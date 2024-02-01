Страх вождения: психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля

Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля

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Все этапы обучения вождению автомобилем пройдены, а уверенности всё нет — это довольно часто встречающаяся проблема. Начинающему водителю трудно ехать по большой дороге без инструктора, то есть подсказчика, который всегда поддержит и поможет. Психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт предлагает воспользоваться несколькими полезными советами, которые смогут добавить веры в себя и свои умения.

Фото: openverse by ecin is licensed under CC BY 2.0

Восемь советов, как перестать бояться автомобиля

Обязательно нужно подготовить салон автомобиля таким образом, чтобы всё было удобно: правильно настроить зеркала, отрегулировать кресло. Если водителю за рулём будет некомфортно, он быстрее устанет, и это может повлечь за собой непредсказуемые последствия. Стараться не смотреть новости об автомобильных авариях. Они могут совершенно отбить желание водить автомобиль или посеять неуверенность в неопытном водителе. Чтобы предупредить других водителей о том, что вы начинающий водитель, желательно приобрести себе такой знак на заднее стекло, он так и называется "начинающий водитель". С ним будет спокойнее, так как остальные участники дорожного движения уже будут готовы к некоторым особенностям вашего вождения. Нужно чаще садиться за руль, постараться делать это при каждой возможности. Выйти за хлебом, доехать до центра, чтобы погулять. Не использовать уже общественный транспорт, а практиковаться на собственном автомобиле. Такими темпами уйдут все страхи, да и навыки вождения будут расти. Изучить предполагаемый маршрут, то есть проехать по этой дороге в качестве пассажира и обращать внимание на все дорожные знаки и ямы, которые встречаются по пути. Таким образом заранее основательно подготовиться к такой езде. Через некоторое время можно настроить и себя на дальнюю поездку на автомобиле. Многим начинающим водителям в борьбе со своим страхом помогают друзья. Будет очень уместно, если такой друг будет сопровождать во время езды. Особенно эффективен этот способ, если каждый будет ехать на своём автомобиле. Следуя за своим знакомым и повторяя его действия, можно достаточно быстро набраться опыта. Затем можно поменяться, чтобы друг просто сопровождал. После этого пробуйте отправляться в путь самостоятельно. Со временем страх водить свой автомобиль исчезнет. Не вестись на провокации других водителей. Бывают моменты, когда некоторые водители спешат, не сбавляют скорость, как этого требуют ПДД, и просят сделать то же самое либо пропустить его автомобиль не по правилам. Все эти просьбы стоит пропускать мимо ушей. Сложно не реагировать, когда громко сигналят, семафорят фарами и кричат, но нужно сдерживать себя. Если потерять контроль над своими эмоциями: разозлиться или испугаться, — непременно можно попасть в аварию. Повторять периодически ПДД. Вспоминая некоторые пункты правил, можно запомнить самые важные моменты и опираться на них в случае надобности. Такая процедура никогда не будет лишней.

На дороге всегда нужно быть спокойным и внимательным, уметь быстро реагировать на непредсказуемые ситуации и принимать правильные решения.

Взять за правило — никогда не садиться за руль в пьяном виде, ритуал выпивать стопочку "для храбрости" в данном случае не работает. Реакция притупляется, а это самое важное на дорогах.