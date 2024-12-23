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Дмитрий Плотников

Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка

4:17
Авто

В довольно аскетичном советском обществе автомобиль был не средством передвижения, а именно роскошью.

Ваз 2106
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2106

Далеко не каждая семья могла позволить себе настоящую легковую машину. Даже подержанную.

Конечно, среди такой техники был свой статусно-значимый рейтинг. Хорошо, если у вас был "Москвич", ещё лучше, если у вас был "Жигулёнок". А если семья раскатывала на "Волге", или (о ужас!) на иномарке — то это было верхней планкой советского автомобильного вожделения.

Машина в СССР

Не буду бросаться в крайности, не расскажу об аутсайдерах или лидерах, а хочу отметить "средний класс" легковушек СССР. Это были автомобили Волжского автомобильного завода — ВАЗ или "Жигули". У нас в стране они имели номерные различия. Была "единичка", она же "копейка", были и "двойка", и "тройка", и "четвёрка", и уже в России появилась "девяносто девятая".

Но я расскажу о самой крутой машине ВАЗ 1980-х годов — модели 2106. Называли её по всякому: "шарик", "шоха", "шестёрка".

Вообще-то, ВАЗ-2106 — это модернизированная или, как сегодня говорят, рестайлинговая "трёшка" — ВАЗ-2103. В рестайлинге в машине увеличили мотор (на 100 см3), поменяли бамперы, решётку радиатора, подголовники, задние фонари и ещё ряд таких же неглобальных доработок. Ну и, понятное дело, что "шарик" имел более современный дизайн с прямоугольными фарами.

Начали выпускать "шестёрку" в 1975-м году. Кстати, стоила она тогда приличные для Советского Союза деньги — 7 900 рублей. Поставлялся этот автомобиль и на экспорт. А в 1977-м году машине был присвоен "Знак качества СССР".

О чём речь

ВАЗ-2106 — это, пожалуй, один из самых узнаваемых и массовых автомобилей в истории Советского Союза. Простой, надёжный дизайн и доступность сделали его любимцем миллионов водителей.

История создания

Как уже было сказано выше, ВАЗ-2106 появился как модернизированная версия модели ВАЗ-2103. Автомобиль получил более современный дизайн, улучшенную отделку салона и ряд технических новшеств. Несмотря на то, что производство было прекращено в 2001 году, "шестёрка" продолжает жить в сердцах многих автолюбителей.

Технические характеристики

ВАЗ-2106 оснащался бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра, которые сочетались с механической коробкой передач. Автомобиль имел классическую компоновку с задним приводом и независимой подвеской задних колёс.

  • Кузов: седан
  • Двигатель: бензиновый, рядный, 4-цилиндровый
  • Трансмиссия: механическая, 4-ступенчатая
  • Привод: задний.

Почему ВАЗ-2106 стал так популярен

Автомобиль славился своей неприхотливостью и долговечностью. Благодаря простоте конструкции ВАЗ-2106 легко ремонтировался в любых условиях. Средний ценник и широкая сеть сервисных центров сделали модель доступной для широкого круга покупателей. Авто было универсальным — ВАЗ-2106 использовался как для повседневной езды, так и для путешествий на дальние расстояния.

ВАЗ-2106 сегодня

"Шестёрка" стала не просто автомобилем, а настоящим символом эпохи. Она часто встречается в фильмах, песнях и анекдотах. Многие автолюбители до сих пор тюнингуют и восстанавливают свои "шестёрки", создавая уникальные автомобили.

Несмотря на то, что производство ВАЗ-2106 прекращено, эти машины до сих пор встречаются на дорогах. Многие любители классических автомобилей ценят их за простоту, надёжность и "покладистый характер".

Обзор ВАЗ 2106
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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