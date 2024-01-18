"Запустит двигатель даже в сильный мороз" — автоэксперт рассказал о выборе аккумулятора в зимний период

Аккумуляторы для авто тяжело переносят морозы, которые этой зимой в нашей стране стали частым гостем. Именно поэтому так важно выбрать надёжный аккумулятор, тем более моделей на рынке очень много и сориентироваться бывает непросто, особенно неискушенному автолюбителю.
Рекомендации по выбору аккумулятора для автомобиля в зимний период дал читателям Pravda.Ru технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.
Сегодня все представленные на рынке аккумуляторные батареи являются свинцово-кислотными. А вот технология производства у них может быть разной. Типологию по способу производства можно представить так:
Более дорогие гелевые батареи, которые устанавливаются на современные модели авто, например, AGM, относятся к кальциевым. Просто раствор кислоты в ней представлен в виде геля. Считается, что такой формат электролита более эффективен:
Но на практике существенных отличий водители не замечают, а вот цена новомодных АКБ в два-три раза дороже. Поэтому стоит ли переплачивать — решать автовладельцу.
Самое важное в аккумуляторной батарее — пусковой ток. Он всегда указывается на этикетке в амперах. Чем выше его значение, тем легче запускается двигатель. Среднее значение пускового тока для авто с бензиновыми двигателями: 255 А, для дизельного — около 300 А.
АКБ с более высокими показателями пускового тока стоят дороже, но они позволят запустить двигатель даже в сильный мороз. А зима в нашей стране редко проходит без морозов и длится в большинстве регионов полгода. Вы не пожалеете о такой переплате после особенно холодной ночи.
Остальные параметры батареи важно выбирать в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Не нужно брать бОльшую, чем указано в руководстве по эксплуатации, ёмкость. Размер также должен соответствовать штатному месту. Обращайте внимание на это при выборе нового аккумулятора.
Внимательно осмотрите АКБ перед покупкой. На ней не должно быть повреждений (трещин и сколов), а также подтёков электролита. Обратите внимание на электроды аккумулятора: не должно быть царапин, перекосов, отметин от установки клемм.
Лучше вообще не покупать аккумуляторы, возраст которых более года. Дело в том, что срок службы АКБ отсчитывается с момента заливки электролита, поэтому не стоит брать залежавшиеся на складе батареи.
Кроме того, перед покупкой аккумулятор важно проверить: напряжение "холостого хода", то есть без подключения нагрузки, должно быть в пределах 12,5-12,7 В. Если уровень заряда будет ниже 12,5 В, то аккумулятор необходимо подзарядить.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.