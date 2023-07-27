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Даниил Полоников

Как избавиться от оставленных «дворниками» полос на лобовом стекле

3:09
Авто

Исторически сложилось так, что дороги в России были, есть и будут грязными. В Старом Свете такой проблемы не существует, но мы с ней столкнулись. То ли климат, то ли технологии, а может, просто проклятое место. Эксперты давно ломают голову над этой дилеммой, но решать проблему грязных лобовых стекол, через которые ничего не видно даже днем, должны сами водители.

Как избавиться от оставленных «дворниками» полос на лобовом стекле
Фото: quto.ru

И сделать это они должны самостоятельно. Самый простой способ — заменить стеклоочистители самостоятельно. Сделать это никогда не рано, но очередной поход в магазин автозапчастей не порадует истощённый российский кошелек. Високосные годы никогда не бывают легкими, а 2020 год побил все рекорды по количеству бедствий, даже не закончившись. Тем не менее, пандемии приходят и уходят, а ездить нужно. Хотя бы в аптеку или магазин.

Кроме того, замена дворников не всегда решает проблему грязных стекол. Вы фиксируете чек, открываете коробку, но разводы на стекле остаются. Интернет подскажет вам, что неисправными оказались не только дворники, но и их тяги, а это уже совсем другой ценник. Покупать их подержанными не стоит, а вот новый комплект может стоить довольно дорого.

Например, на сильно подержанную Honda пара новых "лезвий" обойдется в 9800 рублей. А при нынешних трудностях с поставками их ещё надо найти и отвезти туда. Или платить за доставку. Одним словом, это, несомненно, дыра в семейном бюджете. А в сочетании с комплектом новых зимних шин — это настоящая финансовая нагрузка.

Выслушав жалобы на свои финансы и доведя дело до последней капли, наш человек начнет искать бюджетные решения: тщательно промоет "оригинальные" тяги в теплой воде, смажет их и установит на место. Разводы исчезнут, но лишь частично. И, к сожалению, временно. Проходит неделя, и назойливая проблема возвращается. Добиться желаемого эффекта со старыми пружинами такими методами невозможно. Как же увеличить сжатие любой пружины, натянутой между двумя крепежными элементами? Правильно, скрутив несколько витков вместе.

Этот приём вернёт молодость и оригинальным рычагам стеклоочистителей: снимите маленькую пружинку с крючков — делать это нужно аккуратно и в защитных перчатках, чтобы не пораниться, — и обмотайте три кольца металлической проволокой. Нет под рукой такой проволоки? Не беда, поможет обычный пластиковый хомут. Он не ржавеет и не царапает стекло и может прослужить еще дольше.

Эта водительская хитрость, можно сказать, полный лайфхак, позволяет сэкономить сразу значительную сумму денег, повысить чувство гордости за себя и продолжать ездить с чистым лобовым стеклом. А это очень важно для безопасности на тёмных осенних дорогах, которые в России даже в городах не всегда имеют достаточное освещение.

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Простое решение убрать полосы от дворников на лобовом стекле
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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