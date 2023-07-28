Как за копейки сделать мягче подвеску любого автомобиля: советы таксистов

3:04 Your browser does not support the audio element. Авто

В России дороги всегда вызывали много вопросов и гневных откликов, и никто не знает этого лучше, чем таксисты. Владельцы культовых такси с "шашечками" в силу своей профессии заезжают в самые отдалённые уголки и должны обеспечивать комфорт пассажиров даже там, где о ремонте дорог забыли ещё в советское время. Как этого добиться — вопрос, полный поэзии, но ответ на него напрашивается сам собой: услуга должна нравиться клиенту, ведь низкая оценка в приложении может обернуться проблемами для водителя.

Фото: bizshop.by

Однако парк автомобилей, выступающих сегодня в роли такси, не совсем готов к "капризам" российских дорог. Подвески у них жёсткие, рассчитанные скорее на скоростные слаломы, чем на поглощение ям и кочек. Практически гарантировано, что на неасфальтированной дороге пассажиры будут испытывать толчки и дискомфорт. Кроме того, никто еще не научился учитывать дополнительное время на преодоление "сложного участка": такси заказывают прямо на месте, за несколько минут до регистрации или встречи.

Эти обстоятельства вынуждают таксистов вносить изменения, которые делают поездку более комфортной. Менять амортизаторы и пружины? Дорого! Но ездить медленнее и осторожнее — еще дороже. Вот и приходится "изобретать велосипед": искать и внедрять решения, которые позволят с минимальными усилиями создать особую атмосферу на заднем сиденье. Они также стремятся к комфорту на своем рабочем месте: чтобы заработать на жизнь, водитель должен проводить за рулем не менее 12 часов. И вот опытные водители придумали интересный и разумный "лайфхак".

Плавность хода автомобиля определяется рессорами, поэтому имеет смысл внести изменения именно в эту часть конструкции. Мы уже знаем, как сжимать и обрезать витки, но как добавить плавности? Мы не можем просто заменить на автомобиле дорогостоящий компонент на самодельный. Таксисты обнаружили, что для этого достаточно обернуть пружины обычным садовым шлангом, используемым для полива.

Резиновое покрытие позволяет подвеске работать более мягко и выдерживать гораздо большее количество неровностей, чем в стандартном состоянии. Шланг стоит совсем недорого, а механик из автопарка может выполнить эту работу за небольшую плату: нужно поднять автомобиль, снять стойки и аккуратно надеть резину на витки пружин. Главное — подобрать шланг нужного диаметра.

Такое "новшество" стоит несколько тысяч рублей, но оно сразу же окупается для водителя: пассажиры быстро оценивают комфорт, которого не хватает другим автомобилям, оставляют в приложении советы и высокие оценки. Они даже могут задать водителю вопрос, который задевает их самолюбие: как удалось добиться такого результата на заводском автомобиле, известном своей жёсткостью и тряской?