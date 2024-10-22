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Александр Шторм

UC: штрафы за ГБО вырастут десятикратно, за ОСАГО до 25 тысяч рублей

UC: штрафы за отсутствие ОСАГО и нелегальное ГБО вырастут в 10-15 раз
2:56
Авто

В 2025 году российских водителей ждут обязательные штрафы за отсутствие ОСАГО и, возможно, увеличение в 10 раз штрафа за ГБО без документов.

UC: штрафы за отсутствие ОСАГО и нелегальное ГБО вырастут в 10-15 раз
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

По предварительным данным, штраф за использование газобаллонного оборудования (ГБО) без соответствующих документов может быть увеличен с 500 до 5 000 рублей.

Эту информацию сообщил Telegram-канал Used Cars (UC), его данные подтверждают источники канала "Наводка" в парламенте.

В случае повторного нарушения санкции за ГБО без документов будут ещё жёстче:

  • Сумма штрафа может быть увеличена до 15 000 рублей, также возможно лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.
  • Кроме того, инспектор сможет (имеет право и сейчас) подвергнуть "рецидивиста" административному аресту до 15 суток, отправив его машину на штрафстоянку.
  • Также водителю будет выдаваться предписание узаконить изменения или вернуть машину в состояние "без ГБО" в течение двух недель. Если водитель не зарегистрирует или не демонтирует ГБО — автомобиль может быть снят с регистрации с изъятием СТС.

Поводом для обсуждения ужесточения штрафов стало увеличение количества ЧП (в том числе взрывов), связанных с использованием некачественного и дешёвого ГБО, а также с неквалифицированным монтажом.

Нередко машины с "криво" установленным ГБО взрываются, что часто приводит к смертельному исходу — как для водителей и пассажиров машины с ГБО, так и для окружающих людей.

Также СМИ разъяснили, каким образом абсолютно все дорожные камеры в стране смогут фиксировать штрафы водителям без ОСАГО в 2025 году.

С 1 марта 2025 года все камеры, которые следят за скоростью, соблюдением ряда и наличием ремней безопасности, начнут фиксировать автомобили без ОСАГО.

Вначале водителям будут приходить не штрафы, а предупреждения на "Госуслуги" — власти посмотрят, насколько эффективно работает система.

Если эксперимент покажет высокую эффективность в выявлении нарушителей, то через месяц-два начнётся выписывание настоящих штрафов.

  1. Камеры смогут оштрафовать на 800 рублей один раз в день (25 000 рублей в месяц).
  2. Если машину остановит сотрудник ГАИ — он также сможет наложить ещё один штраф (по номерам на автомобиль).

По оценкам страховщиков, без ОСАГО ездят примерно 10% всех водителей — около 3,5 миллиона человек.

Из-за небольших штрафов (800 рублей) многие пока ещё "экономят" (при этом тратя сравнимые деньги на пиво или фастфуд), но, скорее всего, приобретут полисы (около 7 500 рублей).

Уточнения

Газобаллонное оборудование (автомобиля — дополнительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания газообразное топливо (метан или пропан-бутан), стоящее дешевле бензина. Водители почти всегда оставляют возможность также ездить на бензине. По законодательству ГБО нужно регистрировать и вписывать в документы на автомобиль.
 

ОСАГО — вид страхования ответственности введенный для создания финансовых гарантий возмещения ущерба, причинённого владельцами транспортных средств и как финансовый инструмент повышения безопасности дорожного движения.

Штраф за ОСАГО каждый день!
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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