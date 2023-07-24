Паровая мойка кузова и мотора приводит к микротрещинам и старению резины

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Речь идет о так называемой паровой очистке. Сторонники этого метода утверждают, что пар сам проникает в "структуру грязи" и вытесняет ее с любой поверхности, даже из самых потаённых уголков. Они обещают гарантированный результат при очистке чего угодно: кузова, моторного отсека, салона автомобиля. Метод работает следующим образом: вода нагревается до 120ºС в специальном парогенераторе, и полученный пар под давлением около 8 атмосфер направляется через шланг с насадкой на очищаемую поверхность.

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Что касается паровой очистки салона автомобиля, то здесь особых опасений нет. В конце концов, разве мы не используем утюги с функцией отпаривания для отжима одежды? Так что вреда для тканевой или кожаной обивки от пара быть не должно. Однако возникают сомнения по поводу его безопасного воздействия на лакокрасочное покрытие.

120ºC — это не совсем та температура, на которую рассчитана автомобильная краска. И хотя после очистки паром краска может не отслаиваться сразу, такой локальный перегрев, несомненно, сократит срок её службы. Следует серьёзно задуматься о целесообразности очистки автомобиля паром в зимнее время. Когда лакокрасочное покрытие автомобиля, ещё не остывшее от уличных морозов, внезапно сталкивается со 120-градусной жарой, здравый смысл подсказывает, что избежать образования многочисленных микротрещин будет непросто.

Если говорить о паровой очистке моторного отсека, то её сторонники утверждают, что струя пара, в отличие от струи воды из "Karcher", не может повредить ничего под капотом. Начнем с того, что исправный двигатель вообще не нуждается в очистке. Он прекрасно работает как покрытый пылью, так и сверкающий абсолютной чистотой.

Пар — это просто вода в другом состоянии. Конденсируясь на поверхностях в моторном отсеке, он, как и при использовании обычной водяной струи, может проникать в недостаточно герметичные электрические соединения. Это может привести, например, к проблемам при запуске и работе двигателя, сбоям в работе электрооборудования и другим возможным последствиям, связанным с промывкой двигателя любым способом.

Перегретый пар, помимо воды, воздействует на различные пластмассовые и резиновые детали под капотом из-за своей высокой температуры. Это может привести к повреждению пластиковой изоляции электрических компонентов, инициированному перегревом. Впоследствии конденсат усугубляет ситуацию, начавшуюся с перегрева. Повышенная температура может ускорить старение резиновых компонентов. Хотите ли вы, чтобы все это произошло? Если нет, то лучше не чистить двигатель паром.

Однако если чистота является главным приоритетом, отдайте предпочтение старой доброй химии и мягкой струе воды, предварительно прогрев двигатель, а затем дав ему не менее часа на полное высыхание.