Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП

При покупке легкового автомобиля с пробегом очень важно не нарваться на обман со стороны недобросовестного продавца.
Здесь и накрутка пробега, и состояние кузова, и юридическая чистота.
А на что же обратить внимание автовладельцу, чтобы его не ввели в заблуждение, и не "впарили" машину, побывавшую в ДТП. На этот и другие вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответила директор по сервису компании "РОЛЬФ" Юлия Трушкова.
"Покупка автомобиля с рук всегда несёт в себе определённые риски. Помимо юридической составляющей, всегда существует вероятность не заметить явные проблемы с автомобилем, которые свидетельствуют о том, что он был в дорожно-транспортном происшествии.
Конечно, сейчас можно проверить машину, воспользовавшись одним из специальных сервисов или даже на сайте ГИБДД. Но стопроцентной гарантии это не даст, так как ДТП могли не оформлять и отремонтировать автомобиль своими силами".
А какие же признаки укажут на сокрытие проблемных мест у машины?
"Данные толщиномера. Показания при проверке кузова, окрашенного на заводе, обычно бывают в пределах 70-150 мкм. Если толщиномер фиксирует 200 мкм — то эту часть кузова точно красили. Более 500 мкм — её и шпаклевали тоже.
Второе — фары. Если одна из фар выглядит иначе, чем вторая — это повод насторожиться. Можно посмотреть маркировку и убедиться, что год выпуска автомобиля и фары совпадает. Если машина участвовала в ДТП, и была замена фар, это станет сразу понятно. Заменить могли одну фару, две или вообще все. Может быть и так, что стекло целое, но корпус треснул, в результате столкновения. Тогда внутрь фары будет попадать влага и с обратной стороны стекла могут проступать капли воды. А если трещина внушительного размера, то помимо воды, попадать туда может грязь и образоваться специфический налет.
Третье — шины. Если они стёрты неравномерно, это может говорить о нарушении "схода-развала". Причина может быть банальна — за автомобилем плохо следили. Но есть вероятность и более серьёзной причины — нарушение геометрии кузова из-за ДТП.
Далее — шильдики. Обязательно обратите внимание на значок марки автомобиля, название модели и любые другие накладки и надписи на задней двери или крышке багажника. Убрать их могли по причине того, что дверь или крышка сильно пострадали. Стоит присмотреться, ровно ли нанесены накладки, возможно, после покраски, их могли некачественно приклеить и отсутствует симметрия.
Ещё один важный момент — сварные швы. Заводские швы выглядят аккуратными: нет наплывов и прерываний. Повторить их практически невозможно. Если вы замечаете разные швы, то это повод задуматься и спросить у владельца причину такого несоответствия.
И, наконец, руль и подушки безопасности. Чаще всего при ДТП срабатывают подушки безопасности. Значит, рвутся швы. Внимательно изучите боковые части сидений и саму надпись AIRBAG. Заводская маркировка всегда аккуратная.
Конечно, это лишь основные детали, на которые стоит обратить внимание. В список не включены очевидные вещи — помятые номерные знаки, следы краски на соседних элементах, мусор и пыль в покрытии. Будьте бдительны при покупке автомобиля с пробегом, чтобы не получить кота в мешке".
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