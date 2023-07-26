Почему машина «меняет голос» и дребезжит выхлопом

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Когда автомобиль начинает издавать громкие звуки, часто говорят, что перегорела выхлопная труба. На самом деле всё гораздо сложнее. Давайте разберем ситуацию пошагово.

Фото: www.drive2 .ru/l/532342574434747604/

Первое препятствие для отработавших газов — выпускной коллектор. Он работает в тяжелых условиях и страдает от перепадов температур, поэтому его изготавливают из термостойких материалов. Однако у него есть слабое место — прокладка между коллектором и блоком цилиндров. Если прокладка прогорает, то появляется свист, который постепенно усиливается. Единственное средство в этом случае — замена прокладки.

После коллектора для снижения воздействия вибраций двигателя на систему выпуска может быть установлена гибкая труба. Это единственный гибкий компонент в системе, и он также сталкивается с проблемами, связанными с воздействием высоких температур и дорожных реагентов. Со временем гибкая труба ржавеет и перегорает, что приводит к появлению низкочастотного гула, интенсивность которого может меняться. Причина кроется в гибкости трубы. С другой стороны, при прогорании резонатора возникает монотонный гул.

Сами выхлопные трубы редко корродируют до образования отверстий. Как правило, они разрушаются в местах сварки с глушителем или резонатором. В этом случае при езде по пересечённой местности может образоваться трещина в сварном шве, в результате чего глушитель будет волочиться за автомобилем.

То же самое может произойти при износе элементов подвески (например, разрыве резиновых амортизаторов или гниении их креплений) или при разрушении крепления впускной трубы. Последнее часто происходило на китайском седане Lifan Solano первого поколения. Труба просто отсоединялась, что приводило к значительному ремонту, так как её приходилось приваривать, что в полевых условиях невозможно.

Наконец, к проблемам может привести неаккуратное обращение с заменой катализатора. Многие автолюбители обращаются в сервис, предлагающий эту операцию по низкой цене. Однако неопытные специалисты нередко с усилием извлекают конвертер, а затем заваривают его корпус.

В результате автомобиль начинает визжать, как раненый зверь. Совет здесь прост — не надо срезать углы. Лучше не обращать внимания на низкие цены и обратиться в сервисный центр, где всё сделают профессионально, а вместо "прямой трубы" установят нормальный глушитель.