UC: штрафы за ГБО вырастут десятикратно, за ОСАГО до 25 тысяч рублей

В 2025 году российских водителей ждут обязательные штрафы за отсутствие ОСАГО и, возможно, увеличение в 10 раз штрафа за ГБО без документов.
По предварительным данным, штраф за использование газобаллонного оборудования (ГБО) без соответствующих документов может быть увеличен с 500 до 5 000 рублей.
Эту информацию сообщил Telegram-канал Used Cars (UC), его данные подтверждают источники канала "Наводка" в парламенте.
В случае повторного нарушения санкции за ГБО без документов будут ещё жёстче:
Поводом для обсуждения ужесточения штрафов стало увеличение количества ЧП (в том числе взрывов), связанных с использованием некачественного и дешёвого ГБО, а также с неквалифицированным монтажом.
Нередко машины с "криво" установленным ГБО взрываются, что часто приводит к смертельному исходу — как для водителей и пассажиров машины с ГБО, так и для окружающих людей.
Также СМИ разъяснили, каким образом абсолютно все дорожные камеры в стране смогут фиксировать штрафы водителям без ОСАГО в 2025 году.
С 1 марта 2025 года все камеры, которые следят за скоростью, соблюдением ряда и наличием ремней безопасности, начнут фиксировать автомобили без ОСАГО.
Вначале водителям будут приходить не штрафы, а предупреждения на "Госуслуги" — власти посмотрят, насколько эффективно работает система.
Если эксперимент покажет высокую эффективность в выявлении нарушителей, то через месяц-два начнётся выписывание настоящих штрафов.
По оценкам страховщиков, без ОСАГО ездят примерно 10% всех водителей — около 3,5 миллиона человек.
Из-за небольших штрафов (800 рублей) многие пока ещё "экономят" (при этом тратя сравнимые деньги на пиво или фастфуд), но, скорее всего, приобретут полисы (около 7 500 рублей).
Газобаллонное оборудование (автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания газообразное топливо (метан или пропан-бутан), стоящее дешевле бензина. Водители почти всегда оставляют возможность также ездить на бензине. По законодательству ГБО нужно регистрировать и вписывать в документы на автомобиль.
ОСАГО — вид страхования ответственности введенный для создания финансовых гарантий возмещения ущерба, причинённого владельцами транспортных средств и как финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения.
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