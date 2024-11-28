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Игорь Буккер

Всего шесть машин проложили путь к будущему автомобилестроения

Авто

В День благодарения 1895 года в Чикаго состоялось историческое событие: шесть автомобилей выстроились у Джексон-парка, чтобы принять участие в первой автомобильной гонке, проведённой в США.

первый автомобиль
Фото: Wikimedia Commons by Boston Public Library is licensed under Public domain
первый автомобиль

Суровые погодные условия — температура чуть ниже нуля и глубокий снег — стали серьёзным испытанием для непривычных к этому новых американцев. Всего лишь двум автомобилям удалось завершить 87-километровую дистанцию до Эванстона и обратно, а средняя скорость победителя составила всего 11 км/ч.

История гонки: от Франции до Чикаго

На идею автомобильных гонок натолкнул пример Франции, где летом 1895 года состоялась гонка Париж-Бордо-Париж. Участникам предстояло преодолеть маршрут за сто часов, однако победитель справился за сорок восемь, управляв двухместным автомобилем с бензиновым двигателем.

Это событие взбудоражило штатовцев настолько, что количество автомобильных патентов резко выросло, а газета Chicago Times-Herald объявила, что в ноябре организует первую гонку в Америке.

Инициатором гонки стал издатель газеты Герман Х. Кользаат. Он хотел продвинуть идею замены конных экипажей автомобилями и отпраздновать 50-летие газеты. Интересно, что автомобили тогда ещё не имели единого названия, и редакция рассматривала варианты вроде "безлошадный экипаж", "автомобильный экипаж" и даже "мотоцикл", что в итоге и прижилось.

Первоначальный маршрут должен был пролегать от Чикаго до Милуоки, но плохие дорожные условия вынудили организаторов сократить его до 54 миль туда и обратно между Чикаго и Эванстоном. Приз победителю составлял 2000 долларов — эквивалент 75 000 долларов сегодня.

Трудности и победы заснеженной гонки

Накануне гонки шторма накрыли Чикаго, покрыв дороги шестидюймовым слоем снега. Из 83 зарегистрированных участников только шесть смогли выйти на старт. Четыре автомобиля работало на бензине: три из них были произведены компанией Карла Бенца, а один — Duryea Motor Wagon Company из Массачусетса. Ещё два автомобиля были электрическими, но использовались скорее для демонстрации возможностей, чем для реальной конкуренции.

В 9 утра автомобили стартовали, хотя зрелище мало напоминало современные гонки. Каждая машина не только везла водителя, но и судью, следившего за соблюдением маршрута. По пути участники сталкивались с массой трудностей.

Один автомобиль Duryea потерял шину и продолжил движение с помощью верёвки, другая машина попала в аварию из-за испуганной лошади, а третий автомобиль врезался в трамвай.

После 10 часов гонки и множества поломок первым финишировал Duryea под управлением Дж. Фрэнка Дюрии. Вторым стал Benz, которым управлял Чарльз Б. Кинг.

Победитель доказал, что даже в тяжёлых условиях автомобили могут быть функциональными и надёжными.

"Эта гонка показала, что дорожные автомобили готовы к реальным испытаниям", — отметил Герман Кользаат.

Его слова оказались пророческими: гонка стала отправной точкой для развития американской автомобильной промышленности.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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