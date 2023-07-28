Почему нужно менять авторегистратор каждые два-три года

2:53 Your browser does not support the audio element. Авто

Приобретая приборную камеру или "комбинацию приборов", автовладельцы часто надеются на гармоничные и длительные отношения со своим устройством. Однако иногда эти ожидания могут оказаться необоснованными. Бывает, что при включении зажигания автомобиля устройство безупречно запускается, выводит на экран изображение с камеры и показывает, что ведется запись. Но на самом деле оно не выполняет своих основных обязанностей — новые видеоролики на карте памяти не появляются.

Фото: www.ermcgs. com/nextbase-in-car-cam-312gw-k.html

Автор этих строк столкнулся с подобной ситуацией при попытке перенести из памяти устройства на домашний компьютер запись интересного дорожного происшествия. К удивлению автора, на карте памяти оказалось только видео двухлетней давности, и ничего свежего. Оказалось, что последние пару лет машина ездила без действующей приборной камеры, а только с бутафорской. К счастью, это "предательство" обнаружилось в безобидной ситуации, а не тогда, когда отснятый материал мог бы решить реальный вопрос с ГИБДД или расследованием ДТП.

Причины выхода из строя автомобильных видеорегистраторов различны. Как ни странно, для автовладельцев, предпочитающих держать экран своего устройства выключенным, эти отказы становятся неожиданным сюрпризом.

Одна из наиболее распространённых причин — программные сбои, которые могут быть устранены простым обновлением прошивки. Однако проблема заключается в поиске нужной версии ПО. Иногда бренды, под которыми выпускаются видеокамеры, появляются и бесследно исчезают буквально за пару лет.

Кроме того, не каждый водитель станет возиться с перепрограммированием устройства, купленного по дешёвке несколько лет назад. Это справедливо для любого типа неисправностей приборной панели: при сбоях в работе её "мозга", плохих соединениях в определённых участках схемы, повреждении экрана и других неприятных моментах.

Стоит также отметить, что гарантированный срок службы различных автомобильных видеорегистраторов редко превышает 1-1,5 года. Некоторые продавцы даже ограничивают срок возврата и обмена всего 30 днями. Это означает, что максимальный срок, в течение которого можно рассчитывать на бесперебойную работу типичной автомобильной видеокамеры, не превышает полутора лет.

По истечении этого срока можно либо надеяться на лучшее и продолжать пользоваться потенциально бесполезным устройством, либо приобрести новое. В любом случае рекомендуется обновлять личную коллекцию видеорегистраторов на втором-третьем году эксплуатации, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях, например, после спорного ДТП.