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Дмитрий Плотников
Музей Гаража особого назначения ФСО России. Шикарные автомобили первых лиц нашего государства

Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства

3:33
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В Музей Гаража особого назначения ФСО России я попал случайно — у меня была деловая встреча.

Лучший музей с автомобилями первых лиц нашего государства
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

В этом музее на территории ВДНХ не совсем обычные экспонаты.

Здесь нет произведений искусств в привычном нам смысле этого слова. Хотя многие мужчины скажут, что то, что здесь находится — это и есть настоящие произведения искусства.

А стоит здесь то, что и должно стоять в "гараже" — техника. Автомобили и мотоциклы.

Название музея нам уже говорит, что автомобили эти особенные. Это автомобили первых лиц нашей страны, начиная от Delaunay-Belleville императора Николая II, выпущенного в начале прошлого столетия, до совсем современного "Ауруса" президента России Владимира Путина.

Наверное, автомобили первых лиц страны — это больше чем автомобили. Эта история нашего государства, это история престижа нашей страны. Вот именно это и демонстрирует четырёхколёсная сверкающая техника, которая, к слову сказать, находится тут в идеальном состоянии.

Как рассказала мне начальник группы маркетинга музея Евгения Тарасова, все автомобили, которые представлены в музее, что называется, "на ходу". То есть, хоть сейчас можно завести персональный автомобиль Владимира Ленина Turcat-Mery или знаменитый ГАЗ-М20 "Победа" и сделать на них круг вокруг здания музея. Кто "в теме", тот знает, как тяжело содержать в полной готовности такие раритеты — на многие экземпляры оригинальных запчастей уже не найдёшь, приходится изготавливать самим или доставать их порой самым фантастическим способом.

Мне, как представителю сильной половины человечества, жалко было одного — экспонаты нельзя потрогать. Думаю, любому мужику было бы интересно покрутить "баранку", пощупать кожаные сидения или просто хотя бы похлопать по бронированному корпусу Packard Twelve, на котором разъезжал Иосиф Сталин.

Разумеется, правила эти абсолютно справедливы. Можно себе представить, как бы были заляпаны эти лакированные красавцы, дай только волю нашему брату "тактильно пообщаться" с этими аристократами автомобильного царства.

А напоследок руководство музея любезно предложило мне прокатиться по виртуальный Москве на уникальном динамическом тренажёре с подвижной платформой. Чтобы почувствовать всю прелесть поездки, экскурсовод посоветовал мне нарушать Правила дорожного движения, поскольку автомобильный тренажер (кстати, имитирующий машину ГАЗ "Волга") эффектами этой самой подвижной платформы поможет мне ощутить все последствия аварии.

Этому совету я тут же с радостью воспользовался и уже через пару километров расколошматил стоящую на светофоре "девятку". Очень приятное дорожно-транспортное происшествие без последствий. Правда, не только "покатушками" я был доволен — музей меня, честно говоря, приятно удивил. Современно, информативно, уютно…

Досье

Музей Гаража особого назначения ФСО (Федеральной службы охраны) России был открыт в январе 2021 года, к столетнему юбилею Гаража особого назначения ФСО Российской Федерации. Он расположен в двух павильонах на территории ВДНХ и является главным хранителем истории легендарного подразделения, а также центром изучения мирового автомобилестроения.

Тренажёр автомобиля «Волга» в Музее гаража особого назначения
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы автомобиль иосиф сталин владимир ленин владимир путин
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