созданы спортивные версии для участия в гонках. В СССР Pannonia часто называли "венгерской вороной" из-за характерного дизайна и чёрного цвета.
Всего с 1954-й по 1975 г. венгерский завод "Чепель" выпустил свыше 600 тысяч экземпляров "Паннонии". Почти половина из них была доставлена в Советский Союз. Кстати, мотоциклы Pannonia являются близкими родственниками знаменитых автобусов "Икарус". Роднит их то, что завод Csepel выпускал шасси для этих автобусов.
Сегодня Pannonia — это раритетный мотоцикл. Многие энтузиасты восстанавливают и тюнингуют эти мотоциклы, сохраняя их для будущих поколений.
Csepel (рус. Че́пель) — венгерский производитель грузовых автомобилей, автобусных шасси и автокомпонентов (сцепления, коробок передач, рулевых механизмов).
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