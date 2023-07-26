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Даниил Полоников

Как радар-детектор на торпедо может повлиять на работу климат-контроля

3:48
Авто

Когда речь идет о разработке устройств, способных обнаруживать дорожные камеры заблаговременно, еще до появления автомобиля в их поле зрения, эта отрасль развивается вместе с увеличением числа камер наблюдения за нарушениями правил дорожного движения. Однако, помимо практической пользы для бюджета водителей, радар-детекторы могут приводить к сбоям в работе систем автомобиля.

Как радар-детектор на торпедо может повлиять на работу климат-контроля
Фото: www.pinterest. com/pin/8-best-radar-detector-under-200-reviews--745627282042598265/

Например, может перестать корректно работать система климат-контроля. Эксперты выяснили, как это может произойти и какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать штрафов и обеспечить комфортную езду.

Радар-детекторы широко используются автомобилистами как средство борьбы с вездесущими камерами контроля скорости и другими нарушениями ПДД. Сегодня эти "умные" устройства размером с сигаретную пачку способны определять местоположение камер по встроенной обновляемой базе данных или улавливать сигналы задолго до того, как автомобиль попадет в зону действия радара. Однако мало кто знает, что установка радар-детектора в передней части салона автомобиля может привести к сбоям в работе климат-контроля.

Азартный водитель, который наперекор системе приобретает антирадарное устройство, устанавливает его в центре приборной панели или крепит к нижней части лобового стекла с помощью прилагаемых присосок.

Не будем обращать внимания на то, что размещение на лобовом стекле каких-либо препятствий запрещено правилами дорожного движения, как сказано в п. 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: "Установка дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность водителю, запрещена". Вместо этого остановимся на проблемах, к которым может привести такая необдуманная установка.

Современные автомобили оснащаются различными опциями, использующими множество датчиков, радаров и камер. Не является исключением и система автоматического включения фар. Эта система основана на показаниях интенсивности света от специализированного датчика, который обычно располагается в центре передней панели, рядом с лобовым стеклом — именно там, где многие водители устанавливают свои радар-детекторы.

Датчик может быть выпуклым или плоским. В последнем случае водитель может даже не заметить его и прикрепить радар-детектор прямо на него. В результате система автоматического включения фар будет излишне освещать фары и днем, и ночью. Но и это еще не все.

Система климат-контроля, работающая на основе множества датчиков, в том числе и температурных, также работает в автоматическом режиме, создавая идеальный климатический комфорт в салоне за счет использования датчика освещенности. Для этого датчик должен оценивать интенсивность солнечного света. Если система обнаруживает яркий солнечный свет, она активирует более агрессивный режим охлаждения.

Однако если радар-детектор загораживает датчик, то его показания будут неверными, в результате чего система будет считать, что на улице всегда темно. Некорректная работа климат-контроля также возможна, если радар-детектор закреплен на лобовом стекле непосредственно над датчиком.

Если вы случайно заметили, что ваш климат-контроль не охлаждает или, наоборот, перегревается, не спешите везти автомобиль в автосервис. Сначала внимательно осмотрите переднюю панель, особенно ту ее часть, где расположен датчик освещенности.

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Как работают разные радар детекторы? Какой купить радар-детектор? Ibox Neoline Silverstone
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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Темы транспорт автомобиль
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