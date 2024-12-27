Шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061. Уникальная техника родом из СССР

С развитием космонавтики в СССР параллельно стали развиваться и другие сферы. Например автомобилестроение.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексея Китаева, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗиЛ-29061 - учение поисково-спасательного отряда по обнаружению и эвакуации экипажа космического корабля «Союз ТМА» 01

Ведь прежде чем запустить человека в космос, нужно было продумать всё, в частности, как быстрее доставить на базу вернувшегося из космоса человека. Понятно, что приземлиться он мог в труднодоступных районах страны. И для этого нужна была поисково-спасательные техника. И вот в конце 1970-х годов советские инженеры Специального конструкторского бюро АМО ЗИЛ стали разрабатывать транспортное средство, которое бы смогло заниматься поиском и эвакуацией космонавтов.

Так был создан шнекороторный снегоболотоход поисково-спасательного комплекса ЗИЛ-29061. Выпускали эту уникальную машину с 1980 по 1991 год.

Основой его была несущая сварная база, изготовленная из алюминиевых панелей. Под капотом спасательная техника имела два мотора ВАЗ-2:03 по 77 "лошадей". Каждый двигатель был связан с одним ротором. Сами роторы изготовляли из цилиндрического корпуса и двух усечённых конусов. Грунтозацепы делали из биметаллической пластины (алюминиевый сплав и сталь), это давало возможность увеличивать ресурс рабочей поверхности в несколько десятков раз.

Принцип работы весьма несложен: ротор на винтовом движителе перемещал машину на самых трудных почвах. Ездил он по воде, мелководье с илистым дном, песке, на снегу и бездорожье. Расход бензина колебался от 20 до 33 л/час.

О чём речь

ЗИЛ-29061 — это уникальный шнекороторный снегоболотоход, разработанный для спасательных операций в труднодоступных районах, таких как снежная целина, болота и ледяные поверхности. Он был создан на базе предыдущих моделей шнекороторных машин ЗИЛ, специально для транспортировки экипажей космических аппаратов после их приземления в условиях экстремального бездорожья.

Основное назначение

ЗИЛ-29061 разрабатывался для работы в составе поисково-спасательных комплексов, входящих в систему спасения экипажей космических кораблей. Его уникальная конструкция позволяет эффективно передвигаться в условиях, где стандартные колёсные или гусеничные транспортные средства теряют проходимость.

Технические характеристики

Габаритные размеры

Длина: 4,8 м

Ширина: 2,4 м

Высота: 1,8 м

Полная масса: 4 500 кг.

Экипаж — два человека плюс два спасаемых пассажиров.

Шнекороторный движитель

Два больших винтообразных шнека, вращающихся в противоположных направлениях. За счет вращения шнеков машина "ввинчивается" в снег, грунт или воду, обеспечивая движение и уникальную проходимость, недоступной даже для гусеничной техники.

Вывод

В последующие годы вездеход получал модификации. По итогам испытаний были созданы более современные модели, которые стали работать в Единой государственной авиационной поисково-спасательной службе. По всей вероятности, машины семейства ЗИЛ-29061 ещё долго будут встречать российских космонавтов. Также они будут выполнять другие особые задачи, где требуются высокие характеристики проходимости и подвижности.

Сегодня шнекороторный снегоболотоход ЗИЛ-29061 остаётся уникальным образцом инженерной мысли. Хотя массово он не используется, его концепция до сих пор привлекает внимание как пример техники для экстремальных условий.

Уточнения

Завод имени Лихачёва (аббревиатура ЗИЛ) — первое автомобилестроительное предприятие в Российской империи и СССР, основанное как «Товарищество на паях автомобильного Московского общества» (в сокращении АМО) в 1916 году и получившее имя Ивана Алексеевича Лихачёва в 1956 году.

