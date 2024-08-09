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Антон Бекетов

Срочно покупать автомобиль до осени? Мнение автоэксперта Алексея Сереженкина

Автоэксперт Сереженкин: тема подорожания авторынка искусственно подогревается
Авто

Авторынок готовится к росту цен, предупреждает РОАД. На это влияют высокие процентные ставки, ужесточение кредитования и рост утилизационного сбора. Спешить ли покупать машины? Своим мнением в интервью Pravda.Ru поделился заместитель исполнительного директора ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Сереженкин.

Почему могут вырасти цены

— Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" предупреждает о повышении цен на автомобили. На ваш взгляд, если такое повышение состоится, когда его ожидать и насколько в среднем вырастут цены?

— Увеличение цен в этом секторе происходит, это ни для кого не секрет. Оно касается и других товаров на рынке.

Объективные причины роста цен понятны: санкции, которые направлены против нашей страны.

Они не позволяют ввозить, допустим, более дешёвые компоненты, нам приходится искать другие пути в логистике, в организации производства.

В повышении цен играют роль высокие процентные ставки по кредитам и ужесточение условий кредитования. Фактическая стоимость закупаемых автомобилей увеличивается. И, конечно, рост утилизационного сбора.

— Возможно ли, что сами автодилеры искусственно раздувают ажиотаж? Если осенью будет подорожание, надо ли покупать сейчас?

— Я не считаю, что всё настолько серьёзно. Тема подорожания искусственно подогревается и, естественно, вызывает панические ожидания. Ожидаемый рост цен на автомобили — очень хороший способ регуляции рынка. Роль играют и определённые инфляционные ожидания. Есть впечатление, что они обоснованы.

— Российский авторынок сегодня открыт для зарубежных рынков. Можно ли прогнозировать, что наполнение зарубежными автомобилями собьёт цены?

— Думаю, можно. В 2022 году рынок новых автомобилей был порядка 650 тысяч. В 2023 году он достиг миллиона как за счёт импорта китайских автомобилей, так и роста производства отечественных, в частности "АвтоВАЗа". В этом году мы ожидаем такого же уровня, возможно, чуть-чуть повыше, миллион сто тысяч автомобилей.

В первое полугодие "АвтоВАЗ" увеличил рост производства на 73% — цифра достаточно большая. Хотя в абсолютных объёмах это немного, если сравнивать с производством в Китае — там объёмы в десятки раз выше.

Соответственно, это сказывается на себестоимости продукции. Когда мало производишь, постоянные издержки остаются теми же, поэтому происходит удорожание продукции.

Но я полон надежды, что мы всё-таки справимся. Я говорил про "утилизационный сбор". Часть этих средств идёт на развитие предприятий, которые заключили специальные инвестиционные контракты, направленные на создание новой продукции, на совершенствованию технологии производства, что сказывается на качестве и функциональных возможностях автомобилей, которые производятся.

Кто импортирует в Россию автомобили

— Дайте, пожалуйста, оценку сегодняшнего состояния авторынка в России. Насколько он удовлетворяет потребности нашего рынка после ухода известных брендов из недружественных стран? Китай и Россия успешно справляются с задачей по замещению?

— Замещение происходит. Не секрет, что китайский автопром в значительной степени базировался на базе разработок зарубежных автопроизводителей. Никакой трагедии с китайским автопромом я не вижу.

Китай плотно заполнил рынок своими автомобилями. Но мы пытаемся договориться с ними о том, что нужно не просто осуществлять прямой ввоз из Китая, но и организовывать производство у нас.

Пример — тот же самый "Москвич", хоть его и критикуют. Если раньше им поставляли фактически готовые кузова, то сегодня идёт сварка, окраска, сборка. Я надеюсь, что в ближайшее время мы освоим и штамповку на наших предприятиях.

В частности, есть Hava — один из лидеров рынка. Они штампуют на московском заводе часть своих деталей.

— Какие ещё страны экспортируют в Россию свои автомобили? Какой объём на рынке они занимают?

— Объём прямых поставок и параллельного импорта сегодня незначительный — где-то 10% от общего рынка. Компании из недружественных стран остерегаются совершать такие поставки.

— Есть ли у нас автомобили из Ирана, из Индии?

— Они есть, но объёмы маленькие. И российские потребители иранские автомобили, честно говоря, не очень жалуют. Хотя, в принципе, это нормальные машины. Но к ним есть определённое субъективное отношение.

Совместное производство автомобилей: перспективы

— А есть ли другие компании, заинтересованные в строительстве собственных производств на нашей территории? Как Китай относится к этой идее? Он сопротивляется или охотно идёт в этом направлении?

— Сопротивления нет, но процесс идёт медленно. Есть Калининград, который с сотрудничает с Китаем и выпускает его автомобили. Особенно хорошее сотрудничество там идёт по производству электромобилей. Я имею в виду не то, что завозят компоненты из Китая, а то, что организуется сегодня с "Росатомом". Там налажено производство батарей, электродвигателей и других компонентов, которые нужны для этих электромобилей. Есть надежда, что такой опыт будет распространён и на другие предприятия, поскольку сегодня электромобиль — это направление, которое развивается во всём мире. Надеюсь, мы не будем среди отстающих.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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