Ехать можно будет без прав: плюсы и минусы самоуправляемых авто

Эксперт по робототехнике Наташкин рассказал о преимуществах беспилотного транспорта

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Технология беспилотного транспорта постепенно проникает в нашу жизнь. Разработчики обещают нам, что скоро для управления автомобилем не нужно будет водительское удостоверение, ваш автомобиль будет ехать в автоматическом режиме, а вы будете сидеть на пассажирском сидении и спокойно работать на ноутбуке.

Фото: Wikipedia by Jaguar MENA is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Pravda.Ru вместе с основателем и CEO компании Mirey Robotics, экспертом по робототехнике Андреем Наташкиным постаралась разобраться, насколько активно развивается технология беспилотного транспорта, какие плюсы и минусы она имеет.

Когда начались разработки беспилотного транспорта

Первый прототип беспилотного транспортного средства был представлен в 80-х годах ХХ века. Интересно, что это была не гражданская, а промышленная разработка. Технология беспилотного транспорта достаточно долгое время развивалась в стенах технологических университетов. Первым автогигантом, представившим уже более серьёзный проект на рынке, стала немецкая компания Mercedes-Benz.

"У крупных автоконцернов и более мелких компаний всегда был интерес к данной технологии. Но для активного развития нужна была консолидация талантливых инженеров, которые бы смогли объединить свои разработки. Правительство США, чувствуя перспективность данной технологии, в 2004 году объявляет конкурс, где командам обещают большой денежный приз. В ходе конкурса ни одна команда так и не смогла запустить свой автомобиль в полностью автономном режиме, но цель была достигнута — конкурс объединил огромное количество начинающих специалистов, которые впоследствии создали собственные проекты. Сейчас технологию активно развивают такие крупные компании, как Tesla, Google, Waymo, Uber. В нашей стране беспилотными автомобилями занимаются Яндекс, КамАЗ и одно из подразделений Сбера”, — отмечает Андрей Наташкин.

Какой транспорт считается беспилотным

Обывателю кажется, что весь транспорт можно разделить на два типа — автомобили с водителем и без. Но это не совсем корректно. Существует целая классификация, разработанная авторитетной организацией в технологическом мире Сообществом автомобильных инженеров. Согласно данной классификации, есть шесть видов автоматизации, каждый из которых определяет уровень самостоятельности автомобиля и степень воздействия на него водителя.

Нулевой уровень означает, что в автомобиле нет никакой автоматизации, всё делает водитель самостоятельно. Первый уровень автоматизации называется "hands on". То есть в автомобиле разработана система, осуществляющая помощь водителю. Самый простой пример — это всем известная функция круиз-контроль. Второй уровень предполагает уже частичную автоматизацию, то есть автомобиль работает без помощи человека, однако водитель может вмешаться в процесс в любой момент времени в случае возникновения непредвиденной ситуации. Третий уровень освобождает водителя от немедленной реакции. То есть в теории водитель может пользоваться смартфоном или отдыхать. В теории возможно его участие в дорожном процессе, но без быстрой реакции. Четвёртый уровень даёт водителю ещё больше свободы. Здесь он может лечь спать или заниматься своими делами. В пробках автомобиль будет на автоматическом управлении. Если система посчитает, что водитель должен вернуться на своё место, а он спит, то автомобиль будет припаркован в автоматическом режиме. Пятый уровень автоматизации — это то, что мы представляем с вами, когда говорим о беспилотном транспорте. Здесь вообще не требуется человеческого вмешательства.

Как отмечает Андрей Наташкин, пятый уровень автоматизации предполагает полную самостоятельность. Если говорить о технологиях, за счет которых достигается данная цель, то это особое программное обеспечение, специальные сенсоры, которые собирают и аккумулируют информацию об окружающем мире, камеры, радары. Технология реализуется на основе различных решений в призме искусственного интеллекта.

Экономические преимущества беспилотного транспорта

Минимизация аварийных ситуаций за счёт коллективного соблюдения Правил дорожного движения. Главный принцип разработчиков беспилотного транспорта — это достижение максимального уровня безопасности для окружающих. В первую очередь аспект безопасности реализуется за счёт соблюдения всех аспектов ПДД.

за счёт коллективного соблюдения Правил дорожного движения. Главный принцип разработчиков беспилотного транспорта — это достижение максимального уровня безопасности для окружающих. В первую очередь аспект безопасности реализуется за счёт соблюдения всех аспектов ПДД. Уменьшение пробок за счёт более эффективного использования дорожной инфраструктуры. Искусственный интеллект рассчитывает максимально быстрые маршруты.

за счёт более эффективного использования дорожной инфраструктуры. Искусственный интеллект рассчитывает максимально быстрые маршруты. Снижение расходов логистических и транспортных компаний за счёт использования автономных решений, не предусматривающих человеческий труд.

логистических и транспортных компаний за счёт использования автономных решений, не предусматривающих человеческий труд. Использование технологии при перевозке опасных грузов или проезде в труднодоступных и лавиноопасных районах.

"Поговорим о социальных преференциях данной технологии. Основная цель беспилотного транспорта — это освободить водителя от его функций. В таком случае сама роль водителя уже будет не важна. И вы сможете отправить ребёнка в школу на автомобиле, который довезёт его до указанной точки, а далее вернётся за вами, чтобы отвезти на работу. В таком случае исчезает необходимость получения прав. Кроме того, время, проведённое в поездке, можно использовать более рационально. Например, поспать или посмотреть фильм”, — рассказывает эксперт.

Критика технологии

Технологию беспилотного транспорта критикуют с нескольких сторон. Во-первых, многие эксперты указывают на огрехи в безопасности автономного автомобиля. Кроме того, на дороге часто возникают чрезвычайные ситуации, которые сложно вписать в готовый алгоритм.

В 2018 году автомобиль компании Uber, ехавший в автономном режиме, наехал на велосипедиста. Система хорошо справлялась с объектами, переходящими дорогу на пешеходном переходе, но велосипедист нарушил правила. А алгоритм был разработан таким образом, что автомобиль не понял этого. В машине находился оператор, но в силу человеческого фактора он также не среагировал. Велосипедист погиб. После этого были значительно пересмотрены подходы к разработке технологии.

После этого случая Массачусетский технологический институт запустил социальный эксперимент, который получил название "Моральная машина".

"Опрашиваемых респондентов просили принять решения в 13 смоделированных ситуациях, опасных для жизни человека. Например, вы попали в ситуацию полного отказа тормозов. Далее есть четыре варианта развития событий. Первое — вы соблюдаете ПДД, пытаетесь тормозить до возможного столкновения, но сбиваете насмерть ребёнка. Второй вариант — вы въезжаете на встречную полосу, подвергая свою жизнь и жизнь пассажиров опасности. Третий вариант — вы врезаетесь в препятствие и получаете серьёзное, возможно, смертельное повреждение. Четвёртый вариант — вы наезжаете на обочину и сбиваете насмерть пожилого человека. Результат оказался крайне интересный. Западное общество инстинктивно пыталось спасти ребёнка, выбирая смерть пожилого человека. А представители Азии принимали обратное решение, сохраняя жизнь пожилого человека. Эксперимент наглядно продемонстрировал, что у нас нет единой морали. Поэтому и встаёт вопрос — а на какую мораль должен ориентироваться искусственный интеллект”, — резюмировал Наташкин.