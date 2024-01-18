"Запустит двигатель даже в сильный мороз" — автоэксперт рассказал о выборе аккумулятора в зимний период

Автоэксперт рассказал, какие аккумуляторы переживут морозы

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Аккумуляторы для авто тяжело переносят морозы, которые этой зимой в нашей стране стали частым гостем. Именно поэтому так важно выбрать надёжный аккумулятор, тем более моделей на рынке очень много и сориентироваться бывает непросто, особенно неискушенному автолюбителю.

Фото: https://auto-clinic.ir/

Рекомендации по выбору аккумулятора для автомобиля в зимний период дал читателям Pravda.Ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

Рекомендации по выбору аккумулятора для авто

Типы батарей

Сегодня все представленные на рынке аккумуляторные батареи являются свинцово-кислотными. А вот технология производства у них может быть разной. Типологию по способу производства можно представить так:

сурьмянистая (малосурьмянистая) Sb/Sb,

кальциевая Са/Са (в т. ч. EFB и AGM),

гибридная Sb/Ca.

Более дорогие гелевые батареи, которые устанавливаются на современные модели авто, например, AGM, относятся к кальциевым. Просто раствор кислоты в ней представлен в виде геля. Считается, что такой формат электролита более эффективен:

лучше заряжает активные элементы,

более морозостойкий,

менее чувствителен к циклам и глубине разряда.

Но на практике существенных отличий водители не замечают, а вот цена новомодных АКБ в два-три раза дороже. Поэтому стоит ли переплачивать — решать автовладельцу.

Ключевые параметры батареи

Самое важное в аккумуляторной батарее — пусковой ток. Он всегда указывается на этикетке в амперах. Чем выше его значение, тем легче запускается двигатель. Среднее значение пускового тока для авто с бензиновыми двигателями: 255 А, для дизельного — около 300 А.

АКБ с более высокими показателями пускового тока стоят дороже, но они позволят запустить двигатель даже в сильный мороз. А зима в нашей стране редко проходит без морозов и длится в большинстве регионов полгода. Вы не пожалеете о такой переплате после особенно холодной ночи.

Остальные параметры батареи важно выбирать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Не нужно брать бОльшую, чем указано в руководстве по эксплуатации, ёмкость. Размер также должен соответствовать штатному месту. Обращайте внимание на это при выборе нового аккумулятора.

Внимательно осмотрите АКБ перед покупкой. На ней не должно быть повреждений (трещин и сколов), а также подтёков электролита. Обратите внимание на электроды аккумулятора: не должно быть царапин, перекосов, отметин от установки клемм.

Лучше вообще не покупать аккумуляторы, возраст которых более года. Дело в том, что срок службы АКБ отсчитывается с момента заливки электролита, поэтому не стоит брать залежавшиеся на складе батареи.

Кроме того, перед покупкой аккумулятор важно проверить: напряжение "холостого хода", то есть без подключения нагрузки, должно быть в пределах 12,5-12,7 В. Если уровень заряда будет ниже 12,5 В, то аккумулятор необходимо подзарядить.