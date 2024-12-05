Слои краски, фары и швы. Эксперт рассказал, как при покупке определить, что автомобиль был в ДТП

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При покупке легкового автомобиля с пробегом очень важно не нарваться на обман со стороны недобросовестного продавца.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка автомобиля

Здесь и накрутка пробега, и состояние кузова, и юридическая чистота.

А на что же обратить внимание автовладельцу, чтобы его не ввели в заблуждение, и не "впарили" машину, побывавшую в ДТП. На этот и другие вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответила директор по сервису компании "РОЛЬФ" Юлия Трушкова.

"Покупка автомобиля с рук всегда несёт в себе определённые риски. Помимо юридической составляющей, всегда существует вероятность не заметить явные проблемы с автомобилем, которые свидетельствуют о том, что он был в дорожно-транспортном происшествии. Конечно, сейчас можно проверить машину, воспользовавшись одним из специальных сервисов или даже на сайте ГИБДД. Но стопроцентной гарантии это не даст, так как ДТП могли не оформлять и отремонтировать автомобиль своими силами".

А какие же признаки укажут на сокрытие проблемных мест у машины?