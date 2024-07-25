Главное умение мотоциклиста — безопасно остановиться — автоэксперт Егор Михеев

Егор Михеев: 180 километров в час для мотоциклиста — точка невозврата

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На днях российский блогер Татьяна Озолина, известная как мотоТаня, погибла в Турции в результате страшной аварии. Мотоэксперт, владелец бренда по подбору и продаже мотоциклов Motolife Pro Егор Михеев в беседе с Pravda.Ru проанализировал причины трагедии и дал советы по безопасной езде на мотоцикле.

О ДТП в Турции

— В жутком ДТП погибла известная блогер мотоТаня. Почему она была популярна?

— На мой взгляд, Таня была самым известным мотоблогером. Я следил за её творчеством, мы общались в соцсетях. Это очень большая утрата. Я знаю, что у неё остался ребёнок. Соболезную родным и близким.

Что сказать? Никто не может быть до конца уверен в своих навыках, своём опыте и, тем более, в неожиданностях на дороге.

— Как такое ДТП вообще могло произойти и можно было бы его избежать?

— Я вижу эту ситуацию так: думаю, они ехали в группе мотоциклистов, снимали друг друга. Скорее всего, тут имеет место просто недостаточное внимание к ситуации на дороге. Опыт вождения у всех тоже разный. Кроме того, это другая страна с другим ритмом движения на дорогах. Что-то пошло не так, кто-то не успел затормозить, и это привело к таким трагическим последствиям.

— Насколько безопасно движение в такой группе? Как надо управлять своим мотоциклом, если ты оказался в группе байкеров и едешь с ними в одном направлении?

— В первую очередь, нужно держать безопасную дистанцию с запасом на какие-то неожиданные манёвры другого байкера из колонны. Повторюсь, опыт вождения у всех мотоциклистов разный. Кто-то начинает исполнять в колонне манёвр, хотя, как правило, всё обговаривается до начала старта колонны, во всех байкерских клубах есть ведущий, замыкающий, все едут с определённой скоростью, держат дистанцию, никто никого не обгоняет.

Это вообще больной вопрос, особенно касающийся массовых мотопробегов, где в большой колонне едет много байкеров с разным опытом вождения — у кого-то это первый сезон, а у кого-то уже десятый.

Как вы знаете, у нас открытие сезона в Москве специально готовится — закрывают даже Садовое кольцо. И каждый год оттуда приходят известия о том, что кто-то упал, столкнулся. Это очень печально.

Я считаю, что нужно:

держать дистанцию, не использовать наушники в развлекательных целях, не делать резких манёвров.

О безопасной скорости для мотоциклистов

— Какая скорость для байкера считается опасной?

— Это зависит, во-первых, от класса мотоцикла. Есть определённая точка невозврата. Ты должен уметь не просто разогнаться, ты должен понимать, как эффективно и безопасно остановить мотоцикл на этой скорости в случае возникновения неожиданных ситуаций, уметь это делать.

Если мы говорим про спортбайк, на котором была Таня, BMW S1000RR, — это мотоцикл мощностью 200 лошадиных сил. Да, там есть все системы безопасности, но бывают ситуации, когда они не спасают.

В городе надо соблюдать скоростной режим 90-140 километров в час. 140 километров в час — это максимальная отметка, при которой можно что-то ещё успеть сделать в случае возникновения неожиданной экстремальной ситуации.

— А точка невозврата — это сколько километров в час?

— По своему опыту (мне сейчас 37 лет, я с 11 лет не слезаю с мотоцикла, участвую в гонках), всё, что после 170-180 километров в час, — это уже, скажем так, критичные отметки даже для самого опытного райдера.

— Что наступает в этот момент?

— Всё, как и написано в учебниках.

Появляется некий туннель, особенно при разгоне. При активной динамике мотоцикла края зрения смазываются и, соответственно, внимательность уменьшается.

Водители автомобилей не готовы к тому, чтобы увидеть такую динамику и манёвры на такой скорости и успеть на них среагировать. Они все едут, соблюдая общепринятые нормы скоростных режимов в городе, а большинство байкеров плачевно пренебрегают правилами. Это ведёт их либо к столкновениям, либо к опасным ситуациям, либо к серьёзным ДТП с причинением вреда здоровью.

Правила безопасности мотоциклиста на дороге

— Какой стиль вождения мотоцикла наиболее безопасный?

— Есть обязательные правила:

соблюдать общепринятый скоростной режим; дважды просматривать зеркала и обстановку на дороге спереди и сзади; не делать резких движений и не совершать резких манёвров; быть максимально экипированным, потому что экипировка — это один из решающих факторов сохранения жизни и здоровья.

О средствах защиты мотоцикла

— Какие современные средства защиты от ДТП сейчас встроены в общую систему защиты мотоциклов?

— Там есть целый комплекс систем. Это и трекшн-контроль, и система ABS. Кроме того, у многих современных мотоциклов есть уже несколько режимов езды, например,

raise,

sport,

urban.

При выборе этих режимов мотоцикл сразу ограничивается по мощности, по отклику на газ.

При выборе самого слабого режима уровни трекшн-контроля и ABS повышаются автоматически.