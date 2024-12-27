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Дмитрий Плотников

Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге?

3:29
Авто

Сегодня на рынке множество объявлений о продаже автомобилей, которые ранее использовались в сервисах такси или каршеринга.

каршеринг
Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
каршеринг

Однако покупка автомобиля после использования в этих службах может быть связана с рядом потенциальных проблем.

А можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге, и чем это чревато?

На эти вопросы в беседе с обозревателем медиахолдинга Pravda.Ru ответила директор по сервису компании "РОЛЬФ" Юлия Трушкова.

Юлия, а что в этих случаях ждёт автовладельца?

"Если совершить покупку, не удостоверившись в техническом и юридическом состоянии машины, можно столкнуться с неприятными последствиями. Вот основные моменты, которые стоит учитывать при проверке:

Высокий пробег и износ: автомобили, использовавшиеся в такси или каршеринге, обычно имеют высокий пробег. Это может привести к износу двигателя, трансмиссии и других важных компонентов.

Кузовные повреждения: частые поездки и возможные аварии могут привести к наличию множества мелких и крупных кузовных повреждений. Важно тщательно проверить кузов на наличие следов ремонта и перекраски.

Технические неисправности: Возможны проблемы с электроникой, тормозной системой и другими важными системами автомобиля. Рекомендуется провести полную диагностику перед покупкой.

История обслуживания: Наличие полной истории обслуживания поможет оценить, насколько качественно и регулярно проводился ремонт и техническое обслуживание.

Юридическая чистота: Необходимо убедиться, что автомобиль не находится в залоге, не числится в угоне и не имеет других юридических проблем".

А преимущества есть?

"Кстати, покупка автомобиля после использования в такси или каршеринге может иметь и некоторые преимущества:

Низкая цена: такие автомобили часто продаются по более низкой цене по сравнению с аналогичными моделями, которые не использовались в коммерческих целях. Это может быть выгодно для тех, кто ищет бюджетный вариант.

Регулярное обслуживание: многие компании, занимающиеся такси и каршерингом, проводят регулярное техническое обслуживание своих автомобилей, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии. Это может означать, что автомобиль получал регулярное внимание и уход.

Проверенная надёжность: если автомобиль долгое время использовался в такси или каршеринге и при этом сохранил работоспособность, это может свидетельствовать о его надёжности и долговечности.

Простота в эксплуатации: Такие автомобили часто имеют базовую комплектацию без излишеств, что может быть плюсом для тех, кто предпочитает простоту и надежность.

Правда, несмотря на эти преимущества, важно помнить о потенциальных рисках и провести тщательную проверку автомобиля перед покупкой".

Справка

Каршеринг — это современный вид аренды автомобиля, который позволяет пользователям брать машины на прокат на короткий срок. Он представляет собой удобный и экономичный способ передвижения в городе, который не требует наличия собственного автомобиля. Каршеринг работает на основе мобильных приложений, где пользователи могут выбрать нужный им автомобиль, забронировать его и оплатить аренду.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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