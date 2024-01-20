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Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, как обезопасить авто от дорожных реагентов

Эксперты дали советы по защите авто от реагентов: мойка, химия и виниловая плёнка

3:27
Авто

Одной из проблем для водителей в зимнее время являются дорожные реагенты. С одной стороны, они делают дороги безопаснее. С другой стороны, они достаточно агрессивны и могут привести к коррозии кузова авто.

Эксперты дали советы по защите авто от реагентов: мойка, химия и виниловая плёнка
Фото: openverse by Betchaboy is licensed under CC BY-SA 2.0

Полностью избежать контакта с реагентами зимой, конечно же, не получится, если только отказаться от вождения в зимнее время. Однако кое-какие способы всё же есть.

Способы обезопасить авто от дорожных реагентов

Мойка

Самый главный способ — это мойка.

"Многие водители заблуждаются, думая, что зимой везде снег, чисто и машину можно вообще не мыть. На самом деле зимой авто требует мойки порой даже чаще, чем летом. Именно на автомойке есть возможность смыть с кузова грязь, лёд, снег, перемешанные с реагентами.

Главная особенность зимней мойки — автомобиль после неё нужно тщательно просушить. Для этого можно оставить помытую машину на пару часов в тёплом и проветриваемом помещении: гараже, крытой парковке или паркинге торгового центра. Благодаря этому вы избежите проблем с примерзанием дверей и тормозных колодок, а также высохнет влага, оставшаяся в колёсных арках и других скрытых полостях, которые могут стать очагами коррозии", — рассказывает читателям Pravda.Ru блогер, автор проекта Avtospravochnaya.com Азат Булатов.

Также после мойки можно попросить обработать кузов воском — он создаёт защитное покрытие, которое отталкивает влагу и реагенты.

Сбиваем снег

Ещё один способ борьбы с реагентами — нужно постоянно сбивать налипший снег в нижней части автомобиля:

  • на брызговиках;
  • на колёсных арках;
  • на порогах.

Как отмечает Азат Булатов, многие неделями передвигаются на машинах, которые буквально обрастают "сталактитами" из примёрзшего снега. Помимо того, что эти наросты могут начать тереть колёса или отлетать во время проезда через "лежачие полицейские" или рельсы, повредив свой или чужой автомобиль, это также прекрасная среда для коррозии. Ведь чистого снега в городе не найти, он всегда в той или иной степени перемешан с грязью, песком и реагентами. Этот "коктейль" способен очень быстро привести к тому, что машина начнёт ржаветь и весной вы получите неприятный сюрприз.

Оклейка автомобиля

Директор по послепродажному обслуживанию автохолдинга "КЛЮЧАВТО" Александр Чепелев рекомендует ещё одно долгосрочное решение — оклейка автомобиля виниловой плёнкой, которая обезопасит кузов от вредного воздействия реагентов.

Автомобильная химия

Александр Чепелев отмечает, что защитить автомобиль поможет и автомобильная химия. Твёрдый воск или полироль создают на поверхности кузова защитную плёнку, которая заполняет все мелкие сколы, царапины и микротрещины, не давая соли добраться до металла. Не стоит забывать о защите от реагентов и других деталей автомобиля:

  • фар,
  • шин,
  • колёсных дисков.

От песка и соли пластиковые фары могут помутнеть. Восстановить их можно с помощью полиролей и очистителей для оптики.

Для шин следует использовать защитную автохимию для предотвращения образования трещин и рассыхания.

Колёсные диски можно покрыть жидкой резиной на зиму. При скоплении солевых отложений на них стоит применять специальные очистители во избежание проблем с лакокрасочным покрытием.

Защита от дорожных реагентов. Выбираем защиту от коррозии
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Игорь Моржаретто
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