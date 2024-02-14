Ехать можно будет без прав: плюсы и минусы самоуправляемых авто

Технология беспилотного транспорта постепенно проникает в нашу жизнь. Разработчики обещают нам, что скоро для управления автомобилем не нужно будет водительское удостоверение, ваш автомобиль будет ехать в автоматическом режиме, а вы будете сидеть на пассажирском сидении и спокойно работать на ноутбуке.
Pravda.Ru вместе с основателем и CEO компании Mirey Robotics, экспертом по робототехнике Андреем Наташкиным постаралась разобраться, насколько активно развивается технология беспилотного транспорта, какие плюсы и минусы она имеет.
Первый прототип беспилотного транспортного средства был представлен в 80-х годах ХХ века. Интересно, что это была не гражданская, а промышленная разработка. Технология беспилотного транспорта достаточно долгое время развивалась в стенах технологических университетов. Первым автогигантом, представившим уже более серьёзный проект на рынке, стала немецкая компания Mercedes-Benz.
"У крупных автоконцернов и более мелких компаний всегда был интерес к данной технологии. Но для активного развития нужна была консолидация талантливых инженеров, которые бы смогли объединить свои разработки. Правительство США, чувствуя перспективность данной технологии, в 2004 году объявляет конкурс, где командам обещают большой денежный приз. В ходе конкурса ни одна команда так и не смогла запустить свой автомобиль в полностью автономном режиме, но цель была достигнута — конкурс объединил огромное количество начинающих специалистов, которые впоследствии создали собственные проекты. Сейчас технологию активно развивают такие крупные компании, как Tesla, Google, Waymo, Uber. В нашей стране беспилотными автомобилями занимаются Яндекс, КамАЗ и одно из подразделений Сбера”, — отмечает Андрей Наташкин.
Обывателю кажется, что весь транспорт можно разделить на два типа — автомобили с водителем и без. Но это не совсем корректно. Существует целая классификация, разработанная авторитетной организацией в технологическом мире Сообществом автомобильных инженеров. Согласно данной классификации, есть шесть видов автоматизации, каждый из которых определяет уровень самостоятельности автомобиля и степень воздействия на него водителя.
Как отмечает Андрей Наташкин, пятый уровень автоматизации предполагает полную самостоятельность. Если говорить о технологиях, за счет которых достигается данная цель, то это особое программное обеспечение, специальные сенсоры, которые собирают и аккумулируют информацию об окружающем мире, камеры, радары. Технология реализуется на основе различных решений в призме искусственного интеллекта.
"Поговорим о социальных преференциях данной технологии. Основная цель беспилотного транспорта — это освободить водителя от его функций. В таком случае сама роль водителя уже будет не важна. И вы сможете отправить ребёнка в школу на автомобиле, который довезёт его до указанной точки, а далее вернётся за вами, чтобы отвезти на работу. В таком случае исчезает необходимость получения прав. Кроме того, время, проведённое в поездке, можно использовать более рационально. Например, поспать или посмотреть фильм”, — рассказывает эксперт.
Технологию беспилотного транспорта критикуют с нескольких сторон. Во-первых, многие эксперты указывают на огрехи в безопасности автономного автомобиля. Кроме того, на дороге часто возникают чрезвычайные ситуации, которые сложно вписать в готовый алгоритм.
В 2018 году автомобиль компании Uber, ехавший в автономном режиме, наехал на велосипедиста. Система хорошо справлялась с объектами, переходящими дорогу на пешеходном переходе, но велосипедист нарушил правила. А алгоритм был разработан таким образом, что автомобиль не понял этого. В машине находился оператор, но в силу человеческого фактора он также не среагировал. Велосипедист погиб. После этого были значительно пересмотрены подходы к разработке технологии.
После этого случая Массачусетский технологический институт запустил социальный эксперимент, который получил название "Моральная машина".
"Опрашиваемых респондентов просили принять решения в 13 смоделированных ситуациях, опасных для жизни человека. Например, вы попали в ситуацию полного отказа тормозов. Далее есть четыре варианта развития событий. Первое — вы соблюдаете ПДД, пытаетесь тормозить до возможного столкновения, но сбиваете насмерть ребёнка. Второй вариант — вы въезжаете на встречную полосу, подвергая свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. Третий вариант — вы врезаетесь в препятствие и получаете серьёзное, возможно, смертельное повреждение. Четвёртый вариант — вы наезжаете на обочину и сбиваете насмерть пожилого человека. Результат оказался крайне интересный. Западное общество инстинктивно пыталось спасти ребёнка, выбирая смерть пожилого человека. А представители Азии принимали обратное решение, сохраняя жизнь пожилого человека. Эксперимент наглядно продемонстрировал, что у нас нет единой морали. Поэтому и встаёт вопрос — а на какую мораль должен ориентироваться искусственный интеллект”, — резюмировал Наташкин.
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