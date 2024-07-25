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Антон Бекетов
Главное умение мотоциклиста — безопасно остановиться — автоэксперт Егор Михеев

Егор Михеев: 180 километров в час для мотоциклиста — точка невозврата

6:08
Авто

На днях российский блогер Татьяна Озолина, известная как мотоТаня, погибла в Турции в результате страшной аварии. Мотоэксперт, владелец бренда по подбору и продаже мотоциклов Motolife Pro Егор Михеев в беседе с Pravda.Ru проанализировал причины трагедии и дал советы по безопасной езде на мотоцикле.

О ДТП в Турции

— В жутком ДТП погибла известная блогер мотоТаня. Почему она была популярна?

— На мой взгляд, Таня была самым известным мотоблогером. Я следил за её творчеством, мы общались в соцсетях. Это очень большая утрата. Я знаю, что у неё остался ребёнок. Соболезную родным и близким.

Что сказать? Никто не может быть до конца уверен в своих навыках, своём опыте и, тем более, в неожиданностях на дороге.

— Как такое ДТП вообще могло произойти и можно было бы его избежать?

— Я вижу эту ситуацию так: думаю, они ехали в группе мотоциклистов, снимали друг друга. Скорее всего, тут имеет место просто недостаточное внимание к ситуации на дороге. Опыт вождения у всех тоже разный. Кроме того, это другая страна с другим ритмом движения на дорогах. Что-то пошло не так, кто-то не успел затормозить, и это привело к таким трагическим последствиям.

— Насколько безопасно движение в такой группе? Как надо управлять своим мотоциклом, если ты оказался в группе байкеров и едешь с ними в одном направлении?

— В первую очередь, нужно держать безопасную дистанцию с запасом на какие-то неожиданные манёвры другого байкера из колонны. Повторюсь, опыт вождения у всех мотоциклистов разный. Кто-то начинает исполнять в колонне манёвр, хотя, как правило, всё обговаривается до начала старта колонны, во всех байкерских клубах есть ведущий, замыкающий, все едут с определённой скоростью, держат дистанцию, никто никого не обгоняет.

Это вообще больной вопрос, особенно касающийся массовых мотопробегов, где в большой колонне едет много байкеров с разным опытом вождения — у кого-то это первый сезон, а у кого-то уже десятый.

Как вы знаете, у нас открытие сезона в Москве специально готовится — закрывают даже Садовое кольцо. И каждый год оттуда приходят известия о том, что кто-то упал, столкнулся. Это очень печально.

Я считаю, что нужно:

  1. держать дистанцию,
  2. не использовать наушники в развлекательных целях,
  3. не делать резких манёвров.

О безопасной скорости для мотоциклистов

— Какая скорость для байкера считается опасной?

— Это зависит, во-первых, от класса мотоцикла. Есть определённая точка невозврата. Ты должен уметь не просто разогнаться, ты должен понимать, как эффективно и безопасно остановить мотоцикл на этой скорости в случае возникновения неожиданных ситуаций, уметь это делать.

Если мы говорим про спортбайк, на котором была Таня, BMW S1000RR, — это мотоцикл мощностью 200 лошадиных сил. Да, там есть все системы безопасности, но бывают ситуации, когда они не спасают.

В городе надо соблюдать скоростной режим 90-140 километров в час. 140 километров в час — это максимальная отметка, при которой можно что-то ещё успеть сделать в случае возникновения неожиданной экстремальной ситуации.

— А точка невозврата — это сколько километров в час?

— По своему опыту (мне сейчас 37 лет, я с 11 лет не слезаю с мотоцикла, участвую в гонках), всё, что после 170-180 километров в час, — это уже, скажем так, критичные отметки даже для самого опытного райдера.

— Что наступает в этот момент?

— Всё, как и написано в учебниках.

Появляется некий туннель, особенно при разгоне. При активной динамике мотоцикла края зрения смазываются и, соответственно, внимательность уменьшается.

Водители автомобилей не готовы к тому, чтобы увидеть такую динамику и манёвры на такой скорости и успеть на них среагировать. Они все едут, соблюдая общепринятые нормы скоростных режимов в городе, а большинство байкеров плачевно пренебрегают правилами. Это ведёт их либо к столкновениям, либо к опасным ситуациям, либо к серьёзным ДТП с причинением вреда здоровью.

Правила безопасности мотоциклиста на дороге

— Какой стиль вождения мотоцикла наиболее безопасный?

— Есть обязательные правила:

  1. соблюдать общепринятый скоростной режим;
  2. дважды просматривать зеркала и обстановку на дороге спереди и сзади;
  3. не делать резких движений и не совершать резких манёвров;
  4. быть максимально экипированным, потому что экипировка — это один из решающих факторов сохранения жизни и здоровья.

О средствах защиты мотоцикла

— Какие современные средства защиты от ДТП сейчас встроены в общую систему защиты мотоциклов?

— Там есть целый комплекс систем. Это и трекшн-контроль, и система ABS. Кроме того, у многих современных мотоциклов есть уже несколько режимов езды, например,

  • raise,
  • sport,
  • urban.

При выборе этих режимов мотоцикл сразу ограничивается по мощности, по отклику на газ.

При выборе самого слабого режима уровни трекшн-контроля и ABS повышаются автоматически.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
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