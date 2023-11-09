Почему неожиданно может перестать работать обогрев заднего стекла в автомобиле

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Зима постепенно, но неумолимо приближается даже в привыкшей к холодам центральной России. Снег уже накопился, и постоянные перепады температуры приносят по утрам неприятные сюрпризы. Один из них — внезапно отказавший размораживатель заднего стекла, который либо полностью отказывается работать, либо срабатывает лишь частично.

Фото: qortoba. net/bmw-rear-window-heater-not-working-k.html

Пользоваться автомобилем в таких условиях можно, но это не доставит удовольствия, а утренний "прогрев" займет значительно больше времени. Замена всего заднего стекла в сборе — это вариант, хотя и дорогостоящий. К тому же найти новый "триплекс" не для каждой модели автомобиля просто. Словом, это требует определенных усилий и финансовых затрат, которых можно и нужно избежать.

Это неприятное явление, возникающее морозным утром, требует точной диагностики: не нагревается все стекло или только определенный участок? Если лед не тает по всей поверхности, необходимо тщательно проверить контакты. Возможно, они подверглись коррозии или ржавчине, но их можно эффективно очистить. Кроме того, проверьте предохранитель, поскольку, как ни странно, он имеет свойство перегорать.

Кнопка включения размораживателя также со временем выходит из строя. Однако диагностика неисправностей электропроводки может быть достаточно сложной. Придется "прозванивать" провода, идущие от панели приборов к заднему стеклу.

Тем не менее, наиболее частой причиной неисправности размораживателя заднего стекла является обрыв нагревательных элементов. Со временем из-за чистки и некачественно нанесенной тонировки стекол эти тонкие нити могут сломаться или просто перегореть, оставив водителю танец со скрежетом. Является ли такое повреждение фатальным? Конечно же, нет.

Определив точное место обрыва нити, что несложно, достаточно дождаться появления инея и включить размораживатель. Очистите и обезжирьте поверхность, покрыв по несколько сантиметров с каждой стороны от разрыва.

Далее вам понадобится качественная малярная лента, причем не самая дешевая. Клейкая лента должна не только хорошо приклеиваться к поверхности, но и быть очень плотной. С ее помощью создайте барьер, оставив "по периметру" только поврежденный участок нагревательного элемента.

Следующий шаг крайне важен. Современные технологии подарили нам токопроводящие клеящие составы, получившие меткое название "электропроводящий клей". Существует множество его разновидностей — от недорогих отечественных вариантов до относительно дорогих, но высокоэффективных американских марок.

С помощью этого клея соедините оборванные концы нитей, нанеся три-четыре слоя и дав каждому слою высохнуть не менее 20 минут. Перед работой с клеем не забудьте защитить заднюю полку газетами или тканью. Удалить остатки клея с ткани можно будет только ножницами.

Не работает обогрев заднего стекла автомобиля. Куда копать? Полезный совет от АВТО электрика.