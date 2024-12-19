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Дмитрий Плотников

Первый советский джип ГАЗ-69. Легендарный Козлик — покоритель отечественных дорог

4:14
Авто

История знаменитого ГАЗ-69 началась в послевоенные годы, когда Советскому Союзу потребовался новый лёгкий внедорожник, способный заменить устаревшие модели, такие как ГАЗ-67.

GAZ-69A
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Glovarov, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
GAZ-69A

В 1946 году на ГАЗ — Горьковский автомобильный завод поступил приказ на разработку полноприводного легкового автомобиля с улучшенными мотором, проходимостью, современными дизайном и комфортом.

Заказ правительства

В постановлении Совета министров СССР было чётко прописано, что это может быть армейский тягач для перевозки различных грузов до 800 кг и одновременно автомобилем для передвижения командиров. Руководителем проекта был инженер Григорий Вассерман, который до этого занимался разработкой ГАЗ-67. А уже осенью 1947 года был представлен первый опытный образец (затем выпустили ещё три экземпляра). Сперва машине дали имя "Труженик", что означало не только военное предназначение авто, но и хозяйственное.

Испытания и доработка (1948-1953 годы)

Первые прототипы прошли жёсткие испытания на бездорожье, в условиях низких температур и при высокой влажности. По результатам испытаний автомобиль дорабатывался. Ключевыми особенностями испытаний были: рамная конструкция, постоянный полный привод и надёжная подвеска.

Начало серийного производства (1953 год)

В 1953 году ГАЗ-69 запущен в серийное производство. Первая партия автомобилей сошла с конвейера Горьковского автомобильного завода.

Автомобиль выпускался в двух основных модификациях:

  1. ГАЗ-69 — стандартная версия для перевозки двух человек в кабине и 6 пассажиров на лавках в кузове.
  2. ГАЗ-69А — упрощённый вариант с меньшим количеством сидений, рассчитанный на гражданское использование.

Производство на Ульяновском автомобильном заводе

Страна его называла ласково — "Козлик". Наверное, из-за того, что он весело подпрыгивал на ухабистых дорогах Советского Союза. Кстати, его знают не только как ГАЗ-69, но и как УАЗ-69. Так произошло, потому что спустя несколько лет после его выхода в серию на Горьковском автозаводе, модель официально передали (1954 год) на производство в Ульяновск, местному автомобильному заводу. Это позволило высвободить мощности ГАЗа для производства легковых автомобилей. На УАЗе автомобиль выпускался вплоть до 1972 года с некоторыми доработками, например, в виде модели ГАЗ-69М.

Особенности и применение

ГАЗ-69 стал незаменимым транспортным средством для армии, сельского хозяйства, геологоразведки, лесной промышленности и других отраслей.

Его использовали:

  • Как санитарный автомобиль.
  • Для транспортировки личного состава и грузов.
  • В качестве тягача для легких артиллерийских орудий.

ГАЗ-69 был экспортирован в десятки стран мира, включая страны Восточного блока, Азию, Африку и Латинскую Америку. Его простота, надёжность и ремонтопригодность сделали его популярным в самых разных условиях эксплуатации.

Конец производства

В 1972 году производство ГАЗ-69 было завершено. Его место занял новый внедорожник УАЗ-469, который имел более современную конструкцию и лучшие эксплуатационные характеристики.

Вывод

Автомобиль ГАЗ-69 стал символом своей эпохи и олицетворением советского подхода к созданию техники — практичность, простота и долговечность. Он заложил основы для последующих моделей советских внедорожников.

Уточнения

Го́рьковский автомоби́льный заво́д (сокращённо ГАЗ) — советское и российское крупное автомобилестроительное предприятие, расположенное в Нижнем Новгороде (с 1932 по 1990 год назывался Горьким).

Советская мечта ГАЗ-69А / Легенда бездорожья внедорожник ГАЗ 69 из СССР
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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