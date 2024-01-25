Эксперты перечислили способы убить двигатель авто: от глушения до некачественных жидкостей

Как можно убить двигатель авто: распространённые ошибки водителей

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Продолжительность работы автомобильного двигателя зависит от стиля вождения, условий эксплуатации и качества сервисного обслуживания. Пробег современного автомобиля, оснащённого мотором объемом от 1,6 литра, может достигать 300 тысяч километров, но ошибки автомобилистов часто не позволяют преодолеть эту отметку.

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Как можно убить двигатель авто: распространенные ошибки водителей

Как отмечает директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "АвтоСпецЦентр" Анна Уткина, срок службы двигателя существенно сокращается при регулярной работе на высоких оборотах.

"Эксплуатация силовой установки на повышенных оборотах приводит к перегреву коленчатого вала и поршневого механизма, что в итоге выводит из строя мотор. Автомобилистам нужно всегда начитать движение после прогрева двигателя, но эта процедура не должна занимать больше 1-2 минут", — предупреждает она.

Отсутствие своевременного технического обслуживания автомобиля — еще одна распространённая ошибка. Нужно следить за состоянием двигателя и других комплектующих частей, в том числе радиатора, чтобы поддерживать максимальную работоспособность системы охлаждения. Использование качественных технических жидкостей и топлива позволит сберечь мотор и продлить срок эксплуатации авто.

Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "КЛЮЧАВТО" Александр Чепелев добавляет, что экстремальный стиль езды с частым торможением и резкими стартами тоже является одной распространенных ошибок водителей. Также, отмечает эксперт, при наличии турбодвигателя нельзя глушить автомобиль сразу после остановки. Разогретое масло мотора может закипеть, это спровоцирует коксование двигателя и появление задиров на его деталях.

"Использование топлива, не предусмотренного заводом-производителем, может вызвать детонацию, самопроизвольное воспламенение и прогорание клапанов, тем самым сильно навредив двигателю автомобиля. Также убить двигатель может и отсутствие внимания к состоянию радиатора: скопившийся дорожный мусор (насекомые, листья, пух от деревьев и др.) может привести к проблемам в системе охлаждения и перегреву двигателя. Езда по глубоким лужам или возвышенностям может способствовать попаданию воды в камеры сгорания двигателя и, как следствие, к возникновению гидроудара или разрыва блока двигателя", — предупреждает Александр Чепелев.