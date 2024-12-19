Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог

История знаменитого ГАЗ-69 началась в послевоенные годы, когда Советскому Союзу потребовался новый лёгкий внедорожник, способный заменить устаревшие модели, такие как ГАЗ-67.
В 1946 году на ГАЗ — Горьковский автомобильный завод поступил приказ на разработку полноприводного легкового автомобиля с улучшенными мотором, проходимостью, современными дизайном и комфортом.
В постановлении Совета министров СССР было чётко прописано, что это может быть армейский тягач для перевозки различных грузов до 800 кг и одновременно автомобилем для передвижения командиров. Руководителем проекта был инженер Григорий Вассерман, который до этого занимался разработкой ГАЗ-67. А уже осенью 1947 года был представлен первый опытный образец (затем выпустили ещё три экземпляра). Сперва машине дали имя "Труженик", что означало не только военное предназначение авто, но и хозяйственное.
Первые прототипы прошли жёсткие испытания на бездорожье, в условиях низких температур и при высокой влажности. По результатам испытаний автомобиль дорабатывался. Ключевыми особенностями испытаний были: рамная конструкция, постоянный полный привод и надёжная подвеска.
В 1953 году ГАЗ-69 запущен в серийное производство. Первая партия автомобилей сошла с конвейера Горьковского автомобильного завода.
Автомобиль выпускался в двух основных модификациях:
Страна его называла ласково — "Козлик". Наверное, из-за того, что он весело подпрыгивал на ухабистых дорогах Советского Союза. Кстати, его знают не только как ГАЗ-69, но и как УАЗ-69. Так произошло, потому что спустя несколько лет после его выхода в серию на Горьковском автозаводе, модель официально передали (1954 год) на производство в Ульяновск, местному автомобильному заводу. Это позволило высвободить мощности ГАЗа для производства легковых автомобилей. На УАЗе автомобиль выпускался вплоть до 1972 года с некоторыми доработками, например, в виде модели ГАЗ-69М.
ГАЗ-69 стал незаменимым транспортным средством для армии, сельского хозяйства, геологоразведки, лесной промышленности и других отраслей.
Его использовали:
ГАЗ-69 был экспортирован в десятки стран мира, включая страны Восточного блока, Азию, Африку и Латинскую Америку. Его простота, надёжность и ремонтопригодность сделали его популярным в самых разных условиях эксплуатации.
В 1972 году производство ГАЗ-69 было завершено. Его место занял новый внедорожник УАЗ-469, который имел более современную конструкцию и лучшие эксплуатационные характеристики.
Автомобиль ГАЗ-69 стал символом своей эпохи и олицетворением советского подхода к созданию техники — практичность, простота и долговечность. Он заложил основы для последующих моделей советских внедорожников.
Го́рьковский автомоби́льный заво́д (сокращённо ГАЗ) — советское и российское крупное автомобилестроительное предприятие, расположенное в Нижнем Новгороде (с 1932 по 1990 год назывался Горьким).
Микроволновки создают условия для размножения бактерий, таких как Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria.