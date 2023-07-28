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Даниил Полоников

Зачем некоторые водители дооснащают машину второй педалью тормоза

3:17
Авто

Усовершенствование личного автотранспорта в России, установка не только внешнего, но и внутреннего дополнительного оборудования — популярное увлечение. То ли из-за нехватки средств на новую "красавицу", то ли из-за извечного желания экспериментировать, но каждый автомобиль постепенно украшается модификациями, внесёнными его владельцем.

Зачем некоторые водители дооснащают машину второй педалью тормоза
Фото: bizshop.by

Это вполне объяснимо, ведь у каждого есть свои предпочтения. Однако если одни довольствуются горсткой светодиодов, то другие идут глубже, оснащая свои автомобили возможностями, изначально не предусмотренными заводом-изготовителем. Особенно экстравагантные решения встречаются там, где нет ни асфальтированных дорог, ни нетерпеливых сотрудников ГИБДД, проводящих техосмотр.

Россия никогда не славилась обилием асфальта, и в ближайшие годы серьёзных изменений не предвидится. Если "ключевые" магистрали еще строятся, то региональные дороги ремонтируются по остаточному принципу. Так что грунтовых дорог, троп и прочего "бездорожья" хватит на многие десятилетия вперед. Если не на века.

Поэтому вполне логично, что модификации внедорожников в этих регионах выполняются на высочайшем уровне, так как обычный автомобиль просто не способен передвигаться по таким дорогам. Не говоря уже о трудностях, возникающих во время охоты и рыбалки. Зачастую для достижения поставленных целей водителю приходится основательно пересматривать стандартный набор возможностей. Ведь главная задача внедорожника — не только войти в "лечебную грязь", но и выйти из нее.

Так, "за хребтом" появилась интригующая и неожиданная опция: вторая педаль тормоза. Да, стандартный педальный узел теперь обзавелся четвертым "рычагом управления". Может быть, это и не самое удобное расположение, но функциональность, которую оно несёт, будучи продуктом инженера-самоучки и одновременно конструктора, впечатляет.

Основной упор сделан на разделение тормозной системы на две части: правую и левую. Во-первых, в сложных условиях бездорожья наличие второго контура удваивает вероятность наличия тормозов вообще, поскольку повредить или разорвать две тормозные магистрали гораздо сложнее, чем одну. Во-вторых, это компенсирует отсутствие довольно дорогого и сложного устройства, известного как "блокирующий дифференциал".

Проще говоря, если одно колесо висит в воздухе, а другое твердо стоит на твердой земле, водитель может надавить ногой в нужную сторону, перенаправив всю мощность двигателя соответствующим образом.

В современных, тонких и технологичных автомобилях такой же маневр осуществляется с помощью электроники, но что толку от блоков и проводов в дикой природе? Только вред! Старая добрая механика выполняет этот "фокус" гораздо проще, строго следуя воле водителя. На приличной дороге две педали тормоза синхронизируются друг с другом через штангу, позволяя водителю управлять автомобилем в привычной манере. Совершенно гениально!

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ПОЭТОМУ ПЛОХИЕ ТОРМОЗА у КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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