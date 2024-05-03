Автоэксперт Серёженкин: российскому автопрому незачем стремиться производить все комплектующие самому

Автоэксперт Серёженкин: зависит ли российский автопром от китайцев

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С введением антироссийских санкций два года назад отечественный автопром оказался в серьёзном кризисе. Как обстоят дела сейчас, насколько мы зависим от китайских комплектующих и когда в продаже появится отечественный электромобиль, Pravda.Ru рассказал заместитель исполнительного директора ассоциации "Объединение автопроизводителей России" Алексей Серёженкин.

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— Алексей Михайлович, наш самый известный автоконцерн LADA отчитался, что в 2023 году выпустил 353 тысячи автомобилей. Насколько зависит отечественная сборка наших автомобилей от китайских комплектующих?

— Она зависит в определённой степени. Но дело в том, что мы живём уже два года в условиях санкций, ухода иностранных компаний от нас. И если начало этого периода было очень сложное, мы не знали, как вообще из него выбраться, то сейчас уже другая ситуация. Мы, конечно, зависим от поставок комплектующих, но уже в меньшей степени. Например, электронные системы, от которых мы зависели, теперь поставляются, ограничения для АвтоВАЗа практически сняты, и комплектация автомобилей уже такая же, какая была до 2022 года.

— Мы сами развиваем направление электронной начинки автомобилей или только берём зарубежные аналоги?

— Нет, конечно, мы развиваем. В Костроме налажено производство АБС и других систем, которые необходимы для комплектации автомобиля. Другое дело, что для рентабельности производства нужны большие объёмы. Например, китайцы выпускают 30 млн автомобилей. Для такого большого объёма производства нужны большие объёмы комплектующих. У них этот процесс налажен, хотя они тоже ряд компонентов закупают вне страны, но это небольшая доля.

Нам при выпуске менее миллиона автомобилей надо внимательно оценивать, что мы должны у себя производить, а что целесообразнее закупать, поскольку произведённые в небольших объёмах комплектующие существенно дороже и это влияет на стоимость автомобиля.

— Я так понимаю, поставка автозапчастей через дружественные страны уже налажена?

— Да, конечно, эти поставки у нас есть, и заводы над ними работают. Это нормальный процесс.

— Алексей Михайлович, когда против нас ввели санкции, мы вернулись к идее создания собственных инновационных автомобилей. Как развивается проект калининградского "Автотора"?

— Это очень интересный проект. Они осуществляют сборку автомобилей из компонентов, которые поставляются из-за рубежа. Они готовятся к организации большого серьёзного производства электромобилей и компонентов для них:

батареи,

электродвигатели,

сопутствующие системы и механизмы.

Совместно с Росатомом работа идёт успешно. Наши коллеги из Калининграда говорят, что к 2025 году будет уже не просто опытное производство, а хорошая серия для наших потребителей.

— На производстве очень важна автосборочная линия. Насколько мы отстали от зарубежных автозаводов по созданию своих сборочных линий с передовым технически-программным обеспечением?

— Наши сборочные конвейеры находятся на мировом уровне. Это касается сборочного производства и на АвтоВАЗе, и на тех предприятиях, которые остались нам в наследство от ушедших западных партнёров. Конечно, их надо модернизировать и приспосабливать к конкретным моделям автомобилей, которые будут выпускаться. Надо делать переориентацию программного обеспечения и частично оборудования. Но это некритично.

— Наверное, самая известная марка автомобилей, вновь созданных в России и известных по всему миру, — это машины премиум-класса Aurus, на которых ездит высшее руководство страны. Есть ли у производителя планы создать дополнительные мощности по выпуску автомобилей эконом-класса?

— Нет, это совершено разные технологии. Если мы говорим о производстве автомобилей в объёме тысячи штук в год и о производстве автомобилей в объеме 200-500 тысяч — это разные технологии. Смешивать их нельзя.

— Алексей Михайлович, вы с оптимизмом смотрите на будущее российского автопрома?

— Вне всякого сомнения.

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