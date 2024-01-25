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Ирина Гусакова
Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей

Как можно убить двигатель авто: распространённые ошибки водителей

2:26
Авто

Продолжительность работы автомобильного двигателя зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и качества сервисного обслуживания. Пробег современного автомобиля, оснащённого мотором объемом от 1,6 литра, может достигать 300 тысяч километров, но ошибки автомобилистов часто не позволяют преодолеть эту отметку.

Как можно убить двигатель авто: распространённые ошибки водителей
Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как можно убить двигатель авто: распространенные ошибки водителей

Как отмечает директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина, срок службы двигателя существенно сокращается при регулярной работе на высоких оборотах.

"Эксплуатация силовой установки на повышенных оборотах приводит к перегреву коленчатого вала и поршневого механизма, что в итоге выводит из строя мотор. Автомобилистам нужно всегда начитать движение после прогрева двигателя, но эта процедура не должна занимать больше 1-2 минут", — предупреждает она.

Отсутствие своевременного технического обслуживания автомобиля — еще одна распространённая ошибка. Нужно следить за состоянием двигателя и других комплектующих частей, в том числе радиатора, чтобы поддерживать максимальную работоспособность системы охлаждения. Использование качественных технических жидкостей и топлива позволит сберечь мотор и продлить срок эксплуатации авто.

Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "КЛЮЧАВТО" Александр Чепелев добавляет, что экстремальный стиль езды с частым торможением и резкими стартами тоже является одной распространенных ошибок водителей. Также, отмечает эксперт, при наличии турбодвигателя нельзя глушить автомобиль сразу после остановки. Разогретое масло мотора может закипеть, это спровоцирует коксование двигателя и появление задиров на его деталях.

"Использование топлива, не предусмотренного заводом-производителем, может вызвать детонацию, самопроизвольное воспламенение и прогорание клапанов, тем самым сильно навредив двигателю автомобиля. Также убить двигатель может и отсутствие внимания к состоянию радиатора: скопившийся дорожный мусор (насекомые, листья, пух от деревьев и др.) может привести к проблемам в системе охлаждения и перегреву двигателя. Езда по глубоким лужам или возвышенностям может способствовать попаданию воды в камеры сгорания двигателя и, как следствие, к возникновению гидроудара или разрыва блока двигателя", — предупреждает Александр Чепелев.

КАК ТЫ УБИВАЕШЬ ДВИГАТЕЛЬ. НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙ 3 ВЕЩИ!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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