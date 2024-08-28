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Дмитрий Плотников

Уходя уходи. Зачем ушедшая из РФ компания Hyundai опять подала в Роспатент заявки на регистрацию?

Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков
3:59
Авто

Ушедшая из РФ компания Hyundai вновь подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков.

Hyundai вновь подала в России заявки на регистрацию товарных знаков
Фото: quto.ru is licensed under Free More info

От неё уже поступило не менее 17 заявок.

А что это значит? Робкие попытки вернуться или просто шаги по защите своей аббревиатуры и числовых обозначений? Так автокомпания защищает визуальные элементы бренда или не прочь опять приторговывать в России?

На эти вопросы в беседе с корреспондентом Pravda.Ru ответил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Что это означает: они хотят вернуться с машинами или просто защищают свою аббревиатуру, обозначение, или хотят всё-таки приторговывать опять в России?

"Вопрос открытый. Вполне возможно, что когда-нибудь они вернутся. Ни одна из компаний, которая ушла от нас, не исключает варианта возвращения. Это первое. Второе — пока их нет, они хотят защитить свои торговые знаки. Это, конечно, всё понятно. Может они вернутся ни сегодня, ни завтра и непонятно когда, может и не вернутся вообще. Но они хотят защитить свои позиции на рынке, потому что сейчас на рынке в автопарке России под два миллиона автомобилей Hyundai и Kia, и какое-то количество ещё прибывает по параллельному импорту.

То есть они на упреждение действуют?

"Да, безусловно".

Справка

Hyundai — южнокорейская компания, известная главным образом как производитель автомобилей, однако её деятельность охватывает множество других отраслей, таких как судостроение, тяжёлая промышленность и финансовые услуги. В рамках автомобильного подразделения Hyundai Motor Company компания занимается производством легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и автобусов, а также развитием инновационных технологий, включая электромобили и водородные топливные элементы.

История компании

Компания была основана в 1967 году в Южной Корее Чон Чжу Ёном как Hyundai Motor Company, и с тех пор превратилась в одного из крупнейших мировых автопроизводителей.

В 1975 году Hyundai выпустила свой первый автомобиль — Hyundai Pony, который стал первым южнокорейским автомобилем, разработанным и построенным в Южной Корее. В 1990-х и 2000-х годах Hyundai активно расширяла своё присутствие на мировых рынках, включая США, Европу и другие регионы, став глобальным брендом.

Как и многие другие международные компании, Hyundai столкнулась с трудностями на российском рынке из-за геополитической ситуации в мире и экономических антироссийских санкций. В 2022 году, в условиях обострения санкционного давления, Hyundai приостановила свою деятельность в России, включая производство и продажи автомобилей. Эта мера была частью более широкого вывода западных компаний из российского рынка.

Приостановка производства: Hyundai приостановила производство автомобилей на своих заводах в России, в том числе на заводе в Санкт-Петербурге. Это привело к сокращению объемов выпуска и доступности моделей Hyundai на российском рынке.

В 2023 году появились сообщения о том, что Hyundai рассматривает возможность продажи своих российских активов, включая производственные мощности. Это стало частью стратегии выхода из рынка в условиях санкционного давления и ухудшения экономической ситуации.

Уход Hyundai из России создал сложности для российских потребителей, связанных с ограниченной доступностью новых автомобилей, запасных частей и сервисного обслуживания. Некоторые дилеры и сервисные центры были вынуждены искать альтернативные пути для поддержания работы.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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