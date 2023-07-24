Можно ли заливать минеральное масло в современный мотор

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Для старого двигателя требуется один тип смазки, а для двигателя с турбонаддувом и непосредственным впрыском — другой. Так утверждает большинство экспертов и продавцов автозапчастей. Однако потребители не решаются тратить значительные суммы на эти расходные материалы. На помощь приходит "минеральное масло".

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Действительно, оно по-прежнему широко используется. Оно находит широкое применение в автомобилях с большим пробегом. Реальным пределом качества для таких продуктов является стандарт API SL. Если судить по классу вязкости, то граница между "минеральным" и "синтетическим" маслом проходит на уровне 10W40. Только "синтетическое масло" может иметь класс 0W, в то время как для "минерального масла" вполне достаточно 10W или 15W.

Далее следует обратить внимание на сертификаты производителя. Сертификаты Mercedes-Benz, BMW, Renault, Ford, Cummins и др. можно найти даже на таре, произведённой в России. Главное — внимательно изучить этикетку, а не ориентироваться только на название марки.

Затем рассмотрим конкретную конструкцию двигателя вашего автомобиля. Здесь на помощь приходит Интернет. Не секрет, что даже если автомобиль совсем новый, его силовой агрегат может быть родом из начала 2000-х годов. Как следствие, он может иметь достаточно большие допуски. Для таких случаев можно смело использовать "минеральное масло". Более того, оно даже рекомендуется. Только в этом случае масляный насос сможет создать необходимое давление, а защитная пленка будет иметь достаточную толщину.

Что касается двигателей с турбонаддувом, то здесь следует соблюдать особую осторожность. У них узкие масляные каналы, и нагрузки на них выше, особенно летом. Тем не менее, "минералку" можно использовать, но интервал обслуживания следует сократить до 5000 км, и каждый раз проводить промывку двигателя, чтобы прочистить эти масляные каналы. Получается, что рисковать не стоит.

Реальной экономии не будет, а риск сокращения срока службы двигателя возрастет. Поэтому для двигателя с турбонаддувом требуется только высококачественное синтетическое масло. Использование любого другого масла может рассматриваться только в экстремальных ситуациях, например, когда необходимо доехать до станции технического обслуживания.