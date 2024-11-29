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Дмитрий Плотников

Оригинальные или неоригинальные запчасти на автомобиль. В чем разница?

3:52
Авто

Каждое авто требует обслуживания и ремонта. И тогда встаёт вопрос, какие использовать запчасти.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Сегодня рынок предлагает большой ассортимент одинаковых вроде деталей, которые отличаются между собой лишь названием бренда. И, конечно, ценой. Использование неоригинальных запчастей автолюбителями зачастую воспринимается, как большой риск для их машины.

Так ли это на самом деле? На этот и другие вопросы в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru ответил операционный директор по сервису компании "РОЛЬФ" Егор Телегин.

"Сначала стоит разобраться, в чём разница между оригинальными и неоригинальными запчастями. Итак, разберемся по пунктам:

Качество. Оригинальные запчасти производятся непосредственно автопроизводителем или под строгим контролем завода-изготовителя автомобиля. Они проходят многочисленные тесты и соответствуют стандартам качества, установленным производителем автомобиля.

Неоригинальные запчасти, хотя часто бывают хорошего качества, но их производство может варьироваться в зависимости от бренда и страны производства. Некоторые из них могут иметь более низкое качество материалов или менее точные параметры, чем оригинальные.

Совместимость. Оригинальные запчасти идеально подходят к конкретной модели автомобиля, так как они разработаны специально для этой марки и модели. Это гарантирует отсутствие проблем при установке и эксплуатации.

Неоригинальные запчасти могут иногда требовать доработки перед установкой, либо не всегда точно соответствовать спецификациям автомобиля. В некоторых случаях возможны проблемы с совместимостью, особенно у сложных узлов.

Цена. Оригинальные запчасти обычно стоят дороже, поскольку включают затраты на разработку, тестирование и бренд производителя.

Неоригинальные запчасти зачастую дешевле, потому что их производят сторонние компании без необходимости соблюдения всех стандартов оригинального оборудования (OEM).

Гарантия. Оригинальные запчасти поставляются с официальной гарантией от производителя автомобиля, которая может длиться до нескольких лет.

Неоригинальные запчасти также могут иметь гарантию, но она зависит от конкретного производителя и может быть короче или менее надежной.

Доступность. Оригинальные запчасти чаще всего доступны через официальных дилеров и сервисные центры, что может увеличить сроки ожидания поставки, если деталь редкая.

Неоригинальные запчасти легче найти в обычных магазинах автозапчастей, а также в интернет-магазинах, что делает их доступнее и быстрее для покупки.

Производственные стандарты. Оригинальные запчасти изготавливаются в соответствии со стандартами безопасности и экологичности, установленными автопроизводителями.

Неоригинальные запчасти могут производиться с меньшими затратами на соблюдение таких стандартов, что потенциально влияет на долговечность и безопасность деталей.

Бренд и репутация. Оригинальные запчасти несут имя известного автомобильного бренда, что придает им дополнительную ценность в глазах покупателей.

Неоригинальные запчасти могут быть произведены малоизвестными компаниями, поэтому доверие к ним может быть ниже.

Выбор между оригинальными и неоригинальными запчастями зависит от приоритетов покупателя: сэкономить и рискнуть или выбрать надёжность и гарантированное качество. Важно помнить, что установка некачественных запчастей может привести к дополнительным расходам на ремонт в будущем".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль
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