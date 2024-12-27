Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах

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В послевоенное время в Советском Союзе стали восстанавливаться заводы, которые до войны выпускали гражданскую технику.

Фото: commons.wikimedia.org by Gede~commonswiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Pannonia

Ясно, что оборудование было ещё довоенным, а значит, приходилось его модернизировать, обновляя. Одна из крайне необходимой техникой для простых советских граждан — мотоциклы. С ними Советскому Союзу помогали страны соцлагеря, в частности, Чехословакия и Венгрия.

А среди поставляемых мотоциклов из социалистических стран была венгерская "Паннония" от машиностроительного завода Csepel. Мало кто знает, что почти 10 лет она была единственным конкурентам знаменитой "Явы".

Pannonia выпускалась и одиночкой, и в комплекте с алюминиевой, легкой и вместительной мотоколяской. Так, мотоцикл мог не только перевозить пассажиров, но и перевозить довольно объёмный груз. Надо отметить, что первые партии, которые в СССР попали в свободную продажу, были сразу раскуплены счастливыми владельцами.

О чём речь

Pannonia — это легендарная марка мотоциклов, выпускавшаяся венгерским комбинатом "Чепель" с 1956 по 1975 год. Эти мотоциклы были широко известны в СССР и многих других странах, завоевав сердца мотоциклистов своей надёжностью, неприхотливостью и характерным дизайном.

История создания

Производство мотоциклов под маркой Pannonia началось в середине 50-х годов. Первые модели были созданы на базе немецких мотоциклов BMW, но со временем венгерские инженеры внесли в конструкцию множество собственных решений.

Модельный ряд

Самыми популярными моделями Pannonia были:

TLT: одна из первых моделей, отличалась надёжностью и простотой конструкции.

TLF: модернизированная версия TLT с улучшенными характеристиками и более современным дизайном.

T5: одна из самых массовых моделей, отличалась мощным двигателем и хорошей динамикой.

Воодушевлённые первым успехом венгерские мотопроизводители остановились на достигнутом, и модернизировать свой модельный ряд сильно не стали. Этим и воспользовались инженеры из Чехословакии, которые постоянно модернизировали свои мотоциклы "Ява". Со временем именно чешский металлический конь и вытеснил "Паннонию".

Почему Pannonia была так популярна

Надёжность: мотоциклы славились своей выносливостью и неприхотливостью.

Простота конструкции: простота конструкции делала мотоцикл легко ремонтируемым в любых условиях.

Доступность: Pannonia была относительно недорогим мотоциклом, что делало его доступным для широкого круга покупателей.

Дизайн: характерный дизайн с крупным баком и широким рулём придавал мотоциклу узнаваемый облик.

Pannonia экспортировалась во многие страны, в том числе в СССР, страны Восточной Европы и Латинской Америки. На базе Pannonia были созданы спортивные версии для участия в гонках. В СССР Pannonia часто называли "венгерской вороной" из-за характерного дизайна и чёрного цвета.

Вывод

Всего с 1954-й по 1975 г. венгерский завод "Чепель" выпустил свыше 600 тысяч экземпляров "Паннонии". Почти половина из них была доставлена в Советский Союз. Кстати, мотоциклы Pannonia являются близкими родственниками знаменитых автобусов "Икарус". Роднит их то, что завод Csepel выпускал шасси для этих автобусов.

Сегодня Pannonia — это раритетный мотоцикл. Многие энтузиасты восстанавливают и тюнингуют эти мотоциклы, сохраняя их для будущих поколений.

Уточнения

Csepel (рус. Че́пель) — венгерский производитель грузовых автомобилей, автобусных шасси и автокомпонентов (сцепления, коробок передач, рулевых механизмов).

